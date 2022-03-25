اليمن

الحوثيون يتبنون استهداف مواقع أرامكو ومنشآت حيوية في الرياض


أعلن الحوثيون مساء الجمعة استهدافهم مواقع أرامكو في جدة ومرافق حيوية في الرياض، "بصواريخ مجنحة".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع في بيان: "ردا على استمرار الحصار على بلدنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية كسر الحصار الثالثة".

وأضاف أنهم استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وأفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

وأشار أيضا إلى أنه قد تم استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة بالإضافة إلى استهداف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعداد كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية.

وأكد العميد يحيي سريع في بيانه أنهم ستنفذون المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار.

كما شدد على أن الحوثيين لن تترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

وأعترف التحالف الذي تقوده السعودية تضرر منشآت باستهداف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) للمملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعرضت لـ 16 "هجوما عدائيا"، مضيفا: "نمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات".

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الحوثيون يتبنون استهداف مواقع أرامكو ومنشآت حيوية في الرياض
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