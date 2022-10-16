اليمن/ من اجل التعجيل بالنصر وتصحيح المسار.

حميد عبد القادر عنتر ||

اقترح اقالة الحكومة وتشكيل حكومة حرب مصغرة دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي. والتعليم الفني وزارة الثقافة مع الاعلام مع السياحه المغتربين مع الخارجيه مع وزارة التخطيط وزارة حقوق الانسان مع وزارة الشؤن الاجتماعية وهكذا وتشكيل غرفة عمليات لادارة الازمة. وتفعيل قانون الطوارئ

والذي يخرجو من الوزرات يتم تعيبنهم في المجلس الاستشاري

ونقل المعركة للعمق السعودي والاماراتي واغلاق مضيق باب المندب وقطع الملاحة الدولية واشعالها حرب اقليمية طاحنه لن ينجو منها احد واحراق الرياص ودبي وجده وبالتالي العالم سوف يركع تحت اقدام اليمنيين. لان الصراع وجود صراع من اجل البقاء نكون او لانكون صراع بين معسكرين معسكر،الحق ومعسكر،الباطل وبالتالي سوف يعقد مجلس الامن الدولي اجتماع طارئ واصدار قرار دولي بوقف العدوان وفك الحصار،ورفع اليمن من العقوبات من الفصل السابع و رصد800مليار دولار اعادة الاعمار تتحملها الدول المشاركة بالعدوان على اليمن والاعتذار لليمن وبهذا اليمن سيعلن اليمن. راية النصر وهزيمة تحالف دول العدوان ومن خلفهم قوى الاستكتبار ويتم بعد ذلك اجراء انتخابات برلمانية رئاسية ومن اراد السلطة عبر الصندوق وعفو عام ومصالحة وطنية والجميع يشارك ببناء الدولة. هذا والله من وراء القصد والعاقبة للمتقين

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