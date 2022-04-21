اليمن

اليمن/ اغتالته طائرة فصار طيفه طائرات !


  عبدالملك سام ||   صفق الحاضرون في غرفة عمليات التحالف عندما وصلهم خبر إغتيال الرئيس (صالح الصماد)، ولكن ما لم يعرفونه حقا عن هذا الإنسان هو أنه كان شخصا يحمل الخير للجميع. وبإغتياله كشف هؤلاء الشياطين عن سوء موقفهم بقتلهم الشرفاء، ولم يكونوا يتوقعوا أنهم حتى لو قتلوه فإن مشروعه سيستمر، بل ويصير أقوى. بإغتيال الصماد انتقل ليعيش في ضمائر أبناء شعبه الذي أحبه، ورغم أن خبر إستشهاده كان صدمة للجميع، إلا أن مشاعر الغضب هي ما دفعت الملايين للخروج في عزاء رئيسهم الطيب، وتفاجأ الأعداء بمشاهد الحزن في مراسم التشييع التي جمعت كل اليمنيين في ساحة واحدة، ولكن المفاجأة حقا هي أنهم عندما قرروا إغتياله أعتقدوا بأن هذا كفيل بكسر عزيمة الشعب، ولكن الحقيقة أن ما حصل هو العكس، فقد ترجم الشعب غضبه إلى مشروع تحرك أدى لزيادة الإنتصارات والصناعة العسكرية بشكل غير مسبوق. الرئيس الشهيد قبل رحيله أرسى رؤية جديدة لم يألفها الشعب من قبل، ألا وهو "رئيس من أجل الشعب لا شعب من أجل الرئيس". وبهذا فقد تطورت تجربة اليمنيين السياسية بعدما كان الرؤساء السابقون يعتبرون الشعب تابعا وخادما لهم، بينما كان نهج الصماد يعتبر الرئيس خادما لشعبه، وهو نهج القادة العظماء الذين نهل الشهيد معرفته من مدرستهم. وفاء لذكرى الشهيد الصماد قامت القوات المسلحة بتصنيع طائرات سميت تيمنا بإسمه، ومنذ ذلك الحين تمكنت هذه الطائرات من أن تلحق بقوى العدوان خسائرا فادحة، ودشنت مرحلة الوجع الكبير؛ فحيثما سمع دوي إنفجار في موقع عسكري تابع للعدوان كانت هذه الطائرات هي من وقعت على هذا الموقع ردا على إستهداف الرجل الذي كان هدفه أن يعيش شعبه بكرامة وسلام. ومن أجل ذلك كان حريصا على دعم المؤسسة العسكرية لحماية الشعب من بطش المجرمين، وكان دائم النزول بنفسه إلى جبهات القتال معرضا نفسه للخطر ليشارك المقاتلين معاناتهم. لكل من أراد أن يعرف أكثر عن مشروع ورؤى الصماد فليرجع لخطاباته وتصريحاته، فقد تحدث فيها كلاما عظيما يدل على عظمة هذا القائد الإنسان. وتعود ذكرى إستشهاده عاما بعد آخر فتجد الناس يتفاجئون بمرور سنوات على رحيله، فكأنه ما يزال يعيش بيننا حتى اليوم، أو أنه أغتيل بالأمس القريب! وفي هذا دليل على أن السنوات ستظل عاجزة عن محو ذكراه من ضمائر وذاكرة شعبه الذي أحبه كما أحب الصماد هذا الشعب الصامد العظيم.. فنم قرير العين يا شهيدنا العزيز فغدا نجعل المجرمين يندمون على جريمتهم، وستحل عليهم لعنة قتل الشرفاء والأحرار من أبناء هذا الشعب الكريم، ولن يهدأ لنا بال حتى نعيش كما تمنيت دولة مهابة وعزيزة لا يطمع في النيل منها حاقد ومجرم.. السلام عليك وعلى أرواح الشهداء الكرام، ولا نامت أعين الجبناء.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ اغتالته طائرة فصار طيفه طائرات !
اليمن/ الهدنة امنت عودة المرتزقة الى عدن بلاشرعية دستورية 
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
اليمن/ هل فيكم الصماد؟! 
اليمن/ نقطة لنا والنتيجة علينا !
اليمن/ الهدنة المهددة بالعدوان والحصار 
ويلٌ للرياض من غضب صنعاء إذ إستَمَرَّت بالتحايل فالآتي أعظم..!
اليمن/ الشهيد الصماد نموذج  الجهاد والصمود والمسؤلية 
صحيفة أمريكية تكشف عن قيام السعودية باحتجاز عبد ربه منصور هادي بمنزله في الرياض
اليمن/ هانس غروندبرغ.. مقاصد الزيارة وتشابهات الإحاطة!!هل من جديد؟
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك