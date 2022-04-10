السعودية تشكل حكومة يمنية..وجه اخر للعبثية

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سامي جواد كاظم || من يقرا تاريخ الوهابية منذ تاسيسها واعتداءاتها على ابناء نجد والحجاز والمناطق المجاورة يجد ان حربها على اليمن امر طبيعي، وتعلم السعودية انها ليست تلك القوة التي لا يمكن ان تندحر ، اتذكر محلل سياسي خليجي قال بالحرف الواحد لو اراد الحشد الشعبي احتلال السعودية فانه يتمكن من ذلك بالسيارات ، العالم برمته يعلم ان الذي يقاتل اليمن مرتزقة من غير السعوديين والاماراتيين منهم مصريين وسودانيين وحتى كمبوديين والسلاح والعتاد امريكي على بريطاني اضافة الى المعلومات عبر الاقمار الصناعية التي تزودهم بها الاستخبارات الامريكية وباعتراف امريكا وليس تجني عليها ، لان امريكا اصلا لا يعنيها ان قتل يمني او سعودي . جرائم الغارات السعودية على اطفال اليمن ونسائه لا يمكن التغطية عليها وهنالك بعض الاصوات في الكونغرس انتقدت ذلك وانتقادهم لا يعنينا بشيء سوى اعترافهم بالجرائم والا انتقادهم لا يساوي عفطة عنز . من هو هادي عبد ربه ؟ حتى تستميت السعودية من اجله ، لا شيء سوى حجة لقتل ابناء اليمن ، ولا تعلم من هم اليمنيين اصحاب الكرامة والاصالة ، فاسقطت نفسها في وحل الهزيمة والضربات الموجعة بالمسيرات والصواريخ وحتى قوات المشاة ونحن نشاهد هروب الجنود السعوديين من امامهم ، عندما قام اليمنيين وبنصرة من الله عز وجل تمزيق احلام الاماراتيين وارباك اعلام الاماراتيين عندما خانوا العهد مع اليمن ـ خيانة العهد صفة يهودية ذكرها القران الكريم مرارا ـ وعادوا ليتوسلوا عن طريق ايران وعمان ليعلنوا التوبة والالتزام ، العنجهية السعودية لازالت لم تتعظ مما تتلقى من صفعات حتى اثخنت جراحهم وامتزج النفط بالدم السعودي اقروا في داخلهم ما قاله الاستاذ الرائع جورج قرداحي انها حرب عبثية ، وكم حاوت ان تجد سيناريو لاحد الافلام الهوليودية الذي ينتهي بحفظ ماء وجه المجرم فلم تجد ، وان العمليات التي توقفت طبقا للمقترح اليمني ـ اقول اليمني وليس الحوثي لان الحوثي هو اليمني وهم يقاتلون من اجل اليمن وشعب اليمن ـ وليس لاقتراح الرياض ، وفي نفس الوقت فكرت الرياض بالانتقال من الحرب العبثية الى السياسة العبثية عبر اعلانها عن تشكيل فرقة تمثيلية تعرض اعمالها على مسرح عدن ، هل هذا مستوى تفكير السياسي السعودي ؟ هل ما قام به هو سبب الحرب مع اليمن ؟ هل استوعب عقله ما قام به ؟ هل كان يامل موافقة اليمنيين المنصورين بالله على هذه العبثية ؟ اذا كانت عبثية بالدماء رفضوها فهل عبثيتكم بالسياسة يرضونها ؟ مشكلة العالم وفي ظل الاوضاع الراهنة لا توجد جهة نزيهة يمكن الاحتكام اليها، والحل يكمن باختيار الشعب اليمني من يقودهم وليرشح نفسه هادي عبد سلمان عفوا ربه وزمرته التي نقل لها عمالته وكل من يحمل جنسية يمنية والقيادة المنتصرة في اليمن ـ الحوثيون ومن معهم ـ بشرط ايجاد جهة نزيهة غير تابعة للامم المتحدة او لها علاقات مع الشياطين الخمسة ـ الدول الدائمة العضوية في الامم المتحدة ـ في حال ايجاد هذه الجهة النزيهة فانا متاكد وضامن لموافقة الحوثيين على ذلك ، الحوثيون احرار ولا يقبلون بحكومة عميلة تشكل في الفنادق ، من العار على كل من يحمل جنسية يمنية يرضى لنفسه القبول بهذه الحكومة التي هي اصلا ولدت ميتة ، فمن ضحى بالدم هو اولى بالحكم ملخص سبب الاعتداء الوهابي هو عقائدي وارض اليمن موقعها جغرافي مهم يقابلها ارض ايران والحر تكفيه الاشارة