الشعب اليمني والنفاق العالمي 

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هاشم علوي || استنفر العالم قواه ضدالحرب الروسية ضد اوكرانيا، استنفر العالم اعلامه المحرض والمرافق للحرب، استنفر العالم منضماته الدولية، استنفر العالم فرض العقوبات على روسيا، استنفر العالم بالتنديد بالحرب على اوكرانيا، استنفر العالم لشجب قصف البنية التحتية، استنفر العالم لمساعدة اللاجئين من اوكرانيا، استنفر العالم لدعم اوكرانيا بالسلاح والمنضومات الدفاعية، استنفر العالم دعوة الاجانب للحرب في اوكرانيا، استنفر العالم مظاهرات في العواصم ضد روسيا، استنفر العالم لحصار روسيا، استنفر العالم هيئاته وبرلماناته ورياضته وسياحته وبنوكه وشركات التكنولوجيا العالمية لمقاطعة روسيا، استنفر العالم التباكي على المدنيين والاطفال والنساء، استنفر العالم قوته العسكرية واقماره الصناعية التجسسية، استنفر العالم ابواقه لشيطنة موسكو وفيلادمير بوتين شخصيا، لماذا كل هذا؟ لان امريكا تريد ذلك. امريكا دفعت بكييف للعناد ودفعت بموسكو للغزو !! امريكا بعيدة عن ساحة المعركة وتنفخ نيران الحرب لتكون اوكرانيا ساحة للحرب وان توسعت الى القارة العجوز اوروبا فهي تدفع الجميع الى محرقة لن تكون في منئا عنها. وسائل اعلام عالمية تسمي الغزو الروسي عدوان وتسمي دفاع اوكرانيا ليومين او حتى اسبوع صمودا!!!!! فماذا تسمى الحرب على الشعب اليمني بتحالف دولي وعربي واسلامي استهدفت ابادة البشر والحجر وحصار خانق منع الدواء والغذاء والمشتقات النفطية لمدة سبع سنوات ضحاياها بالالاف مدنيين واطفال ونساء استخدمت فيها مختلف انواع القنابل المحرمة دوليا وكل جريمة تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. هذه الدول وعلى رأسها امريكا وبريطانيا وفرنسا وادواتها العربية واكثر من سبعة عشرة دولة مشاركة وثلاثون مؤيدة للعدوان على الشعب اليمني وثلاثون محايدة وتبيع السلاح لتحالف العدوان هي التي تسمي الغزو الروسي على اوكرانيا عدوان ولا تعتبر حربها على الشعب اليمني عدوان ولاحصاره عدوان ولا جرائمه يعاقب عليها القانون الدولي، تذكرت محكمة الجنايات الدولية استنفرت قواها للتحقيق في جرائم روسيا في اوكرانيا، فهل قصف طيران روسيا صالات العزاء في اوكرانيا اوكييف وهل استهدف حافلات ومدارس الاطفال ومعتقلات الاسرى والاحياء السكنية والامنين المدنيين في بيوتهم مثلما فعل تحالف العدوان السعوصهيوامريكي بالشعب اليمني على مدى سبعة اعوام اذا كان فعل ذلك فسموه عدوان وان لم يفعل فلم نر محزرة صالات الافراح والعزاء ولم نشهد في اوكرانيا اطفال ضحيان ولا سجن صعدة ولا ابادة اسر باكملها!!!! فما قام به تحالف الاجرام لم يوقض ضمير الغرب والشرق بل مازال يمارس القهر والاجرام والابادة والتجويع والحصار بحق الشعب اليمني الصامد الصابر منذ سبع سنوات انه حقا عالم منافق بكل تفاصيله. لوقدر ان تكون حرب عالمية وهي كذلك ان تهورت امريكا وفي ظل الاصطفاف الذي فرضته امريكا على العالم اعتقد جازما ان الشعب اليمني سيكون مع روسيا ضد امريكا واسرائيل وبريطانيا وكل من دار في فلكها من العالم المنافق المجرد من الانسانية. حملة اعصار اليمن واجب كل يمني حر. قرارات مجلس الاجرام الدولي تحت اقدام الشعب اليمني. والعاقبة للمتقين. الله اكبر ... الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل... اللعنة على اليهود... النصر للاسلام.