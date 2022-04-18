اليمن/ الشهيد الصماد نموذج  الجهاد والصمود والمسؤلية 

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هاشم علوي || اليوم ذكرى استشهاد رئيس الشهداء المجاهد صالح علي الصماد والكتابة عن هذه الشخصية تحتاج الى مجلدات فهو ذلك الرئيس الذي عرفته اليمن مجاهدا مثابرا نزيها متواضعا تجسدت فيه الشخصية الوطنية المخلصة التي يحتاجها الشعب اليمني الذي سكن القلوب والوجدان. الصماد الرئيس الشهيد رئيس الشهداء عرفته اليمن في احلك واصعب الظروف واشتداد ذروة العدوان السعوصهيوامريكي والمؤامرات واستهداف الوحدة الوطنية. الشهيد الصماد عرف مواطن الجهاد والتصدي لاعداء اليمن زارالجبهات والمحافظات والاحياء والارياف حمل هم الوطن والشعب في التصدي للعدوان وجسد في سلوكه حب الناس والنهوض بالمسؤليات الملقاه على عاتقه. الرئيس الشهيد الصماد حرص في مسيرته الجهادية على سيادة واستقلال اليمن وانتهج نهجا ديمقراطيا تنمويا في كافة القضايا والازمات التي عاشها خلال فترة رئاسته القصيرة. الصمادنموذج المسيرة القرأنية وحامل لواء الجهاد والتصدي للعدوان نموذج للعدل والتسامح وتوحيد الصف وحماية الجبهة الداخلية. الصماد رئيس الشهداء اعلن مشروع يدتبني ويد تحمي الذي اختزل المرحلة الاستثنائية في التصدي للعدوان وحماية مؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانهيار ومكافحة الفساد وتحقيق الاكتفاء الذاتي لافشال الحصار العدواني. الشهيد الصماد من اعلن عام الصواريخ الباليستية لدك دول تحالف العدوان. الشهيدالصماد من تحمل مسؤلية تحقيق العدالة وتنظيف القضاء من التسوس، وحمل على كاهله مسؤلية اعادة بناء القوات المسلحة وتدريب الملتحقين بكافة صنوف القوات المسلحة، سخرحياته ووقته وثقافته وخطاباته لتعزيز الصمود الاسطوري للشعب اليمني،لم يستقر في مكان او يتراخى او يتنصل عن مسؤلياته اشرف على اعمال فاقت مسؤلياته، زارالمعسكرات والجبهات عرفته جبال عسير ونجران وجيزان وجزيرة كمران التقى المجاهدين والمرابطين وقال فيهم ان مسح الغبار من نعال المجاهدين اشرف من مناصب الدنيا. الصماد الرئيس قال لو استشهد صالح الصماد ماوجد ابناؤه بيتا يأويهم وماعليهم سوى العودة الى بيتهم في مسقط رؤسهم والذي دمره العدوان. الرئيس النموذج الحق الوية الرئاسة بالجبهات وتحرك بسته مرافقين هم رفقاؤه بالمسيرة والاستشهاد. استهدفه العدوان وهو الناصح لهم بان يكفوا عدوانهم وحصارهم حفاظا على انظمتهم التي ستكون بحاجة للسلام باليمن اكثر من اليمن. الصماد اولى الصناعة العسكرية اهتماما كبيرا واشرافا مباشرا لتحقيق الردع وخصوصاً الردع الصاروخي الذي دك عواصم العدوان. خسرت السعودية باغتيال الشهيد الرئيس الصماد خصما شريفا مد يد السلام المشرف خاطب العدو وارسل الرسائل وحذر ولكن العدو القذر يدرك نموذج الرئيس الصماد ويخافه ولذا حاك المؤامرات لاستهدافه في مدينة الحديدة. النموذج الجهادي مستمر بالعطاء والسير على نهج رئيس الشهداء والمسؤلين في اختبار كبير لتحقيق وتنفيذ مشروع الرئيس الشهيد المتمثل بيد تبني ويد تحمي وصيرورة هذا المشروع مرتبطة بالخلاص من التبعية والوصاية والتصدي للعدوان والحصار والتفاعل الجاد مع كافة المشاريع التفصيلية التي تسير باليمن نحو النصر والسيادة والاستقلال والتحرير. العدوان بهذه الجريمة فقد كل القيم والاخلاق ولن يرى الخير والعافية مالم يتعافى اليمن ويتحقق الخير بفضل دم الشهيد ودماء الشهداء الذين روو شجرة النصر والحرية والخلاص من التبعية التي جثمت على صدر الشعب اليمني منذ عقود. سلام الله على روحك الطاهرة ابا فضل، سلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. سلام على طائرات الصماد التي حولت الشهيد الرئيس الى كابوس يحلق في سماء تحالف الغدر والعدوان التي ستحلق في اجواء فلسطين الحبيبة والقدس الشريف التي كانت حاضرة في وجدان رئيس الشهداء فطائرات الصماد ثلاثة ثؤرق العدو وتقض مضجعه وتدمره والصماد اربعة في الطريق. سلام على من سار على نهج الرئيس الشهيد وجسد نموذجه العظيم. رحم الله الشهيد الرئيس صالح علي الصماد واسكنه الجنة مع الانبياء والصديقين في الفردوس الأعلى. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والخلاص للاسرى ولانامت اعين الجبناء. الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود... النصر للاسلام.