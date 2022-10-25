الحقيقة لاغير..اليمن ينتصر،والعدوان ينكسر

حميد عبد القادر عنتر ||

بعد الضربة النوعية الذي نفذتها القوة الصاروخية والطيران المسير باستهداف ميناء الضبه واجبار سفن دول العدوان التي تسرق النفط وثروات اليمن ويتم بيعها وتوريد المبالغ لصالح البنك الاهلي السعودي ونسبة منها. يتم تسليم مرتبات حكومة الفنادق والمرتزقة بالدولار وهذا سوف يتم قطع الضرع على المرتزقة الذي يتاجرو بدماء الشعب كان هناك ارتياح شعبي من قبل الشعب اليمني من المهرة الي صعدة باستثناء المرتزقة الذي شعرو بوجع من الضربة لانها سوف تقطع عليهم المرتبات

كان هناك استنكار من قبل دول العدوان ومن الدول التي تقود الحرب العسكرية على اليمن. بالمقابل الشعب اليمني وسلطة صنعاء لم تعطي اي اهتمام لبيانات الادانة من قبل دول العدوان والدول المستفيدة من الصراع الدائر في اليمن كون سلطة صنعاء هي المعنية بحماية كل ثروات الشعب اليمني من النهب والسرقة لصالح دول العدوان مما جعل. المجتمع الدولي مرة اخرى. ان يتحرك

عبر سلطنة عمان بالتشاور مع سلطة صنعاء بتجديد الهدنة تمهيدا لايقاف الحرب العسكرية والحل السياسي الشامل. ومن المتوقع رضوخ دول العدوان لتنفيذ شروط صنعاء بدون قيد او شرط من اجل تجديد الهدنة

وتم اجبار. دول العدوان الافراج عن السفن المحملة بالمشتقات النفطية لكي تمتص غضب صنعاء

وهناك مؤشر عن نية حقيقية خروج دول العدوان من المستنقع التي ورطتها الادارة الامريكية. من الحرب العسكرية في اليمن والتخلص من مرتزقة الرياض وطي صفحة شرعية الفنادق كون حكومة الفنادق سببت افلاس الخزينة السعودية. وتعرض مدنها للقصف الصاروخي

اتوقع ان

العالم سيعترف بسلطة صنعاء سلطة شرعية،وعودة السفارات والسلك الدبلوماسي الي صنعاء وطي صفحة شرعية الفنادق

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