اليمنيون قصة كفاح ونضال ثمانية أعوام.. في ظل العدوان!!

عبدالجبار الغراب ||

دروب ومسالك وطرق عديدة متنوعة في مختلف تفاصيلها , ونهج تام وإصرار متواصل في ارتفاع وازدياد ومتصاعد أوجدته مختلف السبل والظروف لجعلها مسلك يحقق الهدف المطلوب ومنه التقدم الى الأمام : كل هذه سار عليها مختلف اليمنيون لإيقاف وردع كل ما يعتدي عليهم من اجل اخضاعهم والتحكم والاستيلاء على قرارهم المستقل والتحكم بكامل البلاد , لتبرز العديد من المحطات الكفاحية التي قام به جميع اليمنيون وما زالوا يقوم به ويناضلون من اجل تحقيقة ومستمرين في ذلك , فهم ومنذ الوهلة الأولى من انطلاق الاعتداء عليهم أرضا وانسانا بقيادة تحالف عربي الاسم , أمريكي الرسم والتخطيط , صهيوني الهدف وسعودي إماراتي التنفيذ يوم 26 مارس 2015 : كانت لهم مواقف كبيرة وإرسالهم للرسائل بكافة أشكالها ومضامينها وبمختلف الطرق والوسائل المتاحة والممكنة , والتي كان لها أثرها البالغ والفعال في الصمود الاسطوري الذي تفاجأ به تحالف الشر السعودي الأمريكي , والذي من خلاله قلب شوكة الميزان في الكيفية التي أرسلوها والعزيمة التي شاهدوها والالتحام الذي حقق الاسناد للجيش واللجان الشعبية في الوقوف صفا واحدآ في مواجهة العدوان.

فكان لملاحم الصمود الشعبي العظيم ومن مختلف مكونات الشعب وفئاته والذي بانت صورته الأولى في إضافة الانتصار السريع الذي أعطى الجيش واللجان الشعبية العزيمة والإصرار لبذل الغالي والرخيص للدفاع عن اليمن وشعبها , لتزداد الصور الشعبية الواسعة في تكوينها للملاحم النصالية فالحملات الداخلية والدولية العديدة وناشطون وحقوقيون واعلاميون ووسائل اتصال ومواقع ووكالات وصحف نقلت ووضحت الممارسة الهمجية لتحالف العدوان على البلاد , وعلى مدار كل سنوات العدوان والحصار أعطت كامل الصور وعبرت عن حقيقة الأوضاع وما سارت اليها الأمور في يمن الإيمان.

لتتوزع هذه المواقف في صورها ومشاهدها المختلفة وفي العديد من محتوياتها ومضامينها الكثيرة , فكان للصمود الشعبي في وجه العدوان السعودي الامريكي الملامح الأولى الراسمة لقوة هذا الشعب ومدى تحمله لمختلف المعانات التي تعمدها تحالف العدوان البغيض , فالقصف المتعمد وبالطائرات الحربية طالت جميع المدن اليمنية المأهولة بالسكان ليقتلوا عشرات الألف من المواطنين , وأدت الى إحداث الكثير من الدمار والخراب لمساكن المواطنين ومقدراتهم وممتلكاتهم , والذين تم نزوحهم من مدنية الى أخرى للبحث عن المأوى , ناهيك عن القتل الذي طال العديد من الأسر اليمنية حيث لا تخلو أسرة الا وفيها شهيد جراء قصف طائرات العدوان للمساكن والمنشآت والمحلات التجارية , وبالإضافة الى تدهور حالات المعيشة لاغلب المواطنين اليمنيين , فالحصار والذي طال وأطبق مفعوله العدواني الملحوظ كانت له الكوارث الذي أخذت بالتزايد والوصول الى المستويات الأدنى من خط الفقر المقدع الذي نخر في جسد المواطن ونال منه في شتى النواحي الحياتية الاقتصادية منها والصحية والتعليميةووو..

لكن مع كل هذا تنوعت الصور في اشكالها العديدة المقاومة لتحالف العدوان في مختلف مجالاتها , فمن الصمود الشعبي والعزيمة والتضحية والتلاحم والارتباط مع الجيش واللجان برفد الجبهات بالرجال والمال انطلقت جميع المقومات لخلق المفاهيم الواعية والمعاني السامية والخطط الواضحة والأهداف المرجوة لبلورت هذا الصمود الى خلق الكثير من الجبهات التوعوية والفكرية والثقافية والإعلامية والسياسية , فالحملات المناهضة والكاشفه لجرائم العدوان والناقلة بحق وحقيقة لمظلومية اليمن سارت في الاتجاه الصحيح : وما لعبته الحمله الدولية المطالبة بفك مطار صنعاء الدولي حققت الهدف المنتظر واوصلت المضامين الكاملة لوقائع الأحداث الأليمة والحالات الصعبة والدمار الواضح والحصار المأساوي الذي تعرض اليه الشعب اليمني بفعل هذا الإجرام العدواني الأمريكي الصهيوني الجبان.

الحمله الدولية المطالبة بفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي وبجميع طاقمها من رئيس الحملة الدولية والمنسق العام للحملة وفريقها الإعلامي وفريقها الاستشاري الداخلي والخارجي تميزوا في إيصال الحقائق وكشف مختلف الجرائم ونشر العديد من المواقف والحالات الإنسانية وبالخصوص المرضى والجرحى وعدم تمكنهم من السفر لتلقي العلاج مع انعدام أبسط الأدوية اللازمة بظل استمرار الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية التي كان للعدوان إصراره الواضح والجبان على احتجازها لشهور طويلة ومازال في أسلوبه معتاد رغم الاتفاق على هدنة أممية نصت في بنودها على رفع الحصار على ميناء الحديدة والسماح بدخول الناقلات , لكنهم ما زالوا سالكين نفس الحقارة التي لا ترضي لا إنسان ولا حيوان , ولكن كان لسكوت وصمت الأمم المتحدة دافع للمواصلة على هذا المنوال وهو اصلآ بتعاون معها على اكبر حال.

لتكون لقصة الكفاح ازديادها للذهاب الى ما يحقق الآمال والاحلام لتكوين جيش يمني قوي جرار , ليضيف ما حققه الجيش واللجان من انتصارات كبيرة على تحالف العدوان وقيامه بالعديد من عمليات توازن الردع واخراجها للعديد من العمليات الاستراتيجية العسكرية من صواريخ وطائرات مسيرة وعلى مد سنوات العدوان : تلكم العروض العسكرية المهيبة للجيش اليمني والقوات الأمنية وفي عديد المناطق العسكرية كما في محافظة الحديدة الساحلية , فوعد الآخرة ولهم الآمن للقوات الآمنية وما كشفه العرض الاخير بميدان السبعين احتفالا بالعيد الثامن لثورة 21 سبتمبر الا رسائل عظيمة في محتوياتها الكثير : منها ما يطمئن الداخل اليمني بامتلاك الشعب جيش قوي مكون من كل اطياف المجتمع له القدرة والكفاءة على حماية البلاد , وايضا ما له من تعبير لمد الجهوزية الكاملة والتامة والقدرات الهائلة من الاسلحة والصواريخ والطائرات التي امتلكها الجيش اليمني في فترات من الصعب على اي دولة امتلاكها وهي تخوض حرب ضروسة كبيرة تحالف عليها عشرون دوله من كبريات دول العالم العظمى , ومنها ما يبعث دلالاتة الواضحة لتعاظم القدرات اليمنية وتصنيعها للاسلحة وبايادي يمنية بحتة.

فعاليات وما اكثرها ومطالبات وصلت صداها العالم ووقفات احتجاجية داخليه وخارجية تلاحمت في صورها وعبرت عن مفادها سواء لتوضيح المعاناة ونقل المظلوميه ليعرفها العالم , او تلك التي عبرت عن الارتباط الديني والتعبير المستمر الروحي الذي اظهره اليمنيين بإحتشادهم الكبير وبالملايين في عديد الساحات للإحتفاء بمولد الرسول عليه صلوات الله وعلى أله الطاهرين او ذلك الاحتشادات الضخمة في الاحياء ليوم القدس العالمي , لينقل ذلك المشهد العظيم للاحتشادات المليونية بإحياء يوم مولد الرسول كامل الدلالات والرسالات والمضامين عن مدى الحب والاقتاد بخاتم الانبياء والرسل والذين هم وفي عامهم الثامن عدوان وحصار ولا يفصلهم سواء ايام يستعدون وبصورة عظيمة لاستقبال المولد النبوي الشريف , ليرتبط هذا الموقف الكبير وبالحشود المذهلة في احيائهم العظيم وتفردهم عن بقية المسلمون للمناسبات الدينية بقلوب اليمنيين بالخارج ومعهم المسلمون ليأخذوا حقهم المشروع في أقامه فعاليتهم الاحتفائية بمولد الرسول الكريم فكانت في أمريكا وألمانيا وغيرها من البلدان كما نقلت العدسات المشاهد العظيمة لاقامتهم للفعاليات الدينية وهي في توسعها مع قادم المناسبات والاعوام في عديد البلدان الغربية ليعرفوا الهوية الإيمانية اليمنية والشهامة والعزة والكرامة من اهل اليمن والإيمان والحكمة.

والعاقبة للمتقين.

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