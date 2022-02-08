اليمن/ تحرير حرض أم تحرير الخوبة؟! 

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هاشم علوي || حرض مدينة يمنية تقع شمال محافظة حجة على الحدود مع جارة السؤ السعودية ويربط حرض بجارة السؤ من جهة جيزان منفذ الطوال وهو من اهم المنافذ البرية. كانت حرض في مقدمة المدن التي استهدفها العدوان السعوصهيوامريكي بداية العدوان قبل سبع سنوات بالطيران وتحركت جحافل السعودية والحنجويد ومرتزقة الاوطان الخونة بالزحف نحو مدينة حرض. كان تحالف العدوان يحرر حرض من اهلها بين الحين والاحايين الكثيرة وكل مرة يدفع بعجوله المرتزقة اليمنيين والسودانيين وجنوده الى محرقة جديدة تحت غطاء جوي كثيف فاشل. في كل مرة تتحرر حرض بالقصف التدميري دون تحقيق تقدم على الارض حتى صارت حرض كانت تسمى المدينة التي لاتنام محررة من اهلها وبيوتها ومنشئأتها ومحلاتها التجارية والسياحية والفندقية محررة تحت الانقاض والركام فلايكاد يوجد مبنى اوعمارة اوفندق او مطعم او متجر الا وناله تدمير التحرير السعودي. في حرض ارتكب تحالف العدوان الكثير من الجرائم التي سقط فيها المدنيين الامنين في بيوتهم وفنادقهم وابيدت اسر باكملها باسم التحرير وعلى مدى سبع سنوات وتحالف الغزاة يحاول دخول حرض رغم مانالها من قصف جوي ومدفعي الا انهم كانوا ينكسرون ويهزمون وتلتهم حرض جحافلهم وآلياتهم ومدرعاتهم، وهاهي تتكرر الحكاية وللقصة بقية. حرض التي تعرضت للتدمير واهلها للتهجير مازالت في خنادقها تحت الركام ترقب تحركات الغزاة وترصد تحركاتهم حتى سمعت اصوات اقدام الغزاة تقترب فتوثبت لهم برجالها الذين آثروا البقاء دفاعا مدينتهم الى جانب ابطال القوات المسلحة واللجان الشعبية الذين جعلوا من محيط حرض مقبرة للغزاة السعوديين والجنجويد ومن معهم من المرتزقة اليمنيين. اليوم عادت حرض الى الواجهة من جديد بزحف ادوات تحالف العدوان لتحرير حرض من جديد وللمرة الالف وتدفقت قوات تحالف العدوان التي اعلنت محاصرة حرض من جميع الاتجاهات فماذا حصل؟ حرض لم تكن تغفل ولم يكن الطريق اليها ممهدا فكلما اراد تحالف العدوان الاقتراب منها اعلن انه ينفذ عملية تحرير المدينة الاستراتيجية في حجة بهدف الوصول الى صعدة وعبس وعندالهزيمة يصرح التحالف انها ليست ذات اهمية كبيرة. الوية زج بها لتحرير حرض فماذا كانت النتيجة؟ الوية تدفن في محيط حرض وجثث تملى شعاب محيط حرض واسرى بينهم قادة وجرحى دماؤهم لم تجف بعد على ترابط حرض الطاهرة. انكسار وهزيمة اصابت السعودية وجنجويدها في مقتل، سيطرة القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية وابنا حرض الابطال على معسكر المحصام شمال شرق حرض،آليات ومدرعات التهمتها الرمال جثث مجندلة بالشعاب تأكلها السباع فرار وتيه بالصحاري والقفار. انها عملية تحرير الخوبة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واللجان. غنائم اسلحة وعتاد ومدافع وذخائر وانتصارات عظيمة سطرها ابناء اليمن. اعيدوا الجنجويد الى ديارهم مصندقين. الخوبة تحت السيطرة وعلى اعلام تحالف العدوان وادواته ان يخرس فالخزي والعار يلاحقهم في كل جبهات القتال. والعاقبة للمتقين. اليمن ينتصر... العدوان ينكسر.