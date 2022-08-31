اليمن

اليمن/الجمعيات التعاونية أساس البناء وعمود التنمية. 


محمد صالح حاتم. ||   عندما نتحدث عن الرئيس الشهيد الحمدي لابد من ذكر التعاونيات، ودورها في رفع الاقتصاد اليمني.  فالحمدي عندما وضع خطته الخمسية كانت تعتمد وترتكز على التعاونيات ومساهمة المجتمع، لم تكن معتمده على مبيعات النفط والغاز الذي كان غير مستخرج في ذلك الوقت، ولم تكن تعتمد على المنح والقروض والمساعدات الخارجية، ولذلك نجحت وبداءت خطوات صحيحة في بناء اقتصاد قوي، مبني على اساس التعاون والشراكة والمساهمة المجتمعية في التخطيط والتمويل والتنفيذ.  الكثير من دول العالم نهضت وتقدمت وارتقت على اكتاف التعاونيات، عشرات الالاف من الجمعيات التعاونية في كبريات الدول العالمية تم انشائها.  نحن في اليمن كانت لدينا مئات التعاونيات المختصه ومتعددة الاغراض، ولكنها للاسف ؛ سُيّست وانحرفت عن مسارها الذي من اجله انشأت، فتم استغلالها من قبل هيئاتها الأدارية لتحقيق مصالح شخصية واغراض حزبية، وحرم من خيراتها وثمارها المجتمع.  اليوم ونحن نشهد حراكاً تنمويا ًمتنوعا بين زراعي وسمكي وصناعي وتجاري، لابد أن يكون هنالك جمعيات تعاونية متخصصة ومتعددة الاغراض، تنشاء بهدف احداث تنمية شاملة، ينعم بها الوطن، لابد على المجتمع أن ينخرط وينظم وينشاء جمعيات تعاونية زراعية وسمكية تسويقية انتاجية وخدمية،وأن يتم اختيار قيادتها من اصحاب الكفأة والامانة والنزاهه، وأن لانكرر اخطاء وسلبيات الماضي.  واذا كان الأمر يتطلب تعديل وتصحيح القوانين الخاصة بالجمعيات والتعاونيات، فهذه هي مرحلة التصحيح والتغيير للأفضل.  فالمزارعون  اليوم مطالبون بأنشاء جمعيات تعاونية، والصيادين كذلك لابد من انشاء جمعيات سمكية، والنحالين واصحاب الثروة الحيوانية، وغيرها من الجمعيات، لأنها عمود  من اعمدة البناء والتنمية والنهوض الاقتصادي.   فلانظل مفرقين ومشتتين، فابالاتحاد تكون القوة، وبالتعاون تكون العزة، وصدق القائل في محكم كتابة(وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) صدق الله العظيم..
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/الجمعيات التعاونية أساس البناء وعمود التنمية. 
الهدنة في اليمن... والحرب الناعمة 
اليمن/أعلام يشار إليهم بالبنان.. نضع لتجاهلهم آلأف علامات الإستفهام!!
اليمن/ نحو اقتصادُ المقاومُ للتحرّر من هيمنة دول الاستكبار والاعتماد على الذات
كشكوش خرج منفوش
رسالة للعزيز "محظوظ"
الإصلاح والجرائم بحق أشراف آل الأمير بمحافظة مأرب.. هل من صحوة للضمير!!
اليمن/ مؤشرات وملامح.. لتنفيذ شروط صنعاء قبولها بالتمديد الثالث!!
اليمن/ كلنا منتظرين لإنصاف الرجال الشرفاء والمخلصين
اليمن/حزب الإصلاح نهاية المغامرات والخروج من المعادلات!!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك