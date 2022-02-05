أول جمعة في شهر رجب أصالة وحضارة

أم الصادق الشريف ||

ان اول جمعة من شهر رجب هي عيد اليمنيين لانها يوم دخول اليمنيين في دين الله أفواجا ..

وفي هذا اليوم سنويا كان الوالد يعطينا دروس عن اسلام اهل اليمن على يد وصي رسول الله...ا وكانت الوالدة تحث على شراء اللحم أوالذبيحة في ذلك اليوم ، وكنا نشتري ملابس وجعالة نسميها ملابس وجعالة عيد جمعة رجب ، كما هو حال كثير من الأسر اليمنية، ومع الأيام تترسخ هذه العادة والكثير لايدري لماذا يحتفلون بهذا اليوم ، ونحن أيضا لم نكن مستوعبين بالشكل المطلوب، وتمر الأيام والسنوات وهذا اليوم يترسخ عندنا انه عيد خاص باليمنيين اكثر فاكثر ..

فبهذه المناسبه التي تربط اليمنيين بالإسلام المحمدي العلوي، إسلاما طوعا لا فتحا بالسيف ولا طلقاء ..

قد يقول مرضى القلوب : كيف يكون إسلام بدون جدال ونقاش ..

والجواب :

ان العاقل لو تمعن في أن الرسالة هي القرٱن الكريم الذي أعياء فصحاء العرب واعتبروه معجرة في فصاحته وبلاغته ...

والمرسل (بكسر السين) هو محمد افصح من نطق بالضاد ، والرسول هو صاحب البلاغة والفصاحة باب مدينة علم المصطفى (صلوات الله عليهم) والمرسل إليهم هم أهل الحكمة والإيمان ، ثم نوجه سؤوال للمرضى وهو

هل طول عناد قريش كان فخرا لهم ، وهل يعد عنادهم وحربهم للمسلمين دليل على انهم اهل منطق ؟!

أن مريض القلب يبحث عن تفاهات ليشوه بها صورة الحق الجلية لكنه لا يضر إلا نفسه ..

وبهذه المناسبة التي تعد أكبر فرحة وأعظم عيد نهنئ كل يمني أصيل يفتخر بيمنيته وإنتمائه للإسلام وللإمام علي (عليه السلام) ، ونشكرالله تعالى على نعمة الهداية لدين الاسلام دين الرحمة للعالمين ..

ونحن عندما نعبر عن فرحتنا بهذا اليوم بالمقال والتغريدة أو بالإحتفال فلأن هذا يجسد أقوى هوية اعطاها الله تعالى لاهل اليمن وهي هوية الإسلام العظيم على يد باب مدينة علم الرسول (صلوات الله عليهم).

وبهذه المناسبة التاريخية العظيمة نهنئ ونبارك للقيادة السياسية والثورية و للجيش اليمني واللجان الشعبية ولقبايل اليمن الأبيه في كل محافظات اليمن العزيز والعظيم برجاله الابطال على كل الانتصارات التي تعد معجزة العصر..

ونقول لكل شهداء اليمن وجرحاهم واسرهم وكل يمني حر لكم الفخر والاعتزاز اليوم بعد سقوط أقنعة خونة الحرمين وكل قطيع بقر وخرفان الخليج الذين بات رئيس ماتسمى دولة الكيان الغاصب يتجول في بلدهم ويعزف نشيد إسرائيل ويرفع علمها وهم يقفون ب إجلال خانعين لمن يدوس كرامتهم إذ جعلهم يبيعون فلسطين والفلسطينين والقدس الشريف ب اعترافهم بدولة إسرائيل ..

لكم الفخر والاعتزاز ان افتضح عدوكم واعلن الخيانة مع عدو الأمة رسميا.. الفخر لليمن ولكل محور المقاومة والخزي والعار لحكام الخيانة العربية والشعوب الصامته ..

ومن يمن الإيمان نرسل الشكر الجزيل لاحبتنا في العراق الشقيق على مواقفهم العظيمة مع اليمن ونشكر احرار البحرين وكل محور المقاومة الابطال في لبنان وايران وسوريا وفلسطين وكل احرار العالم الذين أسقطوا هيبة دول الاستكبار المزعومة وجعلوها تتخبط سياسيا وتهزم عسكريا وتخسر اقتصاديا...الخ.

واني اعتقد ان هذه الجمعة المباركة من هذا الشهر المبارك لن تعود الا وقد استأصلت العدة السرطانية من الوجود واحترق الشيطان الأكبر بنار مؤامراته على العالم وبهذا يكون سقوط كل طغاة الأرض وانتصار تاريخي لامة ومشروع القرآن الكريم..

والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ...

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