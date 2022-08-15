اليمن/حزب الإصلاح نهاية المغامرات والخروج من المعادلات!!

عبدالجبار الغراب ||

كانت لتداعيات ثورات الربيع الجاف العبرية بإمتياز العاصفة بالعالم العربي على وجه الإختصاص تأثيراتها المباشرة في كل مختلف جوانب الحياة البشرية ومقدرات تلك الدول وأنظمتها الداخلية وعلاقتها الخارجية والنيل من كل ما يحقق لهذه الشعوب العيش الرغيد والحرية والاستقلال التي نادت بها شعوب هذه البلدان على اساس تسميتها ثورات ناد وطالب بها بسطاء الناس من الضعفاء والفقراء والمساكين املا منهم لتغير الاوضاع , ليكون للاستغلال المرتب والمدروس من قبل عملاء وجواسيس لأمريكا واسرائيل مغامراتهم العبثية لتربعهم والاستحواذ على كل ما يتصل من منادات ومطالب مشروعه طالبت بها شعوب هذه الدول العربية , فنصبت العديد من الأحزاب ومعظمها كانت طرفا في السلطة الحاكمة وجزء لايتجزء من نظامها الفخ لثورات الشباب وتسلقت فوق ظهورهم لقطف حصاد تضحياتهم ليشكل تيار الاخوان المسلمين تنفيذه لمخطط الاعداد والترتيب الامريكي لقيام ثورات الربيع العبري.

فسارات كل الثورات العبرية في معظم الدول العربيه ضمن محدادات ومسارات مختلفه بحسب الاعداد والترتيب المخطط لها فتشعبت معظمها في اطارات عديدة ليتحقق معظم تلك الاهداف حسب مخططات وترتيبات معده من قبل الامريكان كما حدث في السودان كمثال وتغيرهم للنظام واعلان التطبيع مع اسرائيل كهدف محقق لنجاح الثورة في السودان , وفشلهم في سوريا واليمن وسقوطهم فيها بفعل نجاح لقوه ايمانية قادت الشعب اليمني بقيامها بثورة إحقاق للدعوه للحرية والاستقلال.

ومن باب اللعب بالأدوار والعمل على جعلها محل تركيز واهتمام فقد كان لامريكا اغراض لقيام هذه الثورات فمنها فقد أعادت امريكا سيناريوهاتها السابقة أيام حشدها وتنظيمها وخلقها للعديد من الوسائل والاساليب ليكون لها داعم وإسناد والتجمع والاعداد ولبناء المعسكرات وتسليحها لعشرات الألف من الجماعات المتأسلمة وبسلاح الدين هدف ومنال لكل ما يلبي أحلام الامريكان والصهاينة انذاك لمقارعة ومناهضة الشيوعية آبان الاتحاد السوفياتي وجعلهم لجناح وفصيل الاخوان المسلمين الركيزة الاولى لهذا الغرض والذي نجحت فيه امريكا لغرس افكار دخلية على الدين الاسلامي ومن السعودية المد والتأسيس والانتشار للفكر الوهابي والذي توسع وانتشر بشكل كبير في معظم الدول العربية منها اليمن والتغذية الاخوانيه للجهاد ضد الشيوعية والذهاب الى افغانستان والشيشان , وكم هي الفتاوي المزلزله لقادة الاخوان المسلمين للقتال والجهاد ضد الاتحاد السوفاتي وهذا ما يفسر ويوضح اختلاف ما مضى من تحالفات وبعثرتها حاليا من قبل قوى اعدت نفسها بكل التجهيزات والوسائل والامكانيات للوقوف في وجه المستكبرين والمتغطرسين الامريكان والغرب وصدهم لكل سياسات وتدابير امريكا وممارستها في المنطقة , وهذا ما انتج عن فشل لثورات الربيع العبري الاعداد الامريكي الرسم والتخطيط والعربي لدول التنفيذ من اتضح تطبيعها مع اسرائيل وقادت حروبا بالوكالة على اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين وغذت الصرعات والمشاكل في لبنان والعراق وقادت همجية تحالف بغيض مع امريكا والغرب واسرائيل لحصار الجمهورية الاسلامية الايرانية وخلقهم لكل انواع العثرات والذرائع لعرقلة الايرانيين من النهوض والتطور والتقدم السريع ونجاحهم في مواكبة التطورات العلمية الغربية الامريكية وبروزهم كقوة عالنية لها ثقلها السياسي والعسكري على حدا سواء.

فالفشل الامريكي الغربي الصهيوني لاحداث متغيرات لانظمة عربية لها توافقها مع كل ما يحقق مخططاتهم واحلامهم في المنطقه , وانقلاب كامل لمجريات الثورات عكس اماني واحلام الامريكان اجهضت كل ترتيباتهم واوضحت لكل خسارتهم في صرفهم لمئات المليارات من الدولارات واعدادهم لبدائل وخيارات جاعلين القوة العسكرية الامل لإستعادة المخطط الفاشل بفعل الثورات وما يوضح نتائج الفشل الامريكي في العالم ككل هو انحباس جماعات الاخوان المسلمين حاليا عن سابق دعمهم لامريكا في مواجهة الروس وهذا ما توضح جليا سقوط لهيمنة امريكا عالميا كان لاسباب منها نجاحات محققه لدول محور المقاومة لكل سياسات امريكا في المنطقة وافشالها لكل مخططاتها ومنها ثوراتها المعده لتغير انظمه بحسب الولاء والتبعيه لها.

لتسير قافلة الاعداد الخبيث لضرب ثورة ال 21 من سبتمبر عام 2014 من داخل العاصمة الامريكية واشنطن تم الاعلان عن البدء بالحرب على اليمن وشعبها العظيم وجعلهم لجناح هام وخطير من فشل في التسلق على الثورة والاستحواذ عليها الاخوان المسلمين اليد والسند الكبير لهم للاطاحه بثورة الشعب اليمني العظيم ثورة إستعاد فيها الشعب اليمني الكرامة والحرية وكشفوا بها الخونه والمرتهنيين وعملاء امريكا واسرائيل يوم ثار الشعب اليمني يوم 21 من سبتمبر العظيم عام 2014 ليعلنوها ثورة عارمه في وجه الطغاه والمتغطرسين الجبابره.

هنا وقف حزب الإصلاح وقوفه التام وترحيبه بقيام تحالف كبير عسكري لتدمير الشعب اليمني , فكانوا سندا مقاتلين وجنبا الى جنب مع أمريكا واسرائيل , لعلهم في ذلك يعيدوا مخطط الامريكان في جعل اليمن قاعذه لهم للانطلاق للتمد والانتشار في كل البلدان العربية والتوسع والتضيق على الروس وخلق مشاكل للاقتصاد الصيني وكما كان للاخوان المسلمين امتدادهم والاسناد لكل اهداف الامريكان فالجهاد من اليمن دعوات اعلنتها جماعة الاخوان للذهاب للقتال ضد الاتحاد السوفاتي , لكن الان فالحال تغير واختلف عن حاله السابق بفعل المتغيرات العظيمة التي تصاعدت في الظهور في المنطقة وبمعظم الدول الاسلامية والعربية فمن الثورة الاسلامية في ايران واليمن وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين وتشكليهم لحلف مقاوم ارعب الامريكان وافشل كل مخططاتهم في المنطقة.

ليكن للامريكان والصهاينة وادواتهم في اليمن اعلانهم الصريح النهائي لفشلهم الكامل في الحرب على اليمن وخروجهم خالين الوفاق يائسين من كل المحاولات والمغالطات فاقدين لكل ادواتهم وبدائلهم المتهالكه , وهم بذلك وامام الجميع يعلنوها وبوضوح انتهاء مغامرة حزب الاصلاح الفاشله في تحقيقهم لمآرب امريكا واسرائيل الكافره للقضاء على اصل العرب واقدمهم حضارة وتاريخ واسرعهم للدخول في الاسلام المحمدي العظيم شعب اليمن الكريم يمن الايمان والحكمة , كما قالها محمد الامين عليه صلوات الله وعلى آل بيته الطاهرين وهكذا هي النهاية المتوقعة لكل خائن وعميل مع امريكا واسرائيل تدميرهم وبالطائرات الاماراتية وقصفها لكل مواقعهم في محافظة شبوه المحتلة الا إشارات متوالية لانتهاء مغامرة حزب الاصلاح وخروجه من كل الحسابات والمعادلات والحلول واللعبة القادمة التي تحاول لعبتها الامارات في افساح المجال لادراج اخر اوراقها السياسية احمد عفاش بعد ابعاد كل المعارضين له حتى بمن يوصفوا مع الشرعية , وايضا هي الا عمليات امتداد لعملية إهانه متواصله وإحتقار مستمر تعرض لها ومازال حزب الاصلاح في كامل المناطق التي تحت سيطرته , وماحادثه مئات الضحايا والجرحى من الجنود المرتزقة في صفوف حزب الاصلاح في محافظة عدن بنقطة العلم قبل سنوات ليست ببعيد , فهي لم تكن لهم واقعة استلهام لإستعادة تفكيرهم للرجوع الى حضن الوطن , بل كان لهم الشجب والتنديد بواقع خوف وذل كبير سوف يرافقهم الى داخل قبورهم , وما البيان الأخير الصادر من حزب الاصلاح للتنديد بما حدث لهم في محافظة شبوه من مجازر دمويه قامت بها طائرات العدوان الاماراتي :الا ايضاح لخنوع تام لقيادتهم للبقاء في اماكن للحصول على الاموال والنهب والاستحواذ , لانهم أجنده تنفيذ فقط لاغير والتضحية هي لقواعدهم المغرر بهم , والا ومن اقل التقدير فكان المفترض عليهم وللتوضيح يصدرون بيان شديد اللهجه للعدوان انهم كشفوا التأمرات العدوانية وانهم بذلك يعلنوا انضمامهم للشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان , هنا سوف يغلي بفعلها شعب التسامي والتسامح والصفح ويعلنون تاييدهم ومساندتهم لحزب الاصلاح وانطلاقهم لكل مواقع الجبهات للوقوف صفا واحد لمواجهة العدوان وطز فيها من هدنة أممية قالها مسؤول كبير في حكومة الانقاذ بصنعاء طالما ارتكب فيها العدوان مجازر دموية في مناطق يمنية محتلة.

لكن اين الضمير الحي لقيادات الاصلاح بعد كل ما تعرضوا له من ضربات وويلات قصمت ظهورهم وكشفت المزيد من عورتهم وذلهم وإرتهانهم وخيانتهم لليمن واليمنيون , لكن هي عبر وتذاكير هي مريره على الجميع والاهم من ذلك ان يعرفوا على وقع كل هذه الاحداث قواعد ومناصري حزب الاصلاح ان قياداتهم لا يهمها الا تنفيذ أجندة ومخططات العدوان وهذا هو جزاء كل من بائع وطنه وشعبه مقابل حفنة من المال او تنصيبهم لمنصب فخري لا اقل ولا اكثر كوزير بدون قرار , فهل يسعفهم القدر للعودة والاعتذار بكل ما ارتكبوا من خيانه وإجرام بحق اليمن واهلها طيلة ماضي عقود وحالي مستمر لثمان سنوات عدوان اهلك الشعب اليمني بعبثية حربهم القذرة وحقدهم الدفين لكل ابناء الشعب اليمني من شماله للجنوب وشرقه للغروب , فالتواصل والاصرار والنظر بنظرة عين واحده لكل ابناء الشعب اليمني بمختلف فئاته ومكوناته ميزه فريدة امتلكها السيد قائد الثورة ودعواته المستمرة لعودة المغرر بهم وهي في ذلك واجب تذكير ومن باب الشفقه على المغرر بهم من قواعد حزب الإصلاح منهم من ما زال في مواقع العداء في صف العدوان ومنهم مازال متخندقا في الداخل يتشندق بالاكاذيب والمغالطات وبثهم المتواصله لكل اساليب الخداع والنفاق للنخر في المجتمع اليمني والعمل على إفساده من باب تحميل المسوولية على انصار الله , وهنا للضرورة إباحتها لمحذورات المراقبة وبعدها الضبط والردع لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.

والعاقبة للمتقين

ــــــــــــــ