الحوثيون يمنحون شركات إماراتية وسعودية فرصة للمغادرة

قالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن، إنها ستمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة للمغادرة وذلك بعد ساعات من انتهاء الهدنة بين الحوثيين والتحالف العربي.

وأكدت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان أنهم قادرون على حرمان السعودية والإمارات من الموارد "إذا أصروا على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم".

وقالت "نمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة ما دامت دول العدوان غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال الثروة النفطية لصالح المرتبات".

وتابعت "كل شيء محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سدت أمامه الطرق السلمية".