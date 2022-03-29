جزيرة الاخوان الغير مهنية بين اليمن واوكرانيا 

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هاشم علوي || هي القوة الاعلامية ذات الامكانيات الهائلة شبكة قنوات وشبكة مراسلين وشبكة مخابرات وشبكة اخوانية. قناة الجزيرة الاعلام الخبيث المتلاعب بالاحداث والمفردات، تفردت دون غيرها بتغطية الحرب في اوكرانيا بشبكة مراسلين دولية وبث مباشر وتناول ابسط المواقف التي تظهر وتبرز الحرب على اوكرانيا تستعطف الناس وتستجدي التعاطف تتباكى وتبكي الجمهور بدموع الانسانية الشقراء تسعر الحرب وتتباكى على الاطلال تنشر بالعاجل وتستجلب المحللين السياسيي والاقتصاديين والعسكريين تنمق شعارات نسمع ونرى ونتكلم، والتغطية مستمرة وتتبنى الرؤية الاوكرانية مراسليها في معظم مدن اوكرانيا ومعظم دول النيتو تواكب البورصات واسواق الطاقة وتحلل مجرياتها تبكي على الشقراوات والزرقاوات في الممرات الانسانية للنازحين واللاجئين تتناول المدنيين وتستجلب التعاطف تقدمت على مواقف دويلة قطر ودول الخليج من الحرب في اوكرانيا شريطها يعج بالتصريحات تتكلم باسم الغرب وامريكا، شكرتها مندوبة امريكا بمجلس الامن، تتسلط على الدول وعلى الشعوب دون مهنية، مذيعيها ومراسليها متدربون تدريبا عالياً اعلاميا ولغويا واستخباراتيا، المام بالمستجدات من الاحداث، تفرغت لاوكرانيا وتركت السودان وتونس ولوحظ هدؤ بالاحداث في السودان وتونس فانخفظ الهيجان لدى الشارعين وهبط منسوب الازمات فيهما نظرا لغياب الجزيرة. لقطات مؤثرة او تحاول ان تجعلها مؤثرة تلتقط صور الضحايا من بعيد فلاتريد ان تجرح مشاعر المتابعين ذوي القلوب المرهفة. بينما في اليمن غابت الجزيرة وتمثلت بموقف دويلة قطر الاخوانية وتغافلت عن جرائم العدوان وآثار وتبعات الحصار لم تلتفت بمهنية اخلاقية الى أشلاء اطفال اليمن وغارات العدوان السعوصهيوامريكي تفتك بهم ولم تلتفت للاعيان المدنية كماالتفتت اليها باوكرانيا ولم تكلف نفسها ان تقول ان مطار صنعاء الدولي مطار مدني كماتقول باوكرانيا، تتباكى على نقص الغذاء في كييف وماريوبل وتتجاهل حصار الشعب اليمني ومنع دخول المشتقات النفطية واثار ذلك الاجرام على الشعب اليمني واطفاله وخدماته، لم تستوعب على مدى سبع سنوات القضية اليمنية والمظلومية اليمنية لماذا هذا ياترى؟!! على مايبدوا ان قناة الخنزيرة تسوق للتحالف السعوصهيوامريكي ليس الا. قناة الجزيرة جزء من تحالف العدوان كماهم الاخوان ودويلتهم قطر وبقية ادوات امريكا بالمنطقة العربية، لم تجرؤ على نقل حريق مصافي جدة التي قصفتها القوات المسلحة اليمنية رغم نقلها مباشرة من قبل اعلام بني سعود الحدث والعربية حتى لاتخدش ابصار الجمهور بحرائق ليست باوكرانيا. الشعب اليمني يدرك مدى حقارة اعلام الاخوان بمجملهم فهو احقر اعلام عرفته الساحة العربية فدائما ماتسقط في وحل الخزي والانحراف والتضليل والكذب المفضوح وتكون بوق يردد مايريده السعودي والاماراتي والامريكي والصهيوني. تعتمد قناة الجزيرة التافهة كالقائمين عليها على تحليلات سعيد ثابت وطاقمه من حزب الاخوان الاصلاحي وعلى خلفيتهم النفاقية الخيانية والارتزاقية. رغم ان القناة في حرب اوكرانيا تحاول المهنية الا ان رائحة الانحياز الى اوكرانيا تفوح كما تفوح عند تناولها العدوان السعوصهيوامريكي على الشعب اليمني جيفة الاخوانية المنحطة التي فقدت القيم واخلاق المهنة. الحذر من هذه الشبكة الخبيثة التي تدس السم بالعسل وتفقد مهنيتها المفتعلة والمصطنعة اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر. الحصارينكسر حملةاعصاراليمن عمليةاعصاراليمن قادمون بالعام الثامن الله اكبر..الموت..لامريكا..الموت لاسرائيل..اللعنة على اليهود..النصرللاسلام