اليمن

اليمن/ مطارنا سيفتح وسماءنا محرمة.


   احترام المشرف ||   حصار مطار صنعاء الدولي وإغلاقه في وجه المرضى والجرحى حكاية من الألم ممتدة منذ سنوات وإلى الأن، حكاية كتبها العدوان وأخرجها مجموعة من ساسة يتحكمون بمصير العالم،ساسةأعطوا لأنفسهم الحق أن يتحكموا بمصير مرضى لابد من سفرهم وحيّل بينهم وبين مطارهم وأوجاعهم، حكاية يقوم بتمويل إنتاجها مادياً نفط الخليج وتتولى إخراجها الأمم المتحدة بكل منظماتها وحقوقيها الذين أنكروا حق اليمنيين في الحياة على أرضهم والسفر من مطارهم وعلى مدى سنوات ونحن نناشد العالم بالتحرك الجدي لفتح المطار الذي لايوجد أي مبرر لإغلاقه.  قد أسمعت لْـۆ ناديت حياً                                               لكن لاحياة لمن تنادي. حاصروا مطاراتنا ومنعوا مرضانا من السفر للعلاج ومازالوا يحاصرونها وحجتهم الكاذبة منع وصول الأسلحة إلينا وهم يعلمون أنهم كاذبون وها نحن من سنوات محاصرين وها نحن عليكم اليوم منتصرين. سنوات ومطار صنعاء مغلق أمام المرضى الذين يتوجب سفرهم للخارج ومنظماتكم اللا إنسانية تقف صامتة مباركة لهذا الموت الجماعي فمن ينجو من قصف العدوان، سيموت من المرض في ظل هذا الحصار. أما الآن لن ننشاد أحد فليسمع وليرى العالم ماسيكون، من الآن فصاعداً نحن من سيضع القوانين وأنتم من سينفذها شئتم أم أبيتم، ومن الآن لن ننتظر تنديدكم وشجبكم لما يحصل في اليمن ولن يكون لأممكم المتحدة وقلقها ما يستدعي أن ننتظر منه شيء، ولامن منظماتها اللا إنسانية، فمن سكت وبارك لأعوام مضت من الحصار والقصف فهو شريك فيما حدث ويحدث. أستبيحت أرضنا وتكالبت الأمم علينا وقتل أطفالنا ونساءنا واستشهد أبناءنا وهدمت بيوتنا ولم ينبس العالم ببنت شفة، فقمنا من تحت الركام وتسلحنا بالإيمان وضربنا عدونا وأوجعناه، وطهرنا حدودنا وتوغلنا في حدودهم. اشتروا ضمير العالم بالنفط فضربنا نفطهم ومنشآتهم الحيوية، تعربد طيرانهم في سماءنا وقصف بنيتنا التحتية، ولم يعلموا أن اليمني هو البنية التحتية التي لٱ تقهر ولاتنتهي فحرمنا سماءنا عليهم وحولنا مثلث برمودا إلى اليمن وبدأت طائراتهم بالسقوط في سماء اليمن. وقد تخطت محصلة حصاد الدفاع الجوي اليمني لطائرات تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي العشرات من الطائرات العسكرية والتجسسية متنوعة الطراز وبلد التصنيع حصدتها الدفاعات الجوية اليمنية في سنوات العدوان، وفق ما أظهره رصد نفذته صحيفة “الثورة” لبيانات وزارة الدفاع ومتحدث القوات المسلحة اليمنية وناطق القوات الجوية اليمنية، وتتبع عمليات الدفاع الجوي الموثقة بالصور، منذ بدء العدوان عشية 26 مارس 2015م/ وهي تتخذ منحى تصاعدياً كماً وكيفاً، من حيث السلاح المستخدم وعدد الطائرات وأنواعها التي تشكل أحدث الصناعات الأمريكية والأوروبية والصينية. ويأتي هذا الحصاد المتواصل رغم تعرض القوات الجوية اليمنية عموماً ووحدة الدفاع الجوي خصوصاً لاستهداف ممنهج منذ العام 2011م، بالتعاون مع  السلطة السابقة. نحن قد عرفناكم وسنقاومكم ومعنا شرفاء العالم الأحرار الذين مازال لديهم إنسانية وضمير نحن جميعاً من سنسعى لفك حصار مطار صنعاء ولاتستهينوا بوعودنا فكما وفينا بوعودنا السابقة سنفي بهذا الوعد وسنفك الحصار. سيعود مطار صنعاء للخدمة رغم عنكم ، ولن ينسى لكم التاريخ يامن حاصرتم مطار صنعاء ما اقترفتموه من موت لمرضى اليمن الذين قضوا نحبهم وهم ينتظرون فتح المطار ، تذكروا ما وعدناكم به ، وإلى لقاء قريب يا مطار صنعاء.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ مطارنا سيفتح وسماءنا محرمة.
اليمن تحتفل باليوم الوطني للبن 
الشعب اليمني والنفاق العالمي 
من سيعوض أطفال اليمن ؟!
اليمن/هل التيار السلفي ضد العدوان  ؟! 
ملهم الثوار..وقائد الأحرار
اليمن/ الذكرى السنوي لشهادة القائد العربي المسلم الذي أطاح مشروعه بامبراطوريات الكفر
عيد الشجرة 
في ذكرى إستشهاد القائد القرآني..رجل المتغيرات ومحدث التحولات!!
بين حَرض والدونباس حبل الهزائم الأميركية يطول
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك