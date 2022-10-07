اليمن/مولد الرسول..العالم كله في ترقب وذهول!! 

عبدالجبار الغراب || اليمنيون جهوزية عالية استعدادآ لإحياء المولد النبوي الشريف وعلى قدر وعظمة ومكانة هذا اليوم في قلوب اليمنيون هاهم يرفعون جهوزيتهم العالية مستعدين وبعشرات الملايين حاضرين لإحياء ذكرى مولد الرسول.. فالعالم كله يترقبون ومنتظرين هذا الحدث العظيم. يوم السبت القادم 12 ربيع الاول 1444 هجريه الموافق 8 اكتوبر 2022 كل أنظار العالم متوجه صوب شعب اليمن والإيمان لما ستكون لإحياء ذكرى مولد الرسول من حدث إستثنائي عظيم سيعكس فيه عشرات الملايين من اليمنيون مد المكانه والحب والفخر والاعتزاز بنبي اخر الزمان محمد عليه صلوات الله وعلى آله الاطهار.. لنشمر عن سواعدنا ولنحتشد في كل الساحات والميادين. في يمن الإيمان والحكمة حشود* مليونيه غير مسبوقة سوف تكتظ بها عديد ساحات الرسول الأعظم احتفالآ بذكرى المولد النبوي الشريف هنا العالم مذهول لما سيعبر عنه كامل اليمنيون في احتشادهم لذكرى مولد الرسول يوم السبت القادم 12/ربيع الاول/1444هجرية. الاستمرار وبهذه الحشود العظيمة لليمنيون لإحياء ذكرى مولد الرسول هي ثبات متواصل للرسائل وما أكثرها والمضامين العديدة ومحتوياتها المختلفة التي اراد من خلالها اليمنيون ايصالها للاعداء , وهي انعكاسات لها العديد من المدلولات التي سيكون لها تأثيرها من وراء هذه الحشود المليونية التي متوقع لها هذا العام إستثنائية عن الاعوام السابقة وسوف تذهل العالم بتدفق السيول البشرية التي سوف تحتشد في عشرات الساحات لكل محافظات الجمهورية اليمنية فالصداء الكبير لإحياء هذه المناسبة امتد وتوسع الى كل اماكن ومناطق اليمن حتى المحتلة الواقعة تحت سيطرة قوى تحالف العدوان. حضورنا المشرف والكبير والمتوقع له* دلالتة العظيمة ورسائله المتعددة وشموليته لكل المعاني والأفكار التي تطرآ على مخيلة كل انسان , فهو حدث له البناء الكامل والتام لكل القيم والمبادئ والارشاد , والوضوح لمختلف المعالم والمفاهيم المتعلقة بالحياة, كل هذا هو وصف وتوصيف للحدث والمشهد البديع في يمن الايمان والحكمة يوم السبت القادم 12 ربيع الثاني ذكرى مولد النور محمد صلوات ربي عليه وعلى آله الطيبين. لنكن على أعلى درجات الاستعداد جاهزين للمشاركة والحضور. الحضورالمشرف والكبير يوم السبت 12/ربيع اول 1444 هو خلاصة كاملة رفيعة الذاكرة والمحتوى العظيم المتظمنة لقدر كبير لهذا الشخص العالي المقام الرفيع المكانه العزيز لهذه الأمة , مخلد الذكر والدوام المجيد المعظم عند شعب اليمن والإيمان , المقرون اسمه بجوار برب العباد , هو محمد المحمود رسول رب العالمين للناس أجمعين عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين..



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