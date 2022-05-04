اليمن

مصدر يمني يكشف سبب غضب بن سلمان وتسريع عزل هادي


كشف مصدر يمني مطلع عن "أحد الأسباب التي سرعت" عزل  عبد ربه منصور هادي وسببت في غضب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال مصدر يمني مطلع أن من الأسباب التي عجّلت بعزل  عبد ربه منصور هادي هي اجتماعه المغلق مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لمدة ساعتين أثناء زيارة الأخير للرياض، ودون حضور أي مسؤول سعودي.

وتابع: "غضب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي، غضبا شديدا من هذا الاجتماع وعبر عن غضبه باتخاذ قرار عزل هادي، وتشكيل مجلس رئاسي يمني بديل بقيادة السيد رشاد محمد العليمي وقادة الفرق اليمنية المسلحة المعادية لحركة "أنصار الله" الحوثية".

ونوه المصدر إلى أن "نجلي هادي ناصر وجلال محتجزان قيد الإقامة الجبرية بسبب تضخم ثرواتهما المالية، وغير معروف حتى الآن مكان احتجازهم".

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مصدر يمني يكشف سبب غضب بن سلمان وتسريع عزل هادي
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