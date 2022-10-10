اليمن/محافظة إب السلام بذكرى مولد خير الأنام.. النجاح والإمتياز!!

عبدالجبار الغراب ||

كان لسابق الاسابيع الماضية في محافطة إب اليمنية المناضلة ليوم احياء ذكرى المولد النبوي الشريف إيضاحها وبشكل كامل لقادم تجهيزات وإعداد وبمختلف الظواهز والاشياء لحدث تاريخي كبير غير مسبوق : لما سيكون للحشود المتدفقة الى ساحات وميادين النبي الأعظم في محافظة إب توقعها بالإحتشادات العظيمة لسكان محافظة إب , هذه التصورات الأولية أفرزتها مخرجات كل نواحي الاعداد من فعاليات ومهرجانات وبصورها واشكالها وانواعها المختلفة في كل مرافق ومؤسسات الدولة من مدارس وجامعات ومكاتب حكومية ومرافق تفاعلت صداها التنويري في استقبال يوم المولد النبوي باقامة هذة الفعاليات.

لتخرج كل عوامل الارشاد والتنوير الصحيح في محافطة إب السلام في إحياء مولد خير الأنام لهذا العام بتفرد وامتياز منقطع النظير وبحشود مليونية غير مسبوقة في التاريخ وبخمس ساحات كبيرة منها الساحة المركزية في ساحة جامعة إب الواسعة ومنها ساحة للنساء لزينبيات اليمن المحتشدات بملعب استاذ إب الرياضي بجموع عظيمة وفي ساحة مدنية يريم للرجال وآخرى للنساء وساحة في مديرية العدين والتي اكتظت جمعيها بحشود فاقت كل التوقعات لتعطي جوانب العظمة في حضورها المشرف ومنذ ساعات الصباح الباكر : مدلولاتها الكبيرة لتنامي المعرفة والهداية والإدراك لد الشعب اليمني في مد الحب والافتخار والولاء والاعتزاز المتصاعد للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله , وانه في عطاء مستمر وحصاد مثمر لاكتسابة الثقافة القرآنية التي صححت الافكار الهادمة ونورت الناس التنوير الصحيح في دحضهم كل الاكاذيب واسكاتهم لجميع المرجفين وكشفهم لكل المحاولات العديدة التي يقومون بها اعداء الأمة الإسلامية لإخماد الصحوة الانصارية التي جاءت بها المسيرة القرآنية في يمن الإيمان والحكمة.

ولهذا كان لشواهد تلك الحشود المليونية في محافظة إب السلام وفي هكذا مناسبات عظيمة وحاضرين وبهذا الشكل والمستوى الكبير والمتنوع من الرجال والنساء والصغار والكبار وبالشعارات واللافتات المعبرة عن قيمة وعظمة مناسبة مولد النبي الكريم , وتكون بهذا المشهد الكبير والحضور المشرف وتعبر بمختلف موقفها الى جعل هذه المناسبة إقتداء بأفعال الرسول والتزاما كاملا بهداه وسيرته الفاضلة وخصائله وشمائله الحميدة, والمشي على دربه والعمل بأقواله, والاهتداء من القيم والمبادئ والسلوكيات التي تأصلت فيه , والارتباط الكامل بأخلاقه ومحاسنه وكرمه , لتعطي شواهد متصاعدة بالقوة والشدة والارتباط الايماني المعبر عن اصالة الشعب اليمني العظيم ومد ارتباطه بقداسة ونصرة الرسول منذ الرسالة والى الان ها هم الاوس والخزرج موجدين كما احدادهم واشد ولاء واقتداء بالرسول محمد , وهو مشهدا عظيما مغروس بقلوب الحاضرين , وبكامل الصورة والكثير من الرسائل و المعاني والايضاحات تم مشاهدتها ونقلها للعالم بأكمله ليعرفوا ويعلموا ويكونوا على كامل التأكيد بأن للرسولنا الكريم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مكانتة العظمية وهو الهدى والنور وخاتم الانبياء والمرسلين.

هذا الحشد الجماهيري الكبير الذي تميزت بها محافظة إب دلل عن التعاظم الكبير في امتلاكهم لقمة الوعي والإدراك لد مختلف المحتشدين بمدى أهمية وعظمة مولد النبي المصطفى عليه صلوات الله وعلى آله الطاهرين , هذا الوعي والاستدراك وفرض لقوة التصدي والعزيمة والشموخ والذي جاء من عديد وقائع وأحداث عصيبة مرت على الشعب اليمني فعدوان وحصار لثمان سنواث ومازال الى الان ودجل وكذب وافتراء وتزيف لحقائق الدين الصحيح , كانت كفيلة بتحقيق تصدي وانتصار في مختلف الاشكال والجوانب والاركان لكشف أهداف ومخططات المتربصين بالاسلام والمسلمين , ونتيجة لمختلف الأساليب والأفعال التي رسمها الاعداء ومعها المرتزقين المنتفعين من العرب لشق الصف وتشويه الاسلام وضرب وحدة وترابط الأمة وفكفكة نسيجها الاجتماعي.

ومن هنا كان لمحافظة إب وساكنيها الشرفاء الاوفياء نقل الصورة وتوضح كل جوانبها ومن كافة الزوايا المختلفة لما كان لاحتشادهم العظيم والغير مسبوق للإحتفاء بمولد الرسول الكريم ليكون له الأثر والدليل ان للشعائر الدينية حقها في الالتزام والاعتناق وللمقدسات الاسلامية حقها في المحافظة عليها والدفاع عنها من المتربصين من قوى الشر الأمريكان وبني صهيون ومن تحالف معهم من العرب وسار على خطاهم ومخططاتهم وجعل من التطبيع واقامة العلاقات مع الإسرائيلين مبدأ وأساس ومنهج للبقاء وديمومية الاستمرار على كراسي الحكم , وهذا ما قد بان واتضح من اتفاقيات التطبيع مع العدو الإسرائيلي لبعض الدول العربية كالإمارات والبحرين والسودان.

كل هذه الحشود المليونية الغير مسبوقة في تاريخ المحافظة من انباء محافظه إب وفي خمس ساحات عكست تلكم الافتخار والاعتزاز والاستمرار على نهج المصطفى محمد لنصرة الاسلام والمسلمين واستمرار الثورة في وجه الطغاة والمستكبرين الجاهلية الثانية والتي هي اشرس واخبث من الجاهلية الاولى ايام نبينا الكريم.

تقيم الامور ودراستها من عدة جوانب للخروج بالنجاح الكبير كان لأخذها بتدبر وتمعن وتفكر قيادة وزارة التربية والتعليم بعقلها الحكيم السيد العلامة يحي بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم , جاعله لنفسها كمهام لخدمة ضيوف رسول الله , لتكون لمحطات العطاء والمثابرة إيجادها كسبيل للاعداد والتجهيز والتنظيم لإحياء يوم المولد النبوي الشريف , لتتقاسم المهات على رجالها الاشاوس في كل المحافطات , وهي ما كان لها الاستقبال السريع والاعداد الممتاز والتهيئة لها من قبل مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب بمديرها المجاهد الاستاذ محمد درهم الغزالي ومعه مسؤل الوحدة التربوبة ونائب مدير مكتب التربية المجاهد الاستاذ محمد لطف المتوكل ومن قبل اسبوع كان التميز عناوينها البارزة لسابق اسابيع يوم المولد النبوي بإقامة مهرجانات في مكتب التربية وفروعها بالمديريات , وبمختلف المدارس انشطة واذاعات ليشكل الخروج والاحتشاد الطلاب العظيم قبل اسبوع من احياء يوم مولد الرسول علامات لحدث تم الترتيب والتنظيم والاعداد والتجهيز له من اعلى سلم القيادة التربوية وباهتمام كبير وهذا ما اوضحت نتائج الانتصار في محافظة إب السلام بحشود تاريخية عظيمة لم تسبق لها مثيل ان احتشدت في محافظة إب.

ادوار وتمثيل لصناعة النجاح اوجدتها القيادة الجهادية التربوية بمكتب التربية والتعليم برئاسة مديرها الغزالي بأعمالها الفعاله ومجهوداتها المتواصله في التجهيز للجان التنظيمية واعدادها بالحشد من مختلف قطاعات الجانب التربوي من رؤوسا الشعب ومدراء العموم ومديري المدارس والوكلاء والألف من المعلمين الذين تسلموا خطط التنظيم لفعالية احياء مولد الرسول وتفعليها وتوزيعها والتواجد المبكر داخل المربعات واستقبال المحتشدين بتلكم الحفاوة والكلام الطيب والاخلاق الكريمة كيف لا وهم من ينظموا لفعالية أعلى مكارم الاخلاق وسيد العالمين محمد صلوات الله عليه وعلى آله , ليظهر المجهود وخدمة ضيوف الرسول بحشود مليونية ليتحقق المنال بكامل الرضى فهي التحية والتقدير لرجل المحافظة الاول الامين اللواء عبدالواحد صلاح ومعه المشرف العام السيد يحي اليوسفي الباذلين لكل التسهيلات المقدمين لكل العطاءات المسخرين لكل الامكانيات والذين اجادوا في خلقهم لكل النواحي التي تصل بهم لاخراجهم ليوم إستثنائي فريد لإحياء يوم المولد النبوي الشريف , فالجميع لهم التحية والاجلال والبداية للعظماء التربوين على حسن التنظيم والتوزيع والمتابعة, وهي تحية اجلال واحترام لكل المكاتب المتفرعة من مكتب التربية بالمديريات ولكل التربوين المشاركين في اللجان التنظمية وهي تحية شكر وعرفان لجميع الطواقم الاعلامية التربوبية ممثلة بقسم الاعلام التربوي والقناة التعليمية بمكتب التربية والتعليم بإب وجميع وسائل الاعلام المتفرعة من المكاتب العامة بالمحافظة , وأيضا اللجان الصحية والأمنية والملتقيات الطلابية وللجميع بدون إستثناء.

والعاقبة للمتقين.

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