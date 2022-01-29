اليمن

اعصار اليمن يكسر عاصفة العدوان  

106 2022-01-29

هاشم علوي ||   ماتسمى بعاصفة الحزم التي اطلقت لشن العدوان على الشعب اليمني قبل سبع سنوات من واشنطن سقطت وتحاول دول تحالف العدوان المغتاضة من صمود وانتصار الشعب اليمني ان تضلل العالم باكاذيبها المكشوفة.  القوات المسلحة اليمنية تعاملت مع العدوان والحصار بخيارات استراتيجية متدرجة تصاعديا من حيث الرد والردع والتوازن الذي بلغ مدايات بعيدة واتخذ مسارات متعددة.  سقطت اهداف عاصفة الحزم والخزي والعار والهزيمة وتلقت دول تحالف العدوان ضربات موجعة وتفكك تحالف عاصفة الحزم والخزي والعار والكثير من الدول التي باعت مواقفها بالمال المدنس للسعودية والامارات وارضاء للرغبات الامريكية والصهيونية تراجعت او نأت بنفسها من الاستمرار بالعدوان على الشعب اليمني وتركت السعودية والامارات تواجهان مصيرا مجهولا.  ملف الامارات والسعودية  امتلئ برسائل الادانات والشجب والتنديد لضرب القوات المسلحة اليمنية عمقهما ومواقعهما الاستراتيجية الحساسة فماذا استفادت دويلتي الامارات والسعودية من تلك الادانات بينما ملف الامارات والسعودية الاجرامي مليئ بالجرائم التي ارتكبهما النظامين المجرمين ومعهما امريكا واسرائيل وهذا الملف هو ماسيثقل كاهل تحالف العدوان الاجرامي الارهابي.  اعصار اليمن تصدر المشهد العالمي وكسر عاصفة الحزم ومازال يهدد بسحق عظامها الهشة التي لاتقوى على تحمل الاعصار القادم من اليمن الذي لن يبفي ولن يذر مادام بول البعير مسيطر على عقليات حكام الخليج.  اجتمع مجلس الامن وماذا فعل للامارات؟ اجتمعت جامعة الدول العبرية وادانت فماذا فعلت للامارات؟  واجتمعت الخماسية والرباعية فماذا حققت للامارات والسعودية؟   بل ماذا فعلت القوات الاجنبية التي تهرع الى الملاجئ الا تحتاح من يحميها؟  اسئلة كثيرة تحتاج لاجابات من قبل تحالف الاقزام وللاجابة عليها ننصحهم جميعا متابعة تصريحات وزير الدفاع للجمهورية اليمنية اللواء محمدالعاطفي لعلهم يعوا مافيها من رسائل تجيب على تلك الاسئلة وتنجيهم من اعصار اليمن القادم.  القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة جزء من العدوان وله تبعات كارثية على الشعب اليمني لن يوفها سوى إعصار اليمن القادم فلن تقف القوات المسلحة اليمنية مكتوفة الايدي وهي ترى التصعيد بالحصار ومنع دخول المشتقات النفطية لليمن والقوة الصاروخية وسلاح الطيران المسير والقيادة الثورية تعيشان تحت ضغط شعبي مطالب بكسر الحصار بالاعصار والاجهاز على العاصفة الاعصار اليماني الذي لابد ان يكسر ويسحق عظام تحالف الشر.  الشعب اليمني يطالب القوات المسلحة اليمنية بالمزيد من الضربات الموجعة بعمق تحالف العدوان.  الشعب اليمني لايستجدي احد للوقوف الى جانبه بقدر ما يطلب العالم ان ينأى بنفسه من المشاركة بجرائم تحالف العدوان.  تحية للمواقف المنصفة المعلنة تجاه الشعب اليمني وتحية للقوات المسلحة اليمنية المعول عليها كسر العدوان والحصار.  الخزي والعار للمطبعين ومن والاهم ومن خلفهم.  اليمن ينتصر  ... العدوان يحتضر.... الحصار ينكسر، والاعصار يجرف الطغاة
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعصار اليمن يكسر عاصفة العدوان  
الإمارات تنزل من شجرة اليمن..!
الأسود لا تجيب الكلاب فإن عوت ألقمنا الكلاب حجر
إعصار اليمن 2.. إنجاز عسكري فضح المشروع الصهيوني
اليمن ستصمد الى ما لا نهاية وسقط عروش المعتدين..
عدوان عالمي على اليمن
اليمن/ الاتصالات اعيان مدنية واستهداف العدوان المهزوم
اليَمَن على العهد وعلى تجاعيدهُ خَطَّ الزمان وَصِيَّتَه.
الأمريكان وانصارالله..قرار إعادة الإدراج..محكوم بالمصالح والأموال  !!
عن العدوان نتحدث
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك