اليمن/ احاطة المبعوث الاممي  وسابقه ملوثة بالمال السعودي 

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هاشم علوي || دأب مبعوثي الامم المتحدة الى اليمن الاربعة في احاطاتهم امام مجلس الامن لاكثر من سبع سنوات على تبني وجهة نظر تحالف العدوان السعوصهيوامريكي وعلى رأس التحالف السعودية التي اشترت الامم المتحدة بكل مفاصلها ومنظماتها وهيئأتها وقلناها مرارا بانها اكبر رشوة بتاريخ البشرية. المبعوث الاممي هانس غادر امس الاول صنعاء وامس قدم احاطة في جلسة لمجلس الامن تحدث فيها بلسان السعودية وتحالفها العدواني وتلاقت احاطته مع غريفث المبعوث الاممي السابق وكيل ومنسق الشؤن الانسانية حالياً في الترحيب بتدوير المرتزقة وادوات العدوان من قبل السعودية وتصوير النظام السعودي وكأنه مجرد مصلح ووسيط في مايسمونها الازمة اليمنية واعتبتار ماقامت به السعودية من تدوير لمزعوم الشرعية عملا طبيعيا مشروعا وجمعها لادواتها في مايسمى مجلس القيادة الرئاسي ونقل الصلاحيات ممن لاصلاحية ولاشرعية له الى مرتزق وادوات تضفي عليهم ايضاً لفظ الشرعية في مسرحية هزلية تتناقض مع ماتدعيه الامم المتحدة من مسميات الديمقراطية والانتخاب والصندوق وتجاهلتها مع تشكيلة السعودية لكيان المرتزقة فعن اي شرعية يتحدث هؤلاء الرعاع وهم يرحبون بتشكيل كيان خارج الحدود وبدون اي اعتبارات الشرعية الشعبية المنبثقة من الارادة الشعبية داخل اليمن. من الذي منح السعودية الحق في تنصيب نفسها وصية على اليمن؟؟؟ الملاحظ في احاطة المبعوث الاممي انه اكد هزالة الهدنة التي اعلنها وامكانية انهيارها في اي لحظة ولم يتطرق الى من الذي يخترق الهدنة ويمنع دخول سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة ومن يمنع وصول الطائرات المتفق عليها ضمن بنود الهدنة الى مطار صنعاء الدولي ؟؟ خصوصاً بعد ان ادرك ارادة صنعاء في انجاح الهدنة وتحويلها الى محطة لايقاف العدوان ورفع الحصار بصورة نهائية والدخول في عملية مفاوضات لن تستطيع السعودية وتحالفها التنصل منها ومن العدوان والحصار وتواجدها الغير قانوني بالمحافظات الجنوبية المحتلة والمياة والجزر والاجواء اليمنية. المبعوث الاممي غادر صنعاء بموقف لم يكن امينا لحمله الى مجلس الامن ولم يطرحه في احاطته انما تناغمت احاطته مع مداخلة غريفث حول اللهث وراء المال والتمويل الذي اعلنته دويلتي السعودية والامارات وقدما عبارات الاطراء كما هوموقف مندوبة بريطانيا التي لم تختلف مداخلتها عن احاطة هانس وهذا مايعني اننا امام عصابة الرباعية الراعية للعدوان السعوصهيوامريكي التي يغذيها المال السعودي الذي يغطي كل تحركات العدوان على الشعب اليمني ويقف خلف معاناته. مايهم الامم المتحدة ومبعوثها ومجلسها هو عدم قصف العمق السعودي والاماراتي هذا مايريدون ضمانه من وراء الهدنة التي مازالت هشة كماقال هانس وتحالف العدوان السعوصهيوامريكي هومن لم يلتزم بها فمازالت طائراته الحربية والتجسسية تحلق في سماءالحديدة ومارب وتقصف بمختلف الجبهات ومازالت ادوات العدوان تخترق الهدنة في كافة الجبهات. على صنعاء ان تدرس احاطة المبعوث الاممي جيداً وتدرك انه كسابقه يتماهئ مع الموقف السعودي بالمطلق كمافعل سابقه ومازال يفعل ويفعل المجلس برمته. لابد ان تكون هذه الزيارة الاخيرة ولاثانية لها مادام الخطبه الخطبة والجمعة الجمعة ولافرق بين هانس وغريفث مادام المال السعودي حاضرا في حسابات وارصدة الامم القذرة. ملف الاسرى الانساني لم يتحرك رغم ايجابية صنعاء في هذا الملف وكافة الملفات التي نصت عليها بنود الهدنة المهزلة الصادرة من مجلس المهازل. الشعب اليمني اليمني يدرك التحركات العدوانية التي لاتحقق الامن والسلم الدوليين. اليمن انتصر على التحالف ومحاولات التهرب من اعلان الهزيمة لن تجدي نفعا ولن تسقط تحمل السعودية تبعات العدوان والحصار وستعض اصابع الندم على ذلك قريباً. والعاقبة للمتقين. اليمن ينتصر... العدوان يحتضر الحصار ينكسر الله اكبر..الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام