اليمن /ليلة هروب الخائن هادي الى السعودية 

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هاشم علوي || قبل سبع سنوات بدأ الاعداد للعدوان على الشعب اليمني بمؤامرة هيكلة الجيش وتفكيك وتدمير منظوماته الجوية والدفاعية ومكامن القوة فيه واستهداف الويته وطائراته وضباطه حتى يفسح المجال لتنفيذ العدوان دون ان يكون لليمن من يدافع عنه وعن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه في ظل وجود نخبة سياسية عميلة مرتهنة للخارج وللسفارات يديرها السفير الامريكي والسعودي والاماراتي والقطري تستلم مرتبات من اللجنة الخاصة السعودية تمهيدا للخيانة في مثل هذا اليوم الذي يهرب الجميع قيادة دولة وحكومة ووزراء وقادة ورؤساء اجهزة مخابرات ونواب ومستشارين وقيادات حزبية وتنظيمية ومثقفين واعلاميين ومشائخ وعلماء وغيرهم. ليلة السادس والعشرين من مارس الفين واربعة عشر كانت ليلة هروب الخائن هادي الرئيس المستقيل الى الرياض عاصمة الدولة التي بدأت تشن عدوان على بلده وشعبه تحت عنوان اعادة الشرعية ويقصد بها اعادة من هربوا وعلى رأسهم هادي ومن معه لحكم اليمن. تلك العصابة العميلة المرتهنة للخارج لم تلاحق ولم تحاكم ولم تنصب لها المشانق بل كان معول عليها ان تقوم بدورها الذي وجدت فيه في اخراج البلد من ازمة سياسية سميت بالفترة الانتقالية لكنها تلقت التوجيهات من السفارات بتقديم استقالة الحكومة واستقالة الرئيس لايجادفراغ سياسي وتمت الاستقالة ولم تقبل ولم يتخذ اي اجراء عقابي ضدالحكومة وضد الرئيس الذي كانت الوساطات تتوالى عليه لثنيه عن الاستقالة لكن التزامه بتوجيهات مشغليه كانت الحاسمة امام اصراره على الاستقالة فكانت ليلة الهروب المرتبة استخباراتيا سعوديا امريكيا هرب الرئيس الى عدن ومنها الى عمان ومنها الى الرياض حيث تستقبل نفايات اليمن وتحتضنها لتنفذ باسم عودتها عدوانا مكون من تحالف دولي اعلن بسبعة عشر دولة بمسمى التحالف العربي وبعدوان اطلق عليه عاصفة الحزم. لم يكن الخائن هادي يعرف بتنفيذ العدوان الا بعد ان ابلغ وهو في طريق الهروب الى المهرة حسب تصريحه هو وهذا يعني ان الخائن لم يطلب في حينه شن العدوان انما وافق عليه لاحقا وتبعته القيادات العميلة التي اعلنت تأييدها للعدوان على الشعب اليمني واصدرت بيانات بذلك. في ليلة الخامس والعشرين من مارس بدأ العدوان على الشعب اليمني والاجهاز على بقية المؤسسات العسكرية من مطارات وقواعدعسكرية ورادارات ودفاعات جوية وارتكاب الجرائم والمجازر في حق المدنيين الذين استفاقوا على ازيز طائرات تحالف العدوان والاشلاء والخراب والدمار يحل بالمنازل والطرقات والجسور والمرافق المدنية في حالة صدمة وذهول في ان تبيع النخبة الحاكمة البلد وان يكون العدوان من دول جارة لليمن. قصة هروب الخائن هادي مخزية وطريقة هروب الخائن علي محسن مخزية وطرق كثير من الخونة كانت مخزية فكبيرهم وصغيرهم لجأ لارتداء عبايات النساء ومنهم من هو زوجة لسفير السعودية حتى وصلوا الى الفنادق وتشكلت منهم حكومة الفنادق وبدا تسويق المرتزقة الخونة على انهم شرعية وتحالف العدوان جاء لاعادتهم واعادة شرعيتهم المخجلة المخزية العيبة. اليوم تكشفت كل اهداف تحالف العدوان وانقشعت غشاوة التحالف عن اعين الكثير ممن استخدمهم وسقطوا بوحل العمالة والخيانة. قبل سبع سنوات كان يعتقد بان الحرب ستكون خاطفة ولن تستغرق اسابيع لاعادة الخونة لحكم اليمن وبعد التوكل على الله استجمع الشعب اليمني قواه وامتص الضربة وبدا بالتصدي للعدوان بخيارات استراتيجية حددتها قيادة الثورة وتمت اعادة بناء القوات المسلحة اليمنية وبدعم اللجان الشعبية بدات الملاحم البطولية للتصدي للعدوان وتراكت التطورات والنجاحات حتى وصل الشعب اليمني للتحرك للجبهات والتصدي للعدوان وفتح جبهات الحدود وبدء التصنيع العسكري وتطوير مالم يطاله قصف العدوان حتى وصلت القوات المسلحة الى مرحلة توازن الردع عبرالصواريخ الباليستية وسلاح الجوالمسير الذي دك عواصم العدوان وقواعده ومطاراته ومعسكراته والتنكيل بجنوده ومرتزقته المستجلبين من الداخل والخارج وتدمير آلياته ودباباته ومدرعاته واسقاط طائراته وتدمير بوارجه وسفنه البحرية وكل ذلك بفضل من الله ووجود قيادة حكيمة ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة حفظه الله ومشروع قرآني جسدمعنى الجهادوالدفاع عن الارض والعرض والسيادة والاستقلال والحرية والتصدي لكل وسائل الاخضاع التي مورست ومازالت لاخضاع ارادة الشعب اليمني للخارج المعتدي. عندمراجعة بسيطة لحجم الانفاق العسكري الذي تكبدته مملكة بني سعودخلال ثمان سنوات سيفزع المتابع لحجم الكارثة المالية التي خسرتها السعودية والتي وصلت الى اكثرمن ثلاثة تريليون دولار. المتابع لاحصاىيات خسائر تحالف العدوان البشرية يصاب بالذهول لعدد القتلى السعوديين ولاماراتيين والسودانيين وبلاك ووتر والمرتزقة اليمنيين الذين يزيدون عن مائتن وخمسون الف قتيل،المتابع لحجم خسائر السعودية والامارات نتيحة قصف العمقين السعودي والاماراتي بالصواريخ الباليستية والطيران المسير يدرك ان الدولتين المعتدتين الى زوال على ايدي الشعب اليمني. هرب الرئيس ومن معه من الخونة الذين شرعنوا للسعودية شن العدوان وفرض الحصار واحتلال الموانئ والمحافظات والجزر اليمنية ولم تستطع اعادتهم او اعادة مزعوم الشرعية اليهم. اليوم الشعب اليمني اضحى اقوى من ذي قبل يشق طريقه نحو التحرر والاستقلال والسيادة والحرية والانتصار. انتصارات الشعب اليمني لاتعد ولاتحصى الا انها تظهر حجم المساحات المحررة من تحت اقدام تحالف العدوان وادواته وحجم القوة وحجم القدرة على تدمير العدوان وحجم التضحيات في سبيل العزة والكرامة وحجم التكيف والاعتماد على الذات والسعي نحوالاكتفاءالذاتي وكسرالحصار الظالم وحجم البطولات التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا. غداًسيبدا العام الثامن من العدوان والصمود الوطني في وجه العدوان والقوات المسلحة تعي ماتقول بانه عام الاعصارات اليمنية التي ستحول حياة تحالف العدوان الى جحيم كماقال وزير الدفاع اليمني. اليمن يشهد تحولاكبيرا في عمق الارادة والوجدان باهمية انزال الهزيمة النكراء بنظام بني سعود وعيال زايد وبالخونة فليفرحوا فمصيرهم مزبلة التاريخ. اليوم الوطني للصمود يوم خالدفي ذاكرة الشعب اليمني يزداد فيه عزة وصمودا ونصرا. اليمن ينتصر...العدوان يحتضر الحصار ينكسر اليوم الوطني للصمود قادمون بالعام الثامن عملية اعصارحصار الحملة الوطنية لكسر الحصار الله اكبر..الموت لامريكا..الموت لاسرائيل..اللعنة على اليهود..النصرللاسلام.