اليمن/اللواء الراحل الرصاص والمشهد المهيب في يوم الوداع الأخير!!

عبدالجبار الغراب ||

صبرآ ال الرصاص فالوادع المهيب وبمئات الآلاف في يوم دفن الفقيد من قبل اليمنيون هي دلائل وبشارات إلهيه للتكريم والتقدير وبنيله المكانة العظيمة والرضا التام والجنة بإذن الله مأواه, فقد كان ليوم وداعة الأخير وبموكب جنائزي مهيب فريد احتضنته مسقط رأسه في مديرية المخادر محافظة اب لتشيع جثمان فقيد اليمن تعابير وافيه كامله المشهد واضحة تامه بمدى المكانة والتقدير الذي حازها الفقيد في قلوب كل اليمنيون فهو الرجل والإنسان الشخص البسيط القريب من كل الناس انه اللواء الركن محمد حمود الرصاص.

ونحن كافه اليمنيون وبهذا المصاب الجلل نعزي إخوة الفقيد الأعزاء وأبنائه الأجلاء وجميع الأقارب والأهل والمحبين المخلصين والأصدقاء الأوفياء ورفاق الفقيد الراحل اللواء الركن محمد حمود الرصاص ونبعثها لكم بتعابير ومعاني صادقة وبأحر وأعظم التعازي وأصدق مشاعر المواساة القلبية لأسرة ال الرصاص العظيمة بالاخلاق الفاضلة الثرية بالقيم والمبادئ الحميدة الغنية بالوفاء والسمو والأصالة وحب الناس بوفاة فقيد اليمن الكبير الشيخ اللواء محمد حمود الرصاص الذي برحيله خسرت اليمن وشعبها العظيم أغلى رجالها العظماء المناضلين الصامدين الواقفين ضد الاعداء بحزم واخلاص ودعم وإسناد رافدا الوطن بالعديد من المواقف البطوليه التى أسهمت في التصدي للعدوان ورسخت معها قيم الولاء وحب الانتماء والحب لله والوطن, إن هذا النبأ الصاعق الذي تلقيناها قد أصابنا بوجع شديد ومعنا جميع ابناء الشعب اليمني التي عمت الأحزان فور سماعها الفاجعة المدوية برحيل اللواء الرصاص.

فقد مثلت حياة الراحل الكبير فقيد اليمن العظيم عطاءات راسخة في أعماله العديدة فمن تمثيله للشعب كعضو في مجلس النواب وادواره المجتمعية ومكانتة الفيعة ومعالمه النادرة في النضال والكفاح عبر مراحل عديدة ولفترات طويلة أمتدت منذ نشأته الأولى لتمر بسلاسل طوال في صور ومواقف تاريخية حافله ومشهوده لعباقرة اليمن السعيد في اتخاذ مبادئ الانحياز التام للوطن ومناصرة قضاياه وحلحلة المشكلات وإصلاح ذات البين.

فمناقب الراحل الكريم لا تعد ولاتحصى لما لكثرتها من اعمال وأفعال هي بارزة ومحفورة بقلوب أعلب الناس , فكان رجل دولة بإمتياز ومصلح اجتماعي كبير وله قبول في أواسط المجتمع اليمني وله حب وتقدير وكلمته لها سمع وطاعة , ولهذا فقد عمت الأحزان مناطق ومدن وقرى اليمن بأكملها برحيل ابنها الغيور على وطنه وشعبه والحضور كان لمراسيم الدفن والتشيع واسع رسمي كبير وشعبي منقطع النظير.

فالشعب اليمني قلوبهم مملوءة بالحب االشديد والاحترام الفائق النادر الذي لم يشهد له مثيل لشخص ناله الفقيد اللواء الرصاص فقد أفنى اغلب مراحل عمره في خدمة الوطن والشعب, فقد شكلت إسهاماته الوطنية في رآب الصدع وحل المشاكل المجتمعية جلة عطاءاته العظيمة فأسعد الناس وأصلح بين الخصوم ودعا الى خلق الصفاء والنقاء وسادت كل أنواع ومظاهر التسامح التى ألفت بين القلوب ورسخت مبادئ الإحسان والتكافل والتكاتف بين المجتمعات.

فيوم وداعه الأخير هذا الخميس ال 22 من شعبان 1443 الموافق 24 من شهر مارس 2022 والذي عبرت المشاهد الغفيرة المحتشده في مسقط رأسه في مديرية المخادر في مشهد عظيم وجنائزي مهيب احتشدت وأجتمعت وتوافدت فيه مئات الآلاف من المواطنين لتشيع جثمانه الطاهر وتوديعه ودفنه ليوحي هذا المظهر العظيم برد الوفاء لجزء يسير من مكارم وسخاء الفقيد في تقديمه للمنافع والعطاءات الخادمة لليمن والشعب.

إنا لله وإنا إليه راجعون وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وألهم الصبر والسلوان أهله وأقاربه وكافة محبيه وان يسكنه الله فسيح الجنان بجوار الشهداء والصالحين والانبياء والاخيار الأطهار

ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

الآسيفون أسرة ال الغراب عنهم/الأستاذ عبدالجبار الغراب -جوبله- مديرية الظهار.محافظة إب

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