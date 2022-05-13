اليمن

اليمن/  بناء الجيل الواعي هو البذرة لبناء الدولة


 

احترام المُشرّف||

 

أن تبني دولة لابدلك أن تنشئ جيلا بذرته صحيحة مرتوية من ماء عذب غير ملوث، أن تبني دولة اهتم قبلها بمن سيبنيها ويحميها ويحصن أسوارها، أن تبني دولة أبدأ بالأساس فأي بناء أساسه هش سينقض لا محالة وينهدم أمام العواصف. والأساس هنا هو الاهتمام بالإنسان، والإنسان هنا هو الأجيال الصاعدة فهى تحتاج إلى الاهتمام الكبير الذي لايقل اهمية عن الاهتمام بالجبهات العسكرية إن لم يكن أكثر، فأنت بالجبهة العسكرية تحمى الأرض والعرض من المعتدى الذي استطاع بشكل أو بآخر التوغل بسبب الخونة والمرتزقة من أبناء الوطن ؛ الذين تم بناؤهم وتأسيسهم بطريقة يريدها العدو الذي سعى لهذا منذ زمن طويل .

 وهذا مايجعل الاهتمام بالتعليم والمراكز الصيفية وإنشاء جيل بذرته صحيحة قوية واعية ومدركة مايحدث من حولها، وهذا هو من تم التركيز عليه في المسيرةالقرانية المباركة، ألا وهو تدارك مافات على اعتبار أن تأتي متأخرا خير من ألا  تأتي أبدا،  وأن نتدارك الأجيال الصاعدة فهذا هو عين الصواب. وقد اتخذ العدو هذه الطريقة أقصد  تأسيس خونة في بلاد المسلمين لأنهم يسيرون وفق سيناريو معد من قبل متخصصيهم، ودليل على مانقول نورد لكم نصا شرح فيه كاتبه وهو مقاتل صيني قديم يدعي

(سان سو) ما أسماه (أعلى فنون الحرب)شرح فيه كيف تدمر دولة كاملة بدون قطرة دم واحدة ويعد هذا الكتاب مرجعا لايستغنى عنه في المجال العسكرى والسياسي وقد تم ترجمته إلى 29 لغة

يقول المحارب الصيني: إن أغبى طريقة لتنفيذ سياسة الدولة هى القتال،  وإن أعلى فنون الحرب هو عدم القتال. بل تدمير أي شيء له قيمة في دولة خصمك إلى أن تجعله مختلا ولايستطيع أخذ قرارته أيضاً أن تجعله يثق بك ولم يعد يراك عدوه وقد قسم هذه الخطوات إلى أربع مراحل :

المرحلة الأولى، تسمى مرحلة إسقاط الأخلاق التى تحتاج من خمس عشرة إلى عشرين سنة ؛ كي يتم تدمير منظومة القيم في المجتمع وقد فسر تحديد هذه المدة الزمنية لأنها المدة الكافية لبناء جيل جديد على القيم  البديلةالمبتذلة ،وفي هذه المدة بالمقدور التحكم في شخصية الفرد وبعدها يتم بسهولة محو هوية المجتمع ، ولهذه المرحلة عدة طرق أولها التقليل من قدسية الدين ورموزه، وأيضاً التركيز على تدمير منظومة التعليم، وكذلك تقديم الدين على أنه رجعي غير ملائم للحياة المعاصرة وعرض الشخصيات المعارضة للدين على أنهم هم أصحاب التفكير المستنير.

آخر خطوة في هذه المرحلة هيا تدمير العلاقات الاجتماعية عن طريق عمل منظمات وهمية مهمتها جعل الفرد يفقد إحساسه بالمسؤولية تجاه المجتمع أو الوطن وهذا عن طريق رموز إعلامية وليس بالضرورة أن تكون مشهورة ولكنها مسموعة ومرأية دائما ومع الوقت سوف تؤثر في المتلقى.

(انتهى كلام المحارب الصيني)

أوردنا  لكم هذه الفقرة من كلام هذا الكاتب لكى نعرف بعد النظر الذي يتميز به قائد الثورةالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي _حفظه الله _ الذي حث فيه على أهمية المراكز الصيفية  وكذلك الاهتمام   بالتعليم بشكل عام وتركيز الاهتمام بالنشء بحيث يكون تعليم يبنى جيلا يقوم على حماية الدين بالشكل الصحيح ، وليس كما أورده لنا علماء الوهابية الذين أساؤوا وشوهوا الدين الإسلامي وجعلوه دين الإرهاب والتطرف و إقصاء الآخر وعدم التعايش،

وهذا مايميز المسيرة القرانية أنها التفتت إلى جانب العمل بالقرآن وتجسيده منهجا للحياة، في حين اوهمنا  علماء الوهابية لعقود بأن القران تجويد وإدغام وقلقلة وتلاوة،

المسيرةالقرانية أتت في وقت أصبح لايعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القران رسمه فقد. أتت المسيرة في وقت قد أنشأت لنا فيه الوهابية أجيالا يحملون شهادة علمية فارغة من محتواها أوصلتنا إلى مانحن فيه،

ولن أكون مبالغا إذا قلت بأن مشروع هذه المسيرة إذا تم الاهتمام به والعمل عليه كما بدأ به القائد المؤسس _رضوان الله عليه _ ولم يندس فيه من يغير فيه ويبدل فإنه سيكون مشروعا عالميا.

 ولكن.وأكررها ولكن لابد من رعاية وحراسة لهذا المشروع القرآني الذي بالتأكيد سيندس فيه من يفسد جوهرة الجميل؛ لنعود لنفس الانحراف من الجانب الآخر ،وليس كلامي هذا تشاؤما أو تخويفا فهو ما ألمسه للأسف في بعض من  يتكلمون باسم المسيرة ويرشون سمومهم في عسلها الصافي .

هذا ما أردت أن أوصله من باب الحب والنصح ولله عاقبة الأمور والله من وراء القصد والنية

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/  بناء الجيل الواعي هو البذرة لبناء الدولة
من يعقوب الأوطان والشعوب الحزينة إلى يوسف الزمان...
المراكز الصيفية فوائدها والأدوار.. لتأسيس شباب متسلح بالقرآن!! 
اليمن/  الدورات الصيفية وتحصين الجيل من استهداف العدوان 
السيد الحوثي:الشعب اليمني يتحرك في إطار الحرية من هيمنة الأعداء
اليمن/ مغالطات ومزايدات.برعاية الأمم المتحدة
 أنت لم تسمع الحقيقة عن أهل اليمن ؟!
ما الهدف والجدوى والنتيجة..من الزيارة العمانية الثانية للعاصمة اليمنية صنعاء!!
مستقبل الهدنة في اليمن 
متعبون وكفى..!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 80.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك