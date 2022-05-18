ماهوموقف مؤتمر صنعاء من تهنئة احمد عفاش لبن زايد؟!!

هاشم علوي ||

تتعدد اوجه المرتزقة الخونة المرتبطين بالعدوان بتعدد المواقف المرتبطة بالعدوان السعوصهيوامريكي فقد توزع المرتزقة الخونة المدعومين من العدوان حسب ولاءاتهم فمنهم من التحق بالمخابرات الامريكية ومنهم بالبريطانية ومنهم خادما لدى السعودية ومنهم لدى قطر ومنهم لدى تركيا ومنهم لدى الامارات ومنهم احمد علي عبدالله صالح قائد مايسمى الحرس الجمهوري والمعين من الدنبوع المخلوع سفيرا لدى دويلة الامارات حيث يدير استثمارات واموال نهبها هووابوه علي عفاش على مدى ثلاثة عقود و الذي التحق بركب الامارات واستوطنها بارادة اماراتية يمارس الارتزاق والخيانة لشعبه ووطنه.

تحاول دويلة الامارات ابقائه بعيدا عن الحرب والعدوان على اساس ابقائه محايدا شكليا وصوريا وهو في الحقيقة يمارس الخيانة والعدوان والارتزاق مثله مثل ابن عمه طارق عفاش المرتبط بالامارات.

المخجل في الموضوع ان قيادة المؤتمر اختارت المرتزق الخائن احمد علي عفاش امينا عاماً مساعدا لحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء وهو الذي باع شعبه ووطنه والمؤتمر على حد سواء فهذا المدلل لم نسمع عنه انه ادان اي جريمة ارتكبها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني فمانسمع منه سوى التهاني والتبريكات لقادة الدول التي ترتكب الجرائم بحق الشعب اليمني منذ ثمان سنوات ولم يحدد موقفه من العدوان ولم يحدد مؤتمر صنعاء موقفه من هذا الخائن.

قبل عام ونيف قدم هذا المرتزق المؤتمري تهنىة لخائن الحرمين الشريفين الزهايمر سلمان بن سعود تهنئة بمناسبة خرجه من المستشفى واجراء عملية جراحية للبواسير دون ان يكون لقيادة المؤتمر الشعبي العام موقف من ذلك واليوم يفعلها الخائن احمد عفاش مرة اخرى يقدم التهنىة للمسخ المجرم المتصهين محمد بن زايد بمناسبة توليه ادارة دويلة الامارات مشيدا بمواقفه الحكيمة التي نشرت الامن والاستقرار في الجزيرة العربية فماذا يعني هذا؟!! هذا يعني ان الخائن احمد عفاش يؤمن بان العدوان السعوصهيوامريكي على الشعب اليمني من اجل اعادة الامن والاستقرار بالجزيرة ويعتبره من انجازات ولي امره الذي يأويه وكأن الامارات لاتشن عدوانا على الشعب اليمني ولاتحاصره ولاتقسمه جماعات متفرقة ولاتحتل اراضيه وجزره وسواحله ولم تبني التشكيلات الميليشاوية بالمحافظات المحتلة ولم تنهب وتسرق الثروات اليمنية من نفط وغاز واسماك وآثار واشجار وطيور واستجلبت الصهاينة الى جزر سوقطرة وميون وتبني القواعد العسكرية فالا يعلم احمد عفاش بذلك؟ ويعد العدوان السعوصهيوامريكي نشرا للاستقرار والامن في الجزيرة العربية!!!

وهل يعد احمد عفاش تطبيع دويلة الامارات مع الصهاينة مكسبا لتحقيق الامن والاستقرار بالجزيرة العربية؟! ان هذا الخائن العميل المرتزق الذي تعده دويلة التطبيع رئيسا مستقبليا لليمن كما تحلم ويحلم بعض المغفلين من منتسبي المؤتمر بالداخل والخارج احد المطبعين الجدد والمرتمين باحضان الصهيونية واحد مديري المدن السياحية التي تقدم الخدمات للصهاينة بالامارات.

السؤال الملح ماهو موقف قيادة المؤتمر الشعبي العام الوطنية بصنعاء من احمد عفاش وهي التي اختارته نائبا لرئيس المؤتمر صادق امين ابوراس لان الصمت امام تهاني العفاش الصغير تنبئ عن رضا وإلا لصدر موقف يتبرا من احمد عفاش وتصرفاته ومواقفه وتهانيه وتبريكاته لقادة تحالف العدوان السعوصهيوامريكي المجرم؟

حزب المؤتمر الشعبي العام حزب كبير مليئ بالخونة الملتحقين بالعدوان وتبقى شرفاء المؤتمر باليمن مع شعبهم ووطنهم وقواعدهم ومنهم المتصدين للعدوان بكل اشكاله وما على قيادة المؤتمر بصنعاء الا ان تحافظ على شرفاء المؤتمر وتتبرأ من العفافيش الملتحقين بالعدوان وان لم تفعل فان المؤتمر الى زوال واضمحلال ماتبقى منه لامحاله.

اليمن ينتصر... العدوان يحتضر

الحصار ينكسر

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

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