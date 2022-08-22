كشكوش خرج منفوش

رجاء اليمني||

الجميل ان يظل الإنسان شريف ويظل على مبدأ مهما وجدت الصعوبات والعراقيل لكن يظل ذو مبدأ

المبادئ هي التي تحدد قيمة الإنسان فهنا نقول لهذا الشخص المتباهي بالتحضر والرقي نقول له اعلم جيدا

1.الإنجليزية والفرنسية هي لغة للتواصل وليس معيارا للثقافة

2.النوتيلا : نوع من الشكولاته ولا علاقة لها بمدى رقيك في المجتمع

3.البيتزا والبرجر : وجبات طعام خفيفة لسد الجوع و أكلها ليس دليلاً على التحضر كما إن العدس نوع من الحبوب ولا علاقة له بالفقر

4.القهوة : تشرب كنوع من المنبهات ولا علاقه لها بتحقيق الأهداف ولا بثقافتك ولا بالقراءة فقد تستطيع قراءة عشرات الكتب وتزيد من ثقافتك وأنتَ تأكل التمر .

5.السيارة : هي وسيلة نقل وليست أداة للتفاخر ولن تجعل منك سوى شخص يمتلك وسيلة نقل .

6.النسب والقبيلة : شيء ليس من إختيارك فمن غير المنطقي أن تتفاخر بشيء ليس من كسبك

وأخيرًا يمكنك أن تتفاخر بأخلاقك وإنجازاتك

كن إنسانًا يمثل نفسه بأخلاقه و إنجازاته .

اذا من هنا نقول لكل كشكوش ماذا قدمت اين انت ماهو موقعك وماهو موقفك هي الريال له تاثير عجيب عليك حتي جعلك مثال لكل مرتزق خائن وجعلك حاوي تلعب بالبيضه والحجر ليس لك اخلاق ولا مبدأ وللاسف مثله كثير وسوف تكشف الأيام كشكيش كثيره

وانا غدا لناظره قريب

*والعاقبه للمتقين*