اليمن

 اليمن/ إحتشاد طلابي لإحياء قدوم مولد النبي الهادي


عبدالجبار الغراب ||

 

التربية والتعليم بمحافطة بإب وبقيادة مديرها الغزالي.

 

برعاية واهتمام ومتابعة وعلى الدوام , وبالترتيب والتنظيم وبإنتظاره عند بوابة أستاذ إب الرياضي لإستقبال الحشود الطلابية ومعهم القيادات التربوية والمعلمين فقد مثلت الشخصية العظيمة التربوية لمدير مكتب التربية والتعليم بالمحافطة الاستاد محمد درهم  الغزالي : حسها القيادي الرفيع في إستشعارها للمسؤلية واهتمامها الكبير بتنظيم الفعاليات والمهرجات لإحياء يوم مولد الرسول ,  وبهذا برزت وبوضوح خروج وظهور ونجاح مختلف الفعاليات , ومعه في المقام الاول والاخلاص نائبة المجاهد الاستاذ محمد لطف المتوكل ومختلف  مدراء عموم الشعب والاقسام بالمكتب ومدراء فروع المكتب بالمديريات وعلى رآسها الاستاذ عصام البرح مدير التربية بالظهار والاستاذ هشام الصليحي مدير مكتب التربية بمديرية المشنة, فكانت للجهود المبذولة رسمها لمعالم الصدق والوفاء والاخلاص والبهجة والفرح والسرور المعبر عنه في جميع حشود الطلاب المحتشدين الحاملين للاعلام والرايات الخضراء فرحين مستبشرين الخير بحلول اكبر ذكرى يوم مولد خاتم الانبياء , شعور بالأمان والارتياح ظهرت ملامحها على الجميع كيف لا وانته من حضرت لاجله هو المصطفى الكريم سيد خلق الله اجمعين محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.

ولهذا فقد أظهرت كل مظاهر الإيمان العظيم المحفور في قلوب كل اليمنيون  جودتها الرفيعة الصادقة اظهارها لكل معاني الحب والاعتزاز والفخر والانتماء والولاء لخير الخلق والبشر محمد صلوات الله عليه وعلى آله في إحياء وانتظار لقدوم يوم مولده الشريف بعد اسبوع وتحديدا 12 ربيع الاول 1444 هجرية , كل ذلك بان وظهر في الوجوه المستبشرة خيرا والحاملة لكل انواع التعابير المعبرة عن الحب والجل والعظمة لنبي هذه الأمه  فطلاب اليمن وبأعمارهم المختلفة تميزت حشودهم  بالمهيبة الضخمة المرسلة من خلالها العديد من الرسائل منها لمن يدعي بدعة الرحتفال بمولد الرسول بأنه لامجال لتزيف الحقائق لخدمة اليهود ومنها للاعداء بان اليمن واليمنيون متمسكون بكل ما يتصل بهم من معتقدات دينية هي واجبة الاحياء والذكرى ومنها للتذكير وعليها لإستذكار ما يجب على الأمه من حمله للسير على منهج رسول هذه الأمه.

بادرة وتميز وإشادة للجميع وهي ايضا  لمجمع الشهيد الثلايا بمديرية الظهار ممثلة بمديرها الاستاذ الفاضل علي مهدي مثلت نموذج للحشد والتجمع وبمئات الطلاب كان لرفدهم جموع الطلاب  المحتشدين في ذكرى قدوم مولد الرسول : اضافتها المميزة فالشكر للجميع ولكل مدراء المدارس الحكومية والاهلية وجميع الطواقم والكوادر التدريسية على كل هذا العطاء النوري لحضرة سيد الانبياء والمرسلين وخاتمهم اجمعين.

ولله عاقبة الأمور

 

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