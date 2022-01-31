اليمن

الحقيقة لاغير..!


  حميد عبد القادر عنتر ||   بعد زيارة. الرئيس الاسرائيلي الي دولة الامارات كان له استقبال كبير من قبل حكام الامارات فرشو له الورود واطلقت المدفعية وعزفت الموسيقئ العسكرية. وهذه الزياره كانت من اجل التطبيع والتامر على دول محور المقاومة والتفريط بالمقدسات وكذلك لضرب اليمن. كانت الزيارة مستفزةلكل المسلمين بالمقابل اليمن حضر لهم استقبال رايع من خلال رفع القوة الصاروخية والطيران المسير باطلاق اسراب من الطيران المسير والصواريخ البالستية باتجاة دبي وابو ظبي استهدفت اهداف حساسة وحيوية واستراتيجية مما سبب هلع للشارع الاماراتي في دبي وابو ظبي ودخول الملاجئ كلا من الرئيس الاسرائيلي ومحمد بن زايدوتم اخلاء الابراج الزجاجية وبرج خليفة من السكان. وكانت دبي وابو ظبي ليلة ضلماء كل مدن الامارات عاشت قلق وخوف من الاعصار اليماني المزلزل الذي زلزل عروش دويلات الخليج الامارات اصبحت غير امنه واصبحت مسرح للعمليات العسكرية وفي مرمى القوة الصا وخية الحق ابلج والباطل لجلج
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