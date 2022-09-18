اليمن

ليمن: تسجيل161 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية  


متابعة – نور الجبوري ||     ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 161 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية.   وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 40 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.  وأشار المصدر إلى رصد خرقين بقصف صاروخي باتجاه أحد مقرات المرابطين في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء ونتج عنها استشهاد أحد المرابطين وإصابة آخر وإعطاب طقمين، وكذا باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس بمحافظة الحديدة.   وأفاد المصدر بتسجيل خرق باستحداث تحصينات للمرتزقة في شمال الهناجر بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.  وأكد المصدر رصد 91 خرقاً بإطلاق نار مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.  ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 27 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، في محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء والكسارة ورغوان بمحافظة مأرب.  كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة، مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن والمزرق وحيران بمحافظة حجة، وكذا مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدافن والملاحيظ والبقع بمحافظة صعدة.  وذكر المصدر، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال شرق وشمال غرب وشمال حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه مواقع المرابطين في مقبنة بمحافظة تعز، وفي العمود بوادي جارة وتبة كاملة في جيزان.  المصدر : موقع الوقت

 

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ليمن: تسجيل161 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية  
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