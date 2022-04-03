اليمن

سلام ام هدنة ام مهادنة ام دندنه؟!

65 2022-04-03

  هاشم علوي ||   هدنة على مضض لدى تحالف العدوان على وقع ضربات موجعة بالعمق السعودي والاماراتي توحي بنصر الشعب اليمني واصراره على كسر الحصار واستمرار الاعصار.  هدنة اعلنها المبعوث الاممي الى اليمن رحب بها رئيس امريكا ورئيس وزراء بريطانيا واشاد بها الامين العام للامم المتحدة ورحب بها التحالف العربي لدعم الشرعية واعادة اليمن للحضن العربي وقيادة عاصفة الحزم واعادة الامل واستعادة اليمن السعيد ورحبت حكومة الفنادق ورحب رئيس الوفد الوطني المفاوض فالكل مجمع على الهدنة كخطوة للتهيئة لخطوات لاحقة تحقق السلام الشامل والدائم.  طبعاً بنود الهدنة اعلنت كما اعلنها المبعوث الاممي ومنها وقف اطلاق النار بالداخل والخارج وتثبيت المواقع الحالية وغيرها من الاجراءات العسكرية لانجاح ذلك المهم هو الجانب الانساني الذي يمارس ضد الشعب اليمني بلا انسانية وكسلاح للتركيع والتجويع وتعطيل الحياة للحصول بالحصار على مالم يحصلوا عليه مجتمعين بالعدوان والحرب.  تضمنت الهدنة فتح مطار صنعاء الدولي لرحلتين بالاسبوع من المطار الى الاردن ومصر والعكس رحلتين من مصر والاردن ودخول ثمانية عشر سفينة وقود ومشتقات نفطية الى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة الشهرين وفتح طرقات تعز وغيرها وغيرها من البنود التي اعلنت كهدنة.  بيان المجلس السياسي الاعلى اكد على ترحيبه باي خطوة ايجابية من اي زاوية كانت تصب باتجاه وقف العدوان ورفع الحصار وهذا ماتتسق معه هدنة الامم المتحدة ولكنها دون مستوى تطلعات الشعب اليمني في رفع الحصار بشكل كلي وشامل وفتح مطار صنعاء الدولي بشكل كلي وشامل وهذا ماتثبت معادلاته القوات المسلحة اليمنية والقوة الصاروخية والطيران المسير والقيادة الثورية والسياسية والعسكرية تعي اساليب تحالف العدوان الملتوية واساليب الكذب والتضليل والدجل والتمويه والتلون والكيد ومحاولاته استخدام المرتزقة في غسل ايدي السعودية والامارات من الدم اليمني وتنقية صفحتيما وتقديمهما ومعهما دول الخليج والرباعية وغيرها حمائم سلام وتقديم السعودية كحمل وديع مها كله ان تسعى بالصلح فيما بين اليمنيين والمتخاصمين وحل الازمة كما تسميها فلو كانت ازمة يمنية يمنية لما صفت الرياض وجدة وينبع وجيزان ونجران وعسير وابها وغيرها من المواقع الحساسة ولما احرقت مصافي النفط في الشيبة وخريص وبقيق  وابوظبي ودبي والظفرة وغيرها وغيرها.  الهدنة معناها ايقاف الاعمال العسكرية الهجومية وتجميد الجبهات حتى يتم التمهيد لايقاف دائم وشامل للحرب وجلوس صنعاء مع الرياض وابوظبي على طاولة مفاوضات تفضي ان توفرت الارادة الجادة لدى تحالف العدوان الخروج بماء الوجه الذي اريق باليمن والوصول الى تطلعات الشعب اليمني في خروج القوات الاجنبية من كامل التراب اليمني سواء التواجد السعودي اوالاماراتي اومن يختبئ خلفه في الجزر والسواحل والمياه الاقليمية اليمنية ورفع الحصار  الشامل والوصول الى اتفاق يحقق الامن لطرفي صنعاء والتحالف على حد سواء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لايا من الطرفين وجبر الضرر واعادة الاعمار والتعويض العادل للشعب اليمني  لماقام به التحالف  من جرائم  وتدمير للبنية التحتية وهذا مايجب ان يكون.  محاولات التحالف تمييع القضية وتحويل العدوان السعوصهيوامريكي الى تسمية أزمة يمنية وكأنها حرب اهلية داخلية لاعلاقة لتحالف العدوان بها وهذا مالايمكن تغطيته بغربال.  الهدنة فرصة للجميع رغم ان الشعب اليمني ينظر اليها انها ببنودها منقوصة وتشبه بنود صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش والذي نظراليه الصحابة على انه مجحف في حق المسلمين ورغم تعنت قريش في صياغة بنود الحديبية عبر مرسالها هاهي اليوم تتجدد تلك العنجهية القرشية ببنود الهدنة المعلنة والتي ستضمحل كما اضمحلت بنود قريش وانهارت وتحقق النصر والفتح المبين وهذا ماسيكون ويلوح بالافق.  العالم يرى فيما اعلن هدنة والشعب اليمني يرى فيهامهادنة ويراها المرتزقة دندنة تصيبهم بالذعر لسقوطهم في وحل الخيانة وفقدان مايحاولون التمسك به من مرجعيات مضمحلة فالسعودية التي تقود تحالف دولي وعالمي لاعادة شرعيتهم المزعومة تحتاج لمن يحميها من صواريخ وطيران صنعاء والقوات المسلحة اليمنية وملف جرائمها مثقل بالدماء اليمنية التي لن تسقط بالتقادم.   والعاقبة للمتقين.  اليمن ينتصر واليد على الزناد  العدوان يحتضر والحصار ينكسر  والرفع الشامل مايتطلع اليه الشعب اليمني العظيم.  شهر مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.  الله اكبر. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سلام ام هدنة ام مهادنة ام دندنه؟!
اليمن/ للمواطن رب يحميه
تطورات الأزمة في اليمن؛ ماذا بعد الإعلان عن هدنة الشهرين ؟ 
اليمن.. دخول "هدنة الشهرين" حيز التنفيذ
اليمن/ مشاورات الرياض والأهداف ونجاح مبادرة الرئيس المشاط..ماذا بعد؟
اليمن/ ستندمون اذا فوتموها..!
اليمن/ قادمون في العام الثامن بجحافل جيشنا 
لماذا الإنحياز يا حضرة أمين الجامعة العربية ؟! 
شهر رمضان..وتجار الجوع 
أبي أشترى لي ساعة..!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك