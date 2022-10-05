اليمن/ الأغبياء ينتظرون مصيرهم..ونحن نسعى للنصر

عبدالملك سام ||

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت المعركة، فاليمنيين يشعرون بالغبن بعد إنتهاء الهدنة دون الوصول لحل منصف، رغم أنهم لم يطالبوا إلا بالحد الأدنى من حقوقهم، والتي كان من المفترض أنها تحصيل حاصل! ورغم أنه كان من المفترض أننا نتكلم مع يمنيين آخرين لا مصلحة لهم بعدائنا، وأنظمة لدول جوار تدعي أنها عربية ومسلمة مصالحها تفرض عليها أن تكف عدوانها علينا!!

بالنسبة لأؤلئك الذين يفترض انهم يمنيين، فهم يتصرفون بلا إنسانية ووضاعة وغباء أكثر من غيرهم؛ فالمفترض بهم - وهم يقدمون أنفسهم كشرعية - أن يحاولوا كسب اليمنيين الآخرين في صفهم، وعليه فكان الأحرى بهم أن يحاولوا بأن يكونوا سببا في الحل، لا أن يكتفوا بدورهم كشهود زور، أو أن يرتضوا بدور المطية التي لا حول لها ولا قوة، فحينها لو أنسحبوا لكان أشرف لهم بدل أن ينتظروا حتى يطردهم الاحتلال بعد أن يقضي غرضه منهم.

حتى أؤلئك الذين يحلمون بالإنفصال، فقد نسوا بأن النظام السعودي كان وما يزال كارها لهم منذ أن كانوا دولة، وكان النظام السعودي يوعز لعملاءه في الشمال كي يسيئوا لهم قدر المستطاع، ويسعى لتدميرهم. كما أن توجه هذا النظام قائم على عدم إستقرارهم مستقبلا حتى يتسنى له نهب ثروات البلد، والأحمق من يظن أن ما يقوم به النظام السعودي من إنشاء للقواعد العسكرية والسجون هو توجه نحو تسليم البلاد فيما بعد!

يقول أناتول فرانس: "الغباء أخطر بكثير من الشر؛ فالشر يأخذ إجازة من حين الى آخر، أما الغباء فيستمر"، وهؤلاء أغبياء إلى حد البلاهة، فمن سيرضى بهم لأن يكونوا جزءا من أي حل، ولا حل يرجى من جانبهم، خاصة بعد أن ورطوا أنفسهم في قضايا تتعدى الأهداف المعلنة، وقد خلقوا مشاكل لا تعد ولا تحصى منذ أن ظهروا في الساحة، وقد حكموا على أنفسهم - مهما كانت نتيجة الصراع الدائر - بالتشرد والضياع؛ فلن يقبل بوجودهم أي طرف يستطيع أن يحسم نتيجة الصراع لمصلحته.

كان الأحرى بهؤلاء أن يسعوا للحل، لا أن يستمروا في غيهم حتى تتشعب المشاكل طوال هذه المدة، خاصة وأن الطرف الآخر - أي اليمنيين - لطالما بعث إليهم برسائل التطمين والتفاهم! ولكنهم أغبياؤ كما قلنا سابقا، ولعنتهم تمثلت بعدم قدرتهم على الإستيعاب لما هم فيه، والنتيجة بأن مصيرهم لن يختلف عن مصير الكائنات التي أنقرضت لأنها لم تستطيع التأقلم مع المتغيرات التي تدور حولها!

أما نحن فموقفنا الواضح لا غبار عليه، فنحن أمام إحتلال سافر، وعدوان مجرم، ولدينا الحق والجرأة على الرد مهما كانت الصعاب والتحديات والتضحيات، ولن نتوقف حتى ندحر الاحتلال ونقهره ونأخذ حقنا كاملا منه، وفي التاريخ عبرة لمن يعتبر، ولا عزاء للعملاء.

مستوى العرض العسكري للمرتزقة يظهر مقدار ما تريده دول العدوان منهم، فهم يريدونهم مجرد مليشيات تقاتل بالنيابة عنهم، ولا ترقى لدرجة تمكنها من حماية نفسها فيما بعد في وجه قوى الاحتلال أو الأطراف الأخرى التي ستتناحر معها لمصلحة الاحتلال، وفي حزب الإصلاح عبرة!!

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