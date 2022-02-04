مناورات 60 دولة في البحر الاحمر وأهل اليمن

عدنان علامه ||

لقد حشدت امريكا في البحر الأحمر أساطيل 60 دولة قبالة السواحل اليمنية ليجروا حسب إدعائهم "َمناورات" تمتد لمدة 15 يومًا ظنًا منهم بأن ذلك سيرعب أهل اليمن. ولكن أهل اليمن اهل الإيمان والحكمة وقادتهم اصحاب صبر وبصيرة وشجاعة وهم أصحاب المسيرة القرآنية. فلتأخذ أمريكا العبرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران :

ًبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)}