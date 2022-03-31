لماذا الإنحياز يا حضرة أمين الجامعة العربية ؟! 

حسين المير || في تصريح لأمين جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط يدعو إلى الإستهجان والتساؤل عن دور جامعة الدول العربية كيف يجب أن يكون عند حصول نزاع وحرب بين دولتين أعضاء في جامعة الدول العربية وعندما تحاصر دولة عربية شقيقة ويعتدى عليها وتدمر بنيتها التحتية ويقتل أطفالها . وبدل أن يكون للجامعة العربية وامينها الدور الكبير والسعي الجاد لإيقاف الحرب والعدوان وإيجاد حل سياسي يساعد على إنهاء الأزمة وإعادة الأمن للمنطقة اليوم يطل علينا حضرة الأمين وفي تصريح يتضمن إنحياز واضح !!!! يطلب من المجتمع الدولي مع رد حازم وموحد إعادة تصنيف أنصار الله " جماعة إرهابية " بعد هذا التصريح إننا نرى أن أمين الجامعة العربية يعمل بإزدواجية وإنحياز لتحالف العدوان الأمريكي على الشعب اليمني .. وهذا مخالف لعمل الجامعة العربية ودستورها !!!! كان من واجب أمين الجامعة الوقوف على الحياد والتنسيق مع باقي أعضاء الجامعة للعمل والمساعدة على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة والعمل مع المنظمات الدولية على تخفيف الحصار الظالم الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية بدلاً من التحريض والتصريحات التي تصب الزيت على النار وتساهم في إستمرار الحرب .. فهل هكذا يكون دورك يا حضرة الأمين .؟؟؟؟ !!!!!.



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