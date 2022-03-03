اليمن تحتفل باليوم الوطني للبن 

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-صنعاء -محمد صالح حاتم || احتفلت اليمن باليوم الوطني للبن الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام | وفي الفعالية الاحتفالية دشن عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي مهرجان التسوق للبن اليمني الذي تنظمه اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري على مدى ثلاثة في حديقة السبعين بأمانة العاصمة تحت شعار” نُحيي التاريخ ونزرع الأمل”. ووفي التدشين بحضور وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور ونائبه الدكتور رضوان الرباعي، أكد السامعي أن البن اليمني من أجود أنواع البن في العالم ولن تستطيع أي دولة في العالم أن تنافس البن اليمني.. مبيناً أن سعر الكيلو جرام الواحد من أجود أنواع البن اليمني وصل إلى 500 دولار. وأشاد بدور مركز بحوث البن التابع لوزارة الزراعة في توعية المزارعين والوصول بهم إلى إنتاج أفضل وأجود أنواع البن وبكميات كبيرة من خلال توعيتهم وإرشادهم بالممارسات الزراعية السليمة في زراعة أشجار البن ورعايتها. وحث عضو السياسي الأعلى، الجهات المعنية بزراعة البن وعلى وجه الخصوص وزارة الزراعة بالتركيز على إرشاد المزارعين وتوعيتهم بالاهتمام بالأصناف الجيدة من أصناف البن بما يمكن هذا المحصول الاستراتيجي من المنافسة الأسواق العالمية. وقال ” نريد أن نصل بإنتاجنا من هذا المحصول النقدي إلى كميات كبيرة وذات جودة عالية بما يمكننا خلال الأعوام القادمة من منافسة الدول المنتجة للبن وهذا يحتاج إلى مزيد من التوعية للمزارعين وتحفيزهم على الاتجاه نحو زراعته وقلع شجرة القات المضرة بصحة المواطنين”. ونوه السامعي، بمستوى الترتيب لفعاليات المهرجان الذي يسعى لتشجيع المزارعين على إنتاج النوعية الممتازة والكميات الكبيرة من البن .. مشيدا بدور وزارة الزراعة في إنتاج مئات الآلاف من الشتلات، حاثا على تضافر الجهود لتشجيع زراعة وإنتاجية البن. وأشار إلى أن هناك تغير ملموس في ثقافة الناس فيما يتعلق بزراعة البن .. داعيا وسائل الإعلام للاضطلاع بدورها في توعية المواطن والمزارع بالاتجاه نحو زراعة البن وتصديره والاستفادة منه كعائد نقدي مربح ومدر للدخل. من جانبه أشار وزير الزراعة والري، إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامج زراعة البن للوصول به لأن يصبح مصدر دخل قومي لليمنيين، وذلك من خلال تكاتف جهود المزارعين والمصدرين والمسوقين بهدف تطوير زراعة وإنتاجية محصول البن. ولفت إلى أن خطط وبرامج وزارة الزراعة والري تتجه لرفع إنتاجية البن وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية. وقال ” لدينا استراتيجية لتنمية قطاع البن في اليمن تضمنت إنشاء مركز أبحاث تطوير البن وإنشاء إدارة عامة للبن بالوزارة وإنشاء العديد من المشاتل لزراعة شتلات البن في مختلف المحافظات”. واعتبر المهندس الثور، مهرجان التسوق للبن اليمني أحد الآليات والفعاليات التي تحفز مزارعي البن والمنتجين والمصدرين على الاهتمام أكثر بهذا المحصول، بما يسهم في زيادة مساحة زراعته وإنتاجيته. بدوره أشار نائب وزير الزراعة والري نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور الرباعي، إلى أهمية المهرجان كأحد الفعاليات التي تأتي في إطار النهوض بزراعة وإنتاجية البن. وأكد أنه سيتم تنمية قطاع البن من خلال الاهتمام بزراعته ومراحل الإنتاج وسلاسل القيمة في إنتاج وتصنيف البن. ولفت إلى أن هناك مزاد وطني للبن ضمن فعاليات المهرجان الوطني للبن والذي سيعمل على تنمية القدرة التسويقية لمنتجات البن في بلادنا.. متوقعا ارتفاع إنتاجية البن خلال الأعوام القادمة والتوسع في زراعته خاصة وأن وزارة الزراعة لديها أكثر من مليون شلة بن سيتم توزيعها خلال موسم التشجير الحالي لزراعتها في أمانة العاصمة والمحافظات. وقال الدكتور الرباعي” إننا أمام تحدي كبير، ما يتطلب تكاتف الجهود في هذا الجانب” .. داعياً التجار والمسوقين إلى رفع قدراتهم التسويقية لمنتج البن. واعتبر المهرجان أحد الأنشطة لتنمية البن كمنتج استراتيجي ونقدي يرفد الاقتصاد الوطني. وياتي الاحتفال باليوم الوطني للبن بهدف احياء هوية البن اليمنية وتأصيلها في نفوس الاجيال اليمنية، واستعادة مكانتها التاريخية، وتشتهر اليمن بزراعة أجود انواع البن في العالم، والذي عرف بموكا كافية.