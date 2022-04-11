اليمن ضحية طائفية النظام السعودي

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نعيم الهاشمي الخفاجي || الدول العربية تقصد الاستعمار على رسم حدودها، بطرق هو يريدها، دمج مكونات غير متجانسة مع بعض، لم يشرع المحتل دساتير تضمن مشاركة الجميع في إدارة بلدانهم، لتبقى تلك الدول تعاني من صراعات قومية ومذهبية لتبقى دول فاشلة يسهل السيطرة عليها، عمل الاستعمار على دعم عوائل وأشخاص ليمكنهم من حكم الدول العربية الجديدة التي رسم حدودها وفق اتفاقية سايكسبيكو، العقلية البريطانية محترفة في صناعة مذاهب وأديان، طبيعة الانكيليز يستفيدون حتى من الخلافات القبلية للتدخل في تنصيب زعماء قبليين هنا وهناك لتحقيق أهدافهم، العرب عبر تاريخهم محكومون وليس حاكمون، حكمهم الفرس والترك والرومان والبرتغالين والاسبان والأفرنج، والأنكيليز…..الخ. ابن خلدون قال لدى العرب قابلية في قبول المحتلين والتعاون معهم، قبل الإسلام كان لدى العرب دولتين، المناذرة عاصمتها الحيرة بالقرب من مدينة النجف الأشرف، والدولة الثانية الغساسنة عاصمتها حوران في محافظة درعا السورية، المناذرة تابعة للفرس، والغساسنة للرومان، إذا سائت علاقة الفرس والرومان يتقاتل عبيدهم العرب الغساسانيون والمناذريون، وإذا تحسنت العلاقة مابين الفرس والرومان أيضا يتصالح ابناء الغساسنة والمناذرة. مارأيناه في الربيع العربي كان مشهد متكرر دائما، عندما عمل الانكيليز الحركة الوهابية بالجزيرة العربية والبهائية في ايران، والأحمدية وغيرهم في الهند وباكستان، كانوا يخططون لاسقاط الدولة العثمانية وإقامة كيانات كدول مستقلة بالشكل وينصبون عليهم أنظمة عميلة، بريطانيا صنعت الوهابية وكانت موجودة في مصر وجندت كل قادة العالم العربي السني واعطتهم وعد في إسقاط الدولة العثمانية وإعطاء العرب دولة يكون ملك العرب شريف مكة ومفتيها شريف علي، اندلعت الحرب العالمية الأولى هرول قادة العرب السنة من ساسة ورجال دين وضباط كانوا ضمن القوات العثمانية للانشقاق وتشكيل ميليشيات مسلحة تقاتل إلى جانب القوات البريطانية والفرنسية الغازية، كالعادة وقف الشيعة بالعراق والأحساء واليمن وفي الساحل السوري ضد القوات البريطانية والفرنسية، رحم الله جدي كاطع الكطفان البدري جد والدي من ناحية الأم قاتل بمعركة الكوت لجانب القوات العثمانية وحسب قوله انه قتل الجنود الغزاة السمان وليس الضعفاء، علماء الشيعة وقبائلهم قاوموا المحتل، وحتى قائد القوات العثمانية حلمي بيك كتب بمذكراته من المؤسف أننا اضطهدنا الشيعة لكن عندما تعرضنا للغزو تخلى عنا العرب السنة ووقف إلى جانبنا الشيعة، اليمن ابتلى بوجود النظام السعودي الوهابي، حال سيطرة الوهابية على الجزيرة العربية وفي عام ١٩٢٤ تم قتل الحجاج اليمنيين الشيعة الزيدية حيث تم قتل خمسة آلاف حاج تم اعتراضهم وهم بطريقهم إلى حج بيت الله الحرام، النظام السعودي ينظر إلى اليمن من منظور مذهبي، تدخل عبر عقود من الزمان في تشكيل حكومات موالية اليه، تم نشر الوهابية بالمال البترولي السعودي، تصرفات الوهابية في استهداف الشيعة الزيدية في اليمن الشمالي تسبب في ردود افعال، وظهرت بالساحة اليمنية حركات اسلامية شيعية زيدية، انتهت بسيطرة الشيعة الزيدية على اليمن الشمالي، من أشعل الاضطرابات باليمن هم أنصار السعودية للاطاحة في نظام علي عبدالله صالح من خلال كذبة الربيع العربي لتمكين حزب الإصلاح الوهابي للسيطرة على الدولة اليمنية، لكن دخل أنصار الله على ساحة الصراع وطهروا كل محافظات الشمال من عملاء الوهابية، واقتحموا صنعاء، ودارت حوارات مابين اليمنيين لتشكيل حكومة يمنية تضم كل المكونات اليمنية، لكن تم تهريب هادي عبد ربه من صنعاء إلى عدن، كانت المفاوضات اليمنية ‏قبل شن السعودية حربها ضد اليمن، تم التوافق على تشكيل مجلس رئاسي بين كل المكونات السياسية لإستيعاب المكونات الرئيسية جميعا بدون تهميش اي أحد، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، لكن هروب هادي إلى عدن أعطى مظلة لقيام السعودية في إعلان حربها بحجة استعادة شرعية هادي ورفض تشكيل مجلس رئاسي. وبعد حرب سبع سنوات ضروس، أعلن بيان بداية الحرب ليس من وزارة الدفاع السعودية، وإنما من قرأ بيان شن السعودية حربها ضد اليمن هو سفير السعودية من واشنطن، لذلك مانراه الان من عملية تسليم هادي السلطة إلى مجلس رئاسي هو في الحقيقة أمريكا هي من اطاحت في هادي وامرت في تشكيل مجلس رئاسي، ووضعت على رأسه احد العملاء الذي تم تدريبه ليكون حاكم في اليمن الجديد. تابعنا انعقاد المشاورات اليمنية برعاية خليجية في الرياض، ورأينا غالبية القيادات اليمنية الشمالية رفضت الحوار في الرياض لان الرياض هي من قادت العدوان ضد الشعب اليمني، وتم اقتراح جعل الحوارات في سلطنة عمان لان السلطنة دولة محايدة، أعلان الرئيس اليمني المنتهي الصلاحية عبد ربه منصور هادي، أنه أتخذ قراراً بتشكيل مجلس قيادة رئاسي وقيامه بنقل صلاحياته كافة لمجلس الرئاسة وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قراراً بإعفاء نائبه، المثيرللمشاكل والفتن، علي محسن الأحمر، من منصبه. البيان الرئاسي قال إن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). يترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن أبو زرعة وعبد الله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني. طيلة سبع سنوات من الحروب قام تحالف السعودية في جعل ابناء اليمن الجنوبي وقود لحرب طائفية ضد أهالي اليمن الشمالي ووعدوهم في الاعتراف في استقلال اليمن الجنوبي، حيث قتل عشرات آلاف المواطنين من ابناء اليمن الجنوبي كوقود للحرب الدائرة، وفي النتيجة هاهو عيدروس الزبيدي ومجلسه الانتقالي تم ضمهم ضمن المجلس الرئاسي، ولم يتم الاعتراف في استقلال اليمن الجنوبي. اعلان مجلس رئاسة بقيادة اليمن بدون مشاركة أبناء الشمال الحقيقيين، هذا المجلس الجديد نفس المجلس الرئاسي السابق بين اليمنين الشمالي والجنوبي في إعلان الوحدة مابين اليمن الشمالي والجنوبي في رئاسة المهيب الركن علي عبد الله صالح عندما عين علي سالم البيض عضو في مجلس الرئاسة ونائب له، النتيجة في عام ١٩٩٤ السعودية دعمت علي سالم البيض إلى إعلان استقلال الجنوب، النتيجة علي عبدالله صالح ارسل قواته المسلحة وتم السيطرة على عدن وفرار سالم البيض، انا كمتابع للأحداث في اليمن الشقيق، الذي يهمني هو إنهاء الحرب الى الأبد، هذه الحرب الظالمة جوعت شعب عربي اصيل، وتم قصف اليمن في أكثر من ٢٧٥٠٠٠ غارة جوية ألقت آلاف الاطنان من الصواريخ المصنوعة من مخلفات اليورانيوم والذي تسبب في إصابة آلاف الناس في امراض خبيثة وتوشهات خلفية جينية للاطفال، لولا تدخل السعودية أهالي اليمن يحلون مشاكلهم فيما بينهم، رغم الحرب لكننا لم نرى ارهابيين يفجرون أنفسهم وسط الأسواق والمساجد، لأن شيوخ قبائل اليمن جرمت كل شخص يفعل ذلك، على عكس اللقطاء من شراذم فلول البعث، في حكومة المالكي، تم تأسيس مؤسسة للمصالحة الوطنية واستحداث وزارة خاصة واتذكر عامر الخزاعي صرف مليارات من اجل توقيع ميثاق الشرف في شهر آذار عام ٢٠١٤ لم يجف حبر توقيع ميثاق الشرف، اقدمت عشاىر تكريت على ارتكاب مجزرة سبايكر بقتل الطلاب والجنود الشيعة الذين اعطوهم الأمان لايصالهم إلى بغداد وتم الغدر بهم وقتلهم في القصور الرئاسية ولازالت جثث الكثير من الشهداء الطلاب والجنود الشيعة مفقودة ليومنا هذا. اشعلوا حرب ‌‎دمرو بها اليمن، وتآمروا على مقدرات الشعب، وخانوا الوطن وهاهم اليوم يعودون إلى نقطة البداية والى المشروع الذي كاد اليمنيين أن يوقعوا عليه قبل العدوان كمخرج وحل جذري للأزمة السياسية، المتابع للأحداث في اليمن، يرى أن جميع مشاكل اليمن بسبب النظام السعودي، في وصية عبدالعزيز آل سعود إلى اولاده يقول عزكم من خلال إذلال أهل اليمن، ‏جرت العادة في غالبية دول العالم الثالث أو الدول العربية والإسلامية السابقة، ان الذي يصل للحكم يتم عبر جلسة توافق اذا كان في بلد يعاني من صراعات داخلية، أو من عملية انتخابية، او من خلال ولاية عهد، او حسب الطريقة العربية المفضلة عملية انقلابية عسكرية والضابط يعلن من دار الإذاعة والتلفزيون بيان رقم واحد، او من خلال ثورة شعبية، لكن يتم تنصيب حفنة من العملاء وفي عاصمة دولة معادية على أنهم رؤساء لليمن من خلال جلسة في الغرف المغلقة وفي عاصمة أجنبية معادية فهذا شيء لايصدقه العقل. السياسي اليمني محمد البخيتي كتب التغريدة التالية حول مهزلة تشكيل مجلس الرئاسة( ‏سبحان الله ما اعدله، كل الذين حضروا مشاورات الرياض سبق وتنكروا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية بحجة أننا ارغمناهم عليه بهتانا وزورا مما تسبب في هذه الحرب المدمرة، واليوم اجبروا على التوقيع على مسودة اتفاق جاهزة في الرياض بعد أن تعرضوا للصفع في غرف مغلقة، عدى طارق ورشاد العليمي). نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 11/4/2022