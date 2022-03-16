اليمن

ألا يدرك العالم انتصارات الشعب اليمني؟ حيران مقبرة  الجيران أنموذجا 

91 2022-03-16

  هاشم علوي ||   حيران  إحدى مديريات محافظة حجة شمال اليمن التي وطئت ودنست تربتها الطاهرة اقدام الغزاة المحتلين السعودي ومرتزقة السودان وادوات الاحتلال المحليين والتي يخوض فيها الجيش اليمني واللجان الشعبية معارك العزة والكرامة واستعادة السيادة والاستقلال وتطهير الارض من دنس تلك الاقدام القذرة السعودية وادواتها.  اليوم الاعلام الحربي بث مشاهد لعملية ومعارك تحرير احدى عشر قرية من قرى مديرية حيران وسيطر على عشرات المواقع للجنود السودانيين الحنجويد والمرتزقة المحليين وحرر من الارض مايصل الى ستة وعشرون كم مربعا ونكل باكثر من مائتين من جنود ميرغني وعسمان الزول القابع بالخرطوم حميدتي والبرهان وجرح العديد منهم واسر اعداد اخرى وهاهي جثثهم تهشها الضباع والهوام.  انتصارات الشعب اليمني وقواته المسلحة ولجانه الشعبية لم تقرأ القراة الصحيحة بعد من قبل تحالف العدوان السعوصهيوامريكي  وادواته ومرتزقته رغم امتلاكه واياهم مراكز بحثية واكاديميات ومعاهد عسكرية وغيرها.  خسائر تحالف العدوان السعوصهيوامريكي وادواته ومرتزقته لم تقرأ القراة الصحيحة بعد ايضاً، العزيمة والارادة والعقيدة القتالية والقضية العادلة التي يتحرك تحت لوائها الجيش اليمني واللجان الشعبية لم تستوعب بعد ومازالت فوق طاقة العقل استيعابها وصعب فهمها فهي فوق خيالات تحالف العدوان وادراكه حتى محلليه وخبرأه الاستراتيجيين لم يستوعبوا انتصارات القوات المسلحة اليمنية بالبندقية (الكلاشنكوف) وهزيمة جيوشهم المدعومة باحدث الاسلحة والاليات والدروع والمدرعات والمصفحات والمدافع والصواريخ والطيران الحربي والتجسسي والمروحي وافتك الاسلحة بجميع انواعها.  معركة حيران بمحافظة حجة لاتختلف بالتنكيل والقتل والجرح والاسر كسابقتها في مديرية حرض الا من حيث المساحة وعدد القتلى والجرحى اما بقية التفاصيل من حيث الغطاء الجوي لاسناد المرتزقة وحجم الغنائم والتنكيل والتدمير بالاليات والمدرعات فهما تتساويان من حيث ادارة المعركة ونتائجها.  اللافت في الامر ان مواقع المرتزقة كانت مخندقة تحت الارض ومتارس محصنة ومخازن هائلة وعتاد حربي كبير وسواتر ترابية كبيرة بحجم وطول المرتزق السوداني الذي حشر فيها مجندلا برصاص بنادق ابطال اليمن.  المعارك البرية التي تدور في جبهات القتال سواء في مارب اوحجة او غيرها من الجبهات لايمكن لعدسة الاعلام الحربي استيعابها واحتواؤها كلها فماينشر لايتجاوز عشرون بالمائة من البطولات التي يخوضها الجيش اليمني واللجان الشعبية وهي اكبر ملحمة عسكرية مصورة وموثقة لم تعهدها الجيوش والمعارك ماضي وحاضر ولن تحصل مستقبلا في اي بقعة من العالم سوى باليمن،  ارجوا من لديه القدرة لدحض هذا الطرح ان يأتي بصورة ومقطع لحرب مباشرة صفرية من حرب روسيا واوكرانيا التي يحتشد الغرب وامريكا خلفها!!!! هل وجدتم جنود ببسالة وبطولة القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية؟  حيران انموذجا لمعارك لم يستوعبها العالم ولم يدركها العقل الاستراتيجي العسكري بعد. حيران مقبرة الجيران.  والعاقبة للمتقين  عاش اليمن حرا مستقلا  التحية لابطال القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية.  اليمن ينتصر  . العدوان يحتضر           الحصار ينكسر  حملة اعصار اليمن.  اليوم الوطني للصمود.  الله اكبر... الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل... اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألا يدرك العالم انتصارات الشعب اليمني؟ حيران مقبرة  الجيران أنموذجا 
المخابرات اليمنية يقضة واقتدار 
اليمن/ حرض تلتهم مرتزقة الجنجويد من دخلها انقرض 
اليمن/الأمريكان والإنسانية..أساليب إنتقامية ووسائل إستثمارية!!
اليمن/ عملية كسر الحصار الاولى العسكرية على ارامكوا الابعاد والدلالات
الدم اليمني لعنةٌ في وجه الإنسانية .
على عتبات العام الثامن من العدوان والحصار
ليتحرك اليمنيون الأحرار فقط..!
إعصار الشعب اليمني خياراته مفتوحة 
اليمن/ الإعصار سيكسر الحصار ويعلن هزيمة تحالف العدوان
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك