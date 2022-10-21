اليمن

وصفتها بالرسالة التحذيرية لمنع نهب النفط.. "أنصار الله" تؤكد أنها استهدفت ميناء الضبة


أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" أنها نفذت "ضربة تحذيرية بسيطة، لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة".

وقالت القوات في بيان متلفز إن الضربة جاءت بسبب مخالفة السفينة "للقرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية"

ووصف البيان الضربة بأنها "رسالة تحذيرية" أتت "منعا لاستمرار عمليات نهب الثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب في ما يخص مرتبات موظفيه وتحسين الجوانب الخدمية له".

وأوضحت القوات في البيان الذي تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع أن "الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها بالقرار استنادا إلى القوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية" وقالت إنه "تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها".

وأكدت تلك القوات أنها لن تتردد في "إيقاف ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني"، وأنها قادرة على "شن المزيد من العمليات التحذيرية دفاعا عن الشعب اليمني وحماية لثرواته من العبث والنهب".

وختمت بيانها بتجديد التحذير لكافة الشركات المحلية والأجنبية "بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء والابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وصفتها بالرسالة التحذيرية لمنع نهب النفط.. "أنصار الله" تؤكد أنها استهدفت ميناء الضبة
اليمن/هل تستغل السعودية الفرصة للخروج من الورطة?
العدوان على اليمن أمريكي بامتياز .
حرب اليمن.. ما بين تمديد الهدنة وحلول الأزمة!!
اليمن/   10اسباب لفشل إنتفاضة "التنافيش" !!
اليمن/ التجديدُ.. بين مطالب حقوقية ومواقف أمريكية رافضة
اليمن/ من اجل التعجيل بالنصر وتصحيح المسار.
المشاط: من يرفض حقوق الشعب اليمني هو من يعرقل تمديد الهدنة
في ذكرى الثورة .. أو ضياع الثورة !
وحي القلم : 14 اكتوبر .. الثورة المغدورة !!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك