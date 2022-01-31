اليمن

اليمن تكشف تفاصيل عملية "نوعية" في العمق الإماراتي - عاجل


كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، نتائج عملية وصفها بالنوعية نفذت في العمق الاماراتي.

وقال سريع في بيان  إن "القوات المسلحة نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً (إعصار اليمن الثالثة) استهدفت عمقَ "دويلةِ" العدوِ الإماراتي"، مبينا انه "تم ضرب أهدافٍ نوعية وهامة في إمارةِ أبو ظبي بعددٍ من صواريخ ذو الفقار البالستية".

وأضاف، "تم ضربُ أهدافٍ حساسةٍ في إمارةِ دبي بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع صماد 3"، مردفا، "دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدواتُ العدوِ الإسرائيلي فيها بالعدوان علينا"

وحذر سريع، "المواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المنشآت الحيوية كونها عرضةً للاستهداف"، مؤكدا إن "القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى شعب اليمن العظيم يعاني ويلات الحصار والعدوان".

وختم، "مستمرون في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار".

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