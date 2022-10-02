اليمن

أجمل ذكرى ميلاد .. وأعظم نعمة


عبدالملك سام ||

 

{قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون} (سورة يونس: 58).. رغم وضوح الآية، والأمر الصريح فيها، وتبيين مكانتها، إلا أنه لا يزال هناك كائنات تقتات على حقدها للنبي (ص) الذي يعتبر أهم وأعظم نعمة للبشرية. ولا يزال هؤلاء المأزومون يقدمون أنفسهم كناصحين للناس، بينما هم في الحقيقة جبنوا عن قول كلمة حق واحدة فيما يحدث في السعودية من حفلات مجون وعهر، وذلك خوفا وطمعا وذلا من فرعون وزبانيته.

نسي هؤلاء الببغاوات معنى أن تكون يمني ومسلم، وسلموا زمامهم للرعاع المدعين، ولذلك فمن العبث مناقشة من رضوا أن يكونوا إمعات؛ فالأمر واضح لا لبس فيه، وفي داخلهم يعلمون جيدا أن لا مشكلة هنالك، ولكنها (((الأوامر)))! فهناك أوامر تصل لقادة هؤلاء من واشنطن وتل الربيع لتخبرهم بما هو حلال وما هو حرام، فماذا يستطيع هؤلاء الذين رهنوا أنفسهم لخدمة الأعداء أن يفعلوا؟!

هم صدقوا قاعدة الجنرال النازي جوبلز "أكذب.. أكذب.. حتى تصير الكذبة حقيقة"، ونسوا القاعدة الإلهية والتي تنص على: {إن الباطل كان زهوقا}، وبذلك غرهم الشيطان مرتين، الاولى في الدنيا والتي ستنتهي بالخزي والعار، والثانية في الآخرة يوم يأتون لعملهم فيجدونه سيئا كمواقفهم المخزية، وينتهي بهم الأمر في جهنم، بل في قاع جهنم، تحت الكفار والمجرمين!

لو أنهم على الأقل أعتبروا ذكرى المولد النبوي الشريف واحدة من تلك الحفلات والأعياد التي يحيونها، فقد قالوا عن عيد الحب أنه مناسبة (إجتماعية) ولا بأس من إحياءها، والمطبلون هنا صمتوا ولم يعلقوا بنفس هذا الغل الذي يفعلونه في مواجهة من يريدون أن يحتفلوا فقط بذكرى مولد النبي الذي أنقذنا من الظلمات، وفيه تتلى الآيات وتنشد الأذكار وتصدح الأشعار بكل ما هو جميل ولائق في مناسبة عظيمة كهذه..

الأمر لا يتعلق بالمولد فقط، بل أنهم قالوا ببدعة من يصلي على النبي جهرا، وأستبدلوا الصلاة على النبي بنوع من الصفير الذي لا يصدر سوى من مكابح سيارة رديئة. كما أنهم حولوا بيت النبي في مكة إلى دورة مياة، وحاليا يتم إخلاء مدينة رسول الله من ساكنيها بالإكراه، وأقيمت مؤخرا طقوس تلمودية علنية قرب المدينة المنورة تمهيدا لإستيطانهم فيها، وقد قالها ذلك المذيع الإسرائيلي: "أنه حلم يتحقق"، بينما أنطلق المنافقون ليؤيدوا هذه الفضيحة تحت مسمى التسامح!! أوليس أولى أن يتسامحوا مع المسلمين أولا بدل تكفيرهم؟!

لو بحثت عمن قام بنشر أكذب الأحاديث عن رسول الله، لوجدت أنهم هؤلاء الذين يحاربون المولد النبوي كل عام، وستجد أنهم من مول عمليات تشويه المولد النبوي في دول أخرى؛ فهم يتعاملون مع الأمر بجدية يحسدهم عليها أي إسرائيلي متحمس!

فلذلك، نصيحتي ألا تلتفت لما يقول هؤلاء من هراء وأكاذيب، ولتشتري شالك الأخضر، وقبعتك الخضراء، وتقوم بتنظيف بيتك وحيك، وترفع زينة المولد عاليا، وتحسن للمحتاجين ولجيرانك، وتجتمع مع أخوتك في الفعالية القادمة لتسمع سيرة المصطفى (ص)، خاصة في هذا العام الذي سيكون الأضخم والأكثر تألقا بإذن الله، ولكل من أراد أن يعكر عليك صفوك فقل له: (هابي فلانتاين داي) يا محترم.. هذا نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا، وحرية التعبير مكفولة للجميع، فلماذا صاقت عليكم الأرض بما رحبت في ذكرى مولده؟!

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أجمل ذكرى ميلاد .. وأعظم نعمة
 اليمن/ إحتشاد طلابي لإحياء قدوم مولد النبي الهادي
سبتمبر التاريخ.. اليمن وانتصارات الثورة
اليمنيون قصة كفاح ونضال ثمانية أعوام.. في ظل العدوان!!
العودة بعد الضياع !
اليمن/ 26 سبتمبر في شعلتها الستين
اليمن/الحدث الإستثنائي..الإستعداد لإحياء مولد النبي الهادي!!
اليمن/الحدث الإستثنائي..الإستعداد لإحياء مولد النبي الهادي!!
اليمن/ فتى كهف مران الذي يلقبة الاعداء في سطور
اليمن/ صباحك سبتمبري يا وطني
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك