ألا يدرك العالم انتصارات الشعب اليمني؟ حيران مقبرة  الجيران أنموذجا 

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هاشم علوي || حيران إحدى مديريات محافظة حجة شمال اليمن التي وطئت ودنست تربتها الطاهرة اقدام الغزاة المحتلين السعودي ومرتزقة السودان وادوات الاحتلال المحليين والتي يخوض فيها الجيش اليمني واللجان الشعبية معارك العزة والكرامة واستعادة السيادة والاستقلال وتطهير الارض من دنس تلك الاقدام القذرة السعودية وادواتها. اليوم الاعلام الحربي بث مشاهد لعملية ومعارك تحرير احدى عشر قرية من قرى مديرية حيران وسيطر على عشرات المواقع للجنود السودانيين الحنجويد والمرتزقة المحليين وحرر من الارض مايصل الى ستة وعشرون كم مربعا ونكل باكثر من مائتين من جنود ميرغني وعسمان الزول القابع بالخرطوم حميدتي والبرهان وجرح العديد منهم واسر اعداد اخرى وهاهي جثثهم تهشها الضباع والهوام. انتصارات الشعب اليمني وقواته المسلحة ولجانه الشعبية لم تقرأ القراة الصحيحة بعد من قبل تحالف العدوان السعوصهيوامريكي وادواته ومرتزقته رغم امتلاكه واياهم مراكز بحثية واكاديميات ومعاهد عسكرية وغيرها. خسائر تحالف العدوان السعوصهيوامريكي وادواته ومرتزقته لم تقرأ القراة الصحيحة بعد ايضاً، العزيمة والارادة والعقيدة القتالية والقضية العادلة التي يتحرك تحت لوائها الجيش اليمني واللجان الشعبية لم تستوعب بعد ومازالت فوق طاقة العقل استيعابها وصعب فهمها فهي فوق خيالات تحالف العدوان وادراكه حتى محلليه وخبرأه الاستراتيجيين لم يستوعبوا انتصارات القوات المسلحة اليمنية بالبندقية (الكلاشنكوف) وهزيمة جيوشهم المدعومة باحدث الاسلحة والاليات والدروع والمدرعات والمصفحات والمدافع والصواريخ والطيران الحربي والتجسسي والمروحي وافتك الاسلحة بجميع انواعها. معركة حيران بمحافظة حجة لاتختلف بالتنكيل والقتل والجرح والاسر كسابقتها في مديرية حرض الا من حيث المساحة وعدد القتلى والجرحى اما بقية التفاصيل من حيث الغطاء الجوي لاسناد المرتزقة وحجم الغنائم والتنكيل والتدمير بالاليات والمدرعات فهما تتساويان من حيث ادارة المعركة ونتائجها. اللافت في الامر ان مواقع المرتزقة كانت مخندقة تحت الارض ومتارس محصنة ومخازن هائلة وعتاد حربي كبير وسواتر ترابية كبيرة بحجم وطول المرتزق السوداني الذي حشر فيها مجندلا برصاص بنادق ابطال اليمن. المعارك البرية التي تدور في جبهات القتال سواء في مارب اوحجة او غيرها من الجبهات لايمكن لعدسة الاعلام الحربي استيعابها واحتواؤها كلها فماينشر لايتجاوز عشرون بالمائة من البطولات التي يخوضها الجيش اليمني واللجان الشعبية وهي اكبر ملحمة عسكرية مصورة وموثقة لم تعهدها الجيوش والمعارك ماضي وحاضر ولن تحصل مستقبلا في اي بقعة من العالم سوى باليمن، ارجوا من لديه القدرة لدحض هذا الطرح ان يأتي بصورة ومقطع لحرب مباشرة صفرية من حرب روسيا واوكرانيا التي يحتشد الغرب وامريكا خلفها!!!! هل وجدتم جنود ببسالة وبطولة القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية؟ حيران انموذجا لمعارك لم يستوعبها العالم ولم يدركها العقل الاستراتيجي العسكري بعد. حيران مقبرة الجيران. والعاقبة للمتقين عاش اليمن حرا مستقلا التحية لابطال القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية. اليمن ينتصر . العدوان يحتضر الحصار ينكسر حملة اعصار اليمن. اليوم الوطني للصمود. الله اكبر... الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل... اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام