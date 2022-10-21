وصفتها بالرسالة التحذيرية لمنع نهب النفط.. "أنصار الله" تؤكد أنها استهدفت ميناء الضبة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" أنها نفذت "ضربة تحذيرية بسيطة، لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة".

وقالت القوات في بيان متلفز إن الضربة جاءت بسبب مخالفة السفينة "للقرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية"

ووصف البيان الضربة بأنها "رسالة تحذيرية" أتت "منعا لاستمرار عمليات نهب الثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب في ما يخص مرتبات موظفيه وتحسين الجوانب الخدمية له".

وأوضحت القوات في البيان الذي تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع أن "الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها بالقرار استنادا إلى القوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية" وقالت إنه "تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها".

وأكدت تلك القوات أنها لن تتردد في "إيقاف ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني"، وأنها قادرة على "شن المزيد من العمليات التحذيرية دفاعا عن الشعب اليمني وحماية لثرواته من العبث والنهب".

وختمت بيانها بتجديد التحذير لكافة الشركات المحلية والأجنبية "بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء والابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية".