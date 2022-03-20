اليمن/ عملية كسر الحصار الثانية لنزع العصب السعودي  

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هاشم علوي || اليوم كنا على موعد مع العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الذي اعلن بيان عملية كسر الحصار الثانية المرحلة الاولى والتي استهدفت عصب الحياة الاقتصادية بمملكة بني سعود ارامكوا حيث استهدفت بدفعات من الصواريخ المجنحة والباليستية والطيران المسير اضافة الى مواقع حساسة اخرى في الرياض وينبع والمرحلة الثانية من العملية استهدفت ارامكوافي أبها وجيزان وخميس وسامطة مشيط وظهران الجنوب. البيان تضمن تحذير لمملكة بني سعود ان احداثيات وبنك الاهداف كثيرة وسيتم استهدافها باي لحظة في حال استمر تحالف العدوان في حصار الشعب اليمني. اللافت بالعملية تقسيمها الى مرحلتين كليهما استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة وهذه استرايجيات جديدة متحولة الاهداف والقدرات والاماكن وبتكتيكات تربك العدو وتظربه في مقتل خصوصاً انها تستهدف عصب الاقتصاد السعودي الذي هو مصدر الكبر والغرور فلولا المال لما استمر العدوان بضعة اشهر ولما استطاعت مملكة الرمال تحمل تبعاته لحد الانهيار الوشيك والهزيمة النكراء. ضرب ارامكوا له ابعاد ودلالات ضاغطة في ظل ازمة الطاقة العالمية وبالذات في اوروبا وامريكا الناتجة عن الحرب في اوكرانيا وتداعيات فرض العقوبات على روسيا. القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ عملية كسر الحصار الثانية تؤكد ان لا استقرار اقتصادي لمملكة بني سعود وتحالفها الاجرامي مادام العدوان والحصار مستمرين على الشعب اليمني. تأتي هذه العملية في ذروة اشتداد الحصار على الشعب اليمني بمنع دخول سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة بفعل قرصنة بوارج تحالف العدوان السعوصهيوامريكي على السفن المصرحة من الامم المتحدة. عملية كسر الحصار الثانية تؤكد تصريح فخامة الرئيس مهدي المشاط ان القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الايدي امام حصار وتجويع الشعب وعلى تحالف العدوان اخذ تحذيرات القيادة الثورية والسياسية والعسكرية على محمل الجد. الشعب اليمني حسم خياراته وابلغ القاصي والداني وحذر وانذر وكما يقال فقد اعذر من انذر. الشعب اليمني يبارك عملية كسر الحصار الثانية ويطالب القوات المسلحة اليمنية بالمزيد من الضربات الموجعة لتحالف العدوان ولن تنطلي عليه ترهات الاعداء وارجاف المرجفين وتضليل المضللين. لسان حال الشعب اليمني لقد اثلجتم صدور قوم مؤمنين والمزيد من النكال لنزع عصب النظام السعودي ارامكوا بحيث تكون كالسن هيكل بلاروح ولاعصب ديكور كماهي مملكة الرمال الكرتونية القابعة تحت الوصاية الامريكية ومحمية بلا حماية بالقواعد الامريكية كماهي دول بعران الخليج كلها. القوات المسلحة اليمنية لن تلتفت لصراخ العالم بسبب ارتفاع اسعار النفط والغاز مادام الشعب اليمني ممنوع عليه النفط والغاز ولن تلتفت لادانات دول العهر العالمية ولن تلتفت لتباكي تحالف العدوان على تهديد مصادر الطاقة ولن تلتفت لتحذيرات تهديد الملاحة. القوات المسلحة اليمنية تمتلك من الاوراق والقدرات مايجعل العالم يرضخ ويسمع صوت الشعب اليمني بوضوح. بالامس كسر قرن الشيطان واليوم ننزع عصب الحياة الاقتصادية وفي الجبهات ننزع اروح جنود ومرتزقة تحالف العدوان. وعلى الباغي تدور الدوائر اليمن ينتصر... العدوان يحتضر الحصار ينكسر حملة اعصار اليمن اليوم الوطني للصمود الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود... النصر للاسلام.