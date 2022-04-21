الحقيقه لاغير

حميد عبد القادر عنتر ||

الجيش واللجان الشعبيه يمتلك قوة ردع استراتيجي لدية مخزون استراتيجي من القوة الصاروخية والطيران المسير

بالاضافه للقوه البحرية لديها قوة ردع تستطيع حماية المياة الاقليمية

وهذه الهدنه التي تم توقيعها في مسقط بين سلطة صنعاء والنظام السعودي برعاية اممية لن تاتي من فراغ هي اتت بعد استهداف القوة الصاروخية والطيران المسير لعصب الاقتصاد السعودي الذي يغذي قوى الاستكبار وبعد فشل منضومة الباتريوت من التصدي للصواريخ البالستيه والطيران المسير واخر ضربه تلقاها العدو السعودي في العمق السعودي استهداف شركة ارامكو وحرق خزانات النفط المتمثل ربع احتباطي المملكة من النفط والذي عجز النظام السعودي من اطفاء الحرائف

وهذا المجلس الرئاسي المشكل من السعوديه بعد اسقاط شرعية هادي من قبل النظام السعودي لا يمتلك الشرعيه كونه مشكل من الخارج لم يتم اختيارة من الشعب ولا يملك صفة دستورية

اذا كان هناك نيه لاحلال السلام في اليمن صدور قرار دولي من مجلس الامن بوقف العدوان بدون قيد او شرط وفك الحصار برا وبحرا وجوا

بعد ذلك حوار سلطة صنعاء مع النظام السعودي والنظام الاماراتي حتى الوصول الي تفاهم باعادة الاعمار في اليمن وتعويض ضحايا الحرب والاعتذار لليمن وعدم التدخل بالشان اليمني

بعد ذلك حوار سياسي بين القوى السياسية اليمنية حوار يمني يمني بدون تدخل اي دول خارجية ويتم التوافق على سلطة انتقالية مناصفة بين الشمال والجنوب وتحدد مرحله انتقالية لمده سنه بعد ذلك تجراء انتخابات برلمانية ورئاسبة ومن فاز بالصندوق استلم السلطه والجميع يشارك في بناء الدوله وعفو عام ومصالحه وطنية بين كل القوى السياسية ما عداء رموز الخيانة ومن وقع على الضربات الجوية هولا الشعب هو المعني بملاحقتهم امام المحاكم الدوليه مجرمين حرب

انتهى