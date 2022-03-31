عاجل : الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية
اليمن

لماذا الإنحياز يا حضرة أمين الجامعة العربية ؟! 


حسين المير ||   في تصريح لأمين جامعة الدول العربية  الأستاذ أحمد أبو الغيط يدعو إلى الإستهجان والتساؤل  عن دور جامعة الدول العربية كيف يجب أن يكون عند حصول نزاع وحرب بين دولتين أعضاء في جامعة الدول العربية وعندما تحاصر دولة عربية شقيقة ويعتدى عليها وتدمر بنيتها التحتية ويقتل أطفالها . وبدل أن يكون للجامعة العربية وامينها الدور الكبير   والسعي الجاد لإيقاف الحرب والعدوان وإيجاد حل سياسي يساعد على إنهاء الأزمة وإعادة الأمن للمنطقة  اليوم يطل علينا حضرة الأمين وفي تصريح يتضمن  إنحياز واضح !!!! يطلب من المجتمع الدولي مع رد حازم وموحد إعادة  تصنيف أنصار الله " جماعة إرهابية  " بعد هذا التصريح إننا نرى أن أمين الجامعة العربية يعمل بإزدواجية وإنحياز لتحالف العدوان الأمريكي على الشعب اليمني .. وهذا مخالف لعمل الجامعة العربية ودستورها !!!! كان من واجب أمين الجامعة الوقوف على الحياد والتنسيق مع باقي أعضاء الجامعة للعمل والمساعدة  على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة والعمل مع المنظمات الدولية على تخفيف الحصار الظالم الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني وتقديم  المساعدات الإنسانية بدلاً من التحريض والتصريحات  التي تصب الزيت على النار وتساهم في إستمرار  الحرب  ..  فهل هكذا يكون دورك يا حضرة الأمين  .؟؟؟؟ !!!!!. 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا الإنحياز يا حضرة أمين الجامعة العربية ؟! 
شهر رمضان..وتجار الجوع 
أبي أشترى لي ساعة..!
جزيرة الاخوان الغير مهنية بين اليمن واوكرانيا 
العار لمنظمة دولية لا تميز بين الجلاد والضحية
اليمن/ قادمون في العام الثامن ومبادرة فرصة ماقبل فوات الأوان 
اليمن السعيد..سيبقى صامدا ،ويعود سعيدا .
اليمن /ليلة هروب الخائن هادي الى السعودية 
اليمن /ختام العام السابع للصمود كان أشد إيلامًا للأعداء
اليمن/ 26 مارس بين تاريخين.. 
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك