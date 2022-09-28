اليمن/ فتى كهف مران الذي يلقبة الاعداء في سطور

حميد عبد القادر عنتر ||

السيد المجدد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي قائد ثورة 21سبتمبر التي اسقطت منظومة الفساد ومراكز القوى التقليدية المتنفذة الفاسدة ادوات وعملاء السعودية نعم هذا الشاب الثلاثيني الذي تصدى لأكبر عدوان كوني شهدته الكرة الارضية. ومعه الجيش واللجان الشعبية وكافة قبائل اليمن الشرفاء هذا الشاب الثلاثيني استلم الراية من اخيه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. مؤسس المسيرة القرآنية والتف. حوله كل ابناء الشعب اليمني الذي تحت الحصار بمختلف مشاربهم الفكرية والثقافية. والسياسية. تتلمذ على يد والده العالم المجدد المجتهد احد كبار المراجع العضام للمذهب الزيدي. ونهل من فكر مدرسة اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الحكمة. كل قنوات تلفزة العالم بمختلف اللغات تتنافل شخصية قائد الثورة لما يمتلك من كاريزيما. ومن ملكات. ويمتلك صفات القيادة ويحظى بشعبية ساحقة في اليمن وعلى مستوى الوطن العربي والإسلامي ودول محور المقاومة. صرح السيد حسن نصر الله حفيد الرسول الأعظم في احدى خطاباته السياسية التي تناقلتها قنوات التلفزة عندما تطرق الى مظلومية الشعب اليمني وبسالة وبطولة المقاتل اليمني قال اتمنى ان اقاتل في اليمن تحت راية المجاهد السيد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي قائد الثورة. اصبح صيت قائد الثورة في كافة دول العالم والمحافل الدولية هذا القائد الشاب الثلاثيني الشجاع الذي ارعب وزلزل قوى الاستكبار العالمي. وهذه الشجاعة وفن القيادة لانه يمتلك مشروع وطني ويحمل فكر مدرسة اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الحكمة لم ينبطح ولم يساوم على القضية اليمنية مثل الزعماء العرب لذلك شنت الإدارة الأمريكية من واشنطن عدوانها على اليمن ومنفذ العدوان ادوات الإدارة الأمريكية في المنطقة المتمثل بالنظام السعودي والنظام الإماراتي. وشكلت مملكة الرمال عاصفة حزم ورصدة مائات المليارات من الدولارات والنفط لتشكيل عاصفة حزم وشراء مواقف الانظمة العربية والجامعة العربية ومجلس الامن ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية بمال مدنس من اجل اعادة ادواتها المشهد السياسي من جديد ومن اجل غض الطرف عن جرائم الحرب الذي ارتكبتها في اليمن ودخل اليمن بالعام الثامن من العدوان ولم يستطيع دول العدوان ومن خلفهم قوى الاستكبار ان تحقق اي هدف من اهدافها المعلنة الا تدمير للبنية التحتية واستهداف مدنيين وهدم منازل على ساكينها وكل هذه الجرائم موثقة من قبل المنظمات الدولية لابد من محاكمة قادة دول العدوان امام المحاكم الدولية لن تسقط بالتقادم. بعد حصار ثمان سنوات وعدوان على اليمن اصبح اليمن مصنع عسكريا للطيران المسير وطور من المنظومة الصاروخية وصناعات المدرعات والاسلحة ويمتلك اليمن قوة ردع وتنكيل واصبح اليمن رقم وقوة اقليمية والعالم باسرة شاهد العروض العسكرية في الحديدة وفي العاصمة السياسية صنعاء العرض العسكري لوزارة الداخلية واخر عرض عسكري لوزارة الدفاع التي تم استعراض كافة التشكيلات من الوحدات العسكرية البرية والبحرية والجوية واستعراض الطيران المسير والصواريخ البالستية بعيدة المدى وكافة انواع السلاح. وهذا له دلالات سياسية وعسكرية واتضح للعالم ان اليمن مقبرة الغزاة وليس لقمة صائغة للطامعين والأعداء اليمن مقبرة الغزاة من غزاء اليمن لايرجع الا بتابوت وسر انتصار الجيش واللجان الشعبية في كافة محاور القتال لانهم يحملون فكر وعقيدة عسكرية. ويحملون مشروع وقضية هو الدفاع عن سيادة واستقلال البلد و اتخذو من الإمام الحسين عليه السلام مصدر إلهام ومستقوين بالله تعالى عكس المرتزقه مستقويين بتحالف دول العدوان ويقاتلو بمال مدنس ومن اجل السلطة ولا يحملون مشروع وتحالف دول العدوان مستقوين بالشيطان الاكبر. لذلك تم كسر شوكة قوى الاستكبار وادواتهم في المنطقة وانتصر اليمن وهذا الإنتصار الفضل يعود لله سبحانة وتعالى وثبات وصمود الشعب اليمني المقاوم الصامد الذي اذهل العالم بصموده. لذلك ليس مع دول العدوان الا خيار واحد هو تنفيذ الهدنة بكامل بنودها المتمثل بدفع المرتبات وفك الحصار برا وبحرا وجوا والإنسحاب من الاراضي المحتلة والجزر والسواحل وترك اليمنيبن يقررو مستقبلهم السياسي مالم اليمن اليوم غير يمن الامس. اي تعطيل او مماطلة او تسويف للهدنة يتحمل تحالف دول العدوان النتائج والتداعيات. المعركة ستنتقل للعمق السعودي والإماراتي ونسف كل الاهداف الحيوية والاستراتيجية المرصودة في بنك الاهداف وتحويل عواصم دول العدوان الى رماد لان الصراع وجود صراع من اجل البقاء نكون او لانكون صراع بين معسكرين معسكر الحق ومعسكر الباطل اليمن امتداد لكربلاء المقدسة الدم سينتصر على السيف هذا والله من وراء القصد والعاقبة للمتقين