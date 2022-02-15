اليمن

ماذا يعني استهداف دول العدوان للبنية التحتية في اليمن؟!


 

✍️ عادل الصداقي ||

 

إن استهداف البنية التحتية في اليمن أمر وارد ومتوقع منذ بداية العدوان. بل ويعد إمتداد طبيعي للعدوان بكافة إشكاله العسكرية والاقتصادية والنفسية.

والهدف الواضح من تدمير البنية التحتية في اليمن هي إعادة البلد لنقطة الصفر في بناء الدولة ومؤسساتها وخدماتها فلا تقوم لليمن قائمة على المدى القصير والطويل كما يخططون لذلك بكل حقد.

وأما استهداف الوزارات ومؤسسات الدولة فالهدف الرئيس والمباشر منه تعطيل أعمال الدولة الإدارية وتشريد وإرهاب جهازها التنفيذي والإداري فلا يتمكنون من إدارة الدولة في ظل فقدان مرافقها وقواعد بياناتها جوار الشعور بالخوف من ممارسة الأعمال في مؤسسات مهددة بالقصف. وهذا الأمر له تداعيات كبيرة وخطيرة 

ولكن لن يفلح العدوان حيث أتى، وسيرتد عليه عدوانه وسيرى (وقد رأى) أي منقلب سينقلب بإذن الله.

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