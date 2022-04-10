الشعب اليمني مصدر الشرعية ولاشرعية لدمى الفنادق 



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

هاشم علوي || اعلن المجلس السياسي الاعلى السلطة الشرعية لليمن الذي يستمد شرعيته من الشعب اليمني المتمسك بارضه وتراب وطنه موقفه من الاجراءات التي نفذتها نظام بني سعود بانهاء ماتسمى شرعية الفار عبدربه منصور هادي والتي باسمها شن تحالف العدوان بقيادة السعودية العدوان على الشعب اليمني منذ سبع سنوات واكد على تدوير ادوات العدوان وتشكيلها في كيان جديد يجمع المتناقضين والمتنافرين والمتصارعين والمتحاربين والمرتبطين بدول تحالف العدوان تجسسيا ومخابراتيا وخيانيا وتعاملا. المجلس السياسي الاعلى حدد الموقف المتطابق مع الموقف الشعبي للشعب اليمني الذي يرفض صناعة الدمى الخيانية خارج اليمن ويؤكد ان الشرعية تستمد من الشعب اليمني وتمنح لمن يدافع عن الارض والسيادة والاستقلال ويحيي يقضة القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير ويؤكد ان بوابة السلام وطريق السيادة والاستقلال ويحمل دول تحالف العدوان والامم المتحدة مسؤلية استمرار الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية واستمرار معاناة الشعب اليمني وهذا هوالموقف الشعبي الواعي الذي ثمنه المجلس السياسي ونصح المرتزقة بالاتعاض واخذ الدروس مما تفعله دول تحالف العدوان بمن خدموا اهدافها العدوانية على الشعب اليمني بعد ان القت بهم الى براميل النفايات واهانتهم وذلتهم. المتابع لوضع الادوات والدمى ان الخائن هادي تعرض للضرب والاهانة واعتقال ابنائه واحفاده لولا تدخل بريطاني لاطلاقهم وجمعهم بابيهم وجدهم الهائن الذي اجبر على نقل صلاحياته لدمى جديدة. وضع الدمى الجديدة في بلاط بني سعود لاتحسدعليه فالعرادة عاد الى مارب اخر معقل لحزب الاصلاح الخاسر الاكبر من تغيير الدمى المتثرة بثوب الشرعية البالي خصوصاً مع اقالة الخائن علي محسن لان تلك الهيكلة ستلحق حزب الاصلاح في مختلف الهياكل لمؤسسات حكومة الفنادق وخاصة الجانب العسكري الذي سيؤدي فيه الوضع الى اقالة قيادات محسوبة على حزب الاخوان المسلمين المصنف ارهابيا من قبل الامارات فسنرى قريباً ابعاد العرادة عن محافظة مارب كمحافظ واقالة قادة الوية ومعسكرات ومدراء عموم ووكلاء محسوبين على الاصلاح. وسيرى المتابع رفضا لقبول تشكيل دمى مايسمى مجلس القيادة الرئاسي في المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها مكون الانتقالي الجنوبي ذو الصناعة الاماراتية خصوصاً انه يهدف الى الانفصال ووجود رئيسه الزبيدي الذي يسمى بالرئيس القائد حسب مواليه وتسميته لنفسه فوجوده في مجلس رئاسي باسم اليمن يتناقض مع اهداف الانتقالي جملة وتفصيلا فهذا المكون انسلخ عن هويته اليمنية لكنه اداه بيد الاجنبي اينما قيل له يكون فيكون وهذا هو مالم يستطع الزبيدي رفضه فمتى قالت له الامارات انفصال قال انفصال ومتى ماقالت له الامارات وحدة قال وحدة يالهذا الرخص والابتذال. الخائن طارق عفاش احد ادوات ودمى الامارات يأتمر بامر الامارات وحيث ماتريد يكون فالدمى لارأي لها ولاموقف والذي مانفع امه ماينفع خالته. ومثلهم الخائن عثمان مجلي والخائن البحسني والارهابي ابوزرعة الذي تتبناه دول العدوان ولايؤمن بالوطن اواليمن او تلك الشرعية القديمة والجديدة فهو ومن معه من الادوات تقاتل المجوس الروافض وليس لاستعادة الدولة كما هوالمعلن لتلك الادوات. العليمي الدمية الجديدة واحد عناصر المخابرات البريطانية الامريكية السعودية فهو عميل مزدوج لاكثر من جهاز مخابرات وسيكون رئيس الحكومة الخائن معين عبدالملك المحسوب رئيسا لحكومة الفنادق اول ضحاياه لالشيئ الا لانهما ومعهما المرتزق الخائن سلطان البركاني المسمى رئيس مجلس نواب الفنادق ينتمون ثلاثتهم الى محافظة تعز وكلا منهم سيحاول التمسك بتلابيب اجهزة المخابرات البريطانية الامريكية السعودية والاماراتية لاستمرار بقائهم وخصوصاً الخائنين معين وسلطان لانه سينظر الى تشكيلة دولة الفنادق بانها مناطقية تجمع تعز فيها اهم مفاصل دولة الفنادق فكلا منهم يسيطر على جناح. جميع تلك الدمى تبحث وضعها ويعتمد بقائها على الاكثر ولاء وخدمة الاجنبي حتى الوزراء فسيصل اليهم اعادة هيكلة الغرف الوزارية التي يقطنونها ويمارسون العداء للشعب اليمني من خلالها. هنيئاً للمرتزقة التشكيلات الغير آدمية التي تقودهم وهنيئا لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد بتلك الدمى وليعلما ان مايفعلانه لايهم الشعب اليمني في شيئ سوي التصدي للعدوان وابقاء اليد على قبضة البندقية والاصبع على الزناد فتلك الادوات والدمى معرفة لدى الڜعب اليمني العزيز الحر الذي لن يقبل سوى بالنصر وهزيمة تحالف العدوان وادواته من الدمى الجديدة القديمة. نصيحة لحزب الاخوان الاصلاح تابعوا تقارب تركيا مع مصر وطلب مصر اغلاق مكاتب اخوان مصر في تركيا وربما تصل الامور الى تسليم اردغان قيادات اخوانية مصرية للقاهرة لكم اخذ الدروس والعبر وان غداً لناظره قريب فقريبا ربماتدور الدوائر وتأتي السعودية بادواتها برحلة جوية الى مطار صنعاء الدولي لتقديمكم لعدالة الڜعب اليمني وعلى الباغي تدور الدوائر والعاقبة للمتقين. لاعليكم من بقبقة العليمي عن السيادة والاستقلال وفقعسة معين وهرجلة سلطان وهنجمة العرادة وبهرجة عيدروس وجعجعة ابوزرعة فجميعهم دمى تحركها اصابع الخارج ومالم يحصل عليه تحالف العدوان بالحرب والحصار لن يحصل عليه بتبديل الوجوه والاقنعة فالشعب اليمني يعرفكم جيدا. اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر الحصار ينكسر اعاصير اليمن قادمة الله اكبر.. الموت لامريكا... الموت لاسرائيل... اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.