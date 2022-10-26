اليمن/أبواق مرتزقة العدوان والإساءات المتكررة للمجاهدين الأعلام!!

عبدالجبار الغراب ||

مدير مكتب التربية بالظهار بمحافظة إب الاستاذ عصام البرح إنموذج اخر. ابواق اعلام العدوان ومرتزقته المنافقين اليمنيين هكذا هم وعلى منوالهم ودربهم المليان بالاشواك والعثرات المنتقين من شعب اليمن والايمان , وهم هكذا مستمرون وعلى كراهيتهم وحقدهم الدفين في تواصل للنخر الكامل في جسد الشعب اليمني العظيم وللمحطات المتوالية والعديدة كان للفشل عناوين بارزة في الكشف السريع لكل ابواق مرتزقة العدوان لتشوية الجاهدين الأعلام لانصارالله في كل الجبهات لتكن للجبهة التربوية واجهات غذتها الايادي السوداء لإيقاف الجبهة التعليمية , فتارة يستخدمون الترويج والاكاذيب باستبدال مدير او مديرة مدرسة لأسباب انهم ليس من انصار الله او يقومون بهكذا اعمال اظهرتها نجاحات المجاهدين الأعلام , لتتبين حقائق البهتان والأكاذيب بافشالها من الرجال الصامدين في جبهات الميادين المختلفة لتسقط كل مؤامرات تحالف العدوان القذرة.

وما يقوم به حاليا بعض الابواق المأجورة للمرتزقة التابعين للعدوان بالقيام بحملة إعلامية شرشة تستهدف قيادة جهادية تربوية لانصار الله في محافظة إب ممثلة بالاستاذ عصام علي محمد البرح والذي يشغل مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الظهار وله ست سنوات برزت نجاحاته منذ الوهلة الاولى لتمسكة بقيادة مكتب التربية فقد استطاع لم الجميع من مدراء مدارس ومدرسين حكومية واهلية تحت سقف واحد هو حب الوطن والدفاع عنه والتصدي والصمود في وجه العدوان..

ثبات اداري منقطع النظير ومستويات تعليمية شهدت عليها وزارة التربية والتعليم وللأعوام متتالية بانفراد وتصدر مديرية الظهار بقيادة عصام البرح مدير مكتبها بعلامات التفوق للطلاب والحصول على اوائل الجمهورية.. ناهيك عن التآسيس الكبير والدعم السخي واللامحدود بانشاء مجمع الشهيد الصماد للطلاب المتفوقين قبل ثلاثة اعوام كان لقطف ثمارها الاولى تحقيق طلاب مجمع الشهيد الصماد اوائل على مستوى الجمهورية لصف الثالث الثانوي , هذا النجاح الثابت والانتصار المتواصل لجبهة التعليم لم تسعد وتفرح الحاقدين والناقمين على الرجال الشرفاء..

ليخلقوا الاكاذيب والبهتان بإدعاءات واهية كاذبة لاغراض خلخلة العملية التعليمية في المحافظة والمديرية وما اكثرها على الرجال الاوفياء , وما التزوير والتطبيل وقول الزور والبهتان لدعاوي تظليلية انه قام بإيقاف مديرية مدرسة مجمع السعيد التربوي بإب بحجة احتفال الطالبات بعيد 14 اكتوبر عاري عن الصحة والحقيقة والمقصد هو خلق اثارة وقلقلة.

ولهذا فكم هي محاولاتهم التي لها اكثر من اسبوع عبر وسائل اعلام تحالف العدوان ومرتزقتة من فضائيات تلفزيونية وصحف ومواقع اكترونية وعبر مختلف وسائل الاتصال الاجتماعي قدح وتجريح وبالصوت والصورة كان اخرها لمن يسمى جلال الصلاحي عبر موقعة في صفحة اليوتيوب يهاجم فيها المجاهد التربوي لانصارالله مدير مكتب التربية بالظهار بمحافظة إب الاستاذ عصام البرح..

ومن هنا لنرسل للعدوان ومرتزقتة وعبر مختلف وسائلنا الاعلامية العظيمة التي كان لها النجاح لافشال مخططات وممارسات العدوان واذياله المرتزقة ولنعطي اضافة نصر لافشال حركة الضرر والتجريح للقامة والهامة الوطنية الشامخة التربوية المجاهدة النادرة لنجاحات انصار الله بشخص عظيم اسمه المجاهد عصام البرح , لنسكت جميعا هذه الابواق بما نملك من وسائل لنخمد بها ابواق الحقد والكراهية لليمن وشعبها العظيم.

والله ولي ذلك.

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