اليمن

اليمن/ تحرير حرض أم تحرير الخوبة؟! 

92 2022-02-08

هاشم  علوي  ||   حرض مدينة يمنية تقع شمال محافظة حجة على الحدود مع جارة السؤ السعودية ويربط حرض بجارة السؤ من جهة جيزان منفذ الطوال وهو من اهم المنافذ البرية.  كانت حرض في مقدمة المدن التي استهدفها العدوان السعوصهيوامريكي بداية العدوان قبل سبع سنوات بالطيران وتحركت جحافل السعودية والحنجويد ومرتزقة الاوطان الخونة بالزحف نحو مدينة حرض.  كان تحالف العدوان يحرر حرض من اهلها بين الحين والاحايين الكثيرة وكل مرة يدفع بعجوله المرتزقة اليمنيين والسودانيين وجنوده الى محرقة جديدة تحت غطاء جوي كثيف فاشل.  في كل مرة تتحرر حرض بالقصف التدميري دون تحقيق تقدم على الارض حتى صارت حرض كانت تسمى المدينة التي لاتنام محررة من اهلها وبيوتها ومنشئأتها ومحلاتها التجارية والسياحية والفندقية محررة تحت الانقاض والركام فلايكاد يوجد مبنى اوعمارة اوفندق او مطعم او متجر الا وناله تدمير التحرير السعودي.  في حرض ارتكب تحالف العدوان الكثير من الجرائم التي سقط فيها المدنيين الامنين في بيوتهم وفنادقهم وابيدت اسر باكملها باسم التحرير وعلى مدى سبع سنوات وتحالف الغزاة يحاول دخول حرض رغم مانالها من قصف جوي ومدفعي الا انهم كانوا ينكسرون ويهزمون وتلتهم حرض جحافلهم وآلياتهم ومدرعاتهم، وهاهي تتكرر الحكاية وللقصة بقية.  حرض التي تعرضت للتدمير واهلها للتهجير مازالت في خنادقها تحت الركام ترقب تحركات الغزاة وترصد تحركاتهم حتى سمعت اصوات اقدام الغزاة تقترب فتوثبت لهم برجالها الذين آثروا البقاء دفاعا مدينتهم الى جانب ابطال القوات المسلحة واللجان الشعبية الذين جعلوا من محيط حرض مقبرة للغزاة السعوديين والجنجويد ومن معهم من المرتزقة اليمنيين.  اليوم عادت حرض الى الواجهة من جديد بزحف ادوات تحالف العدوان لتحرير حرض من جديد وللمرة الالف وتدفقت قوات تحالف العدوان التي اعلنت محاصرة حرض من جميع الاتجاهات فماذا حصل؟ حرض لم تكن تغفل ولم يكن الطريق اليها ممهدا فكلما اراد تحالف العدوان الاقتراب منها اعلن انه ينفذ عملية تحرير المدينة الاستراتيجية في حجة بهدف الوصول الى صعدة وعبس وعندالهزيمة يصرح التحالف انها ليست ذات اهمية كبيرة.  الوية زج بها لتحرير حرض فماذا كانت النتيجة؟ الوية تدفن في محيط حرض وجثث تملى شعاب محيط حرض واسرى بينهم قادة وجرحى دماؤهم لم تجف بعد على ترابط حرض الطاهرة. انكسار وهزيمة اصابت السعودية وجنجويدها في مقتل، سيطرة القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية وابنا حرض الابطال على معسكر المحصام شمال شرق حرض،آليات ومدرعات التهمتها الرمال جثث مجندلة بالشعاب تأكلها السباع فرار وتيه بالصحاري والقفار. انها عملية تحرير الخوبة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واللجان. غنائم اسلحة وعتاد ومدافع وذخائر وانتصارات عظيمة سطرها ابناء اليمن. اعيدوا الجنجويد الى ديارهم مصندقين. الخوبة تحت السيطرة وعلى اعلام تحالف العدوان وادواته ان يخرس فالخزي والعار يلاحقهم في كل جبهات القتال. والعاقبة للمتقين. اليمن ينتصر... العدوان ينكسر.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طفولة اليمن ز.ابادة تحت أجنحة الاعلام ...!
تبا لكم و لشرعيتكم المزعومة
اليمن/ تحرير حرض أم تحرير الخوبة؟! 
هل في اليمن ريان؟! 
العدوان اللفظي رؤية كويتية تتجاهل إجرام تحالف العدوان
أول جمعة في شهر رجب أصالة وحضارة
من المجنون والأحمق ؟!
اليمن تؤدب دول التطبيع...
مناورات 60 دولة في البحر الاحمر وأهل اليمن
أمريكا أكبر كاذب في التاريخ تعلن اليوم إنضمامها إلى تحالف العدوان ضد اليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك