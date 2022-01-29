اعصار اليمن يكسر عاصفة العدوان  

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هاشم علوي || ماتسمى بعاصفة الحزم التي اطلقت لشن العدوان على الشعب اليمني قبل سبع سنوات من واشنطن سقطت وتحاول دول تحالف العدوان المغتاضة من صمود وانتصار الشعب اليمني ان تضلل العالم باكاذيبها المكشوفة. القوات المسلحة اليمنية تعاملت مع العدوان والحصار بخيارات استراتيجية متدرجة تصاعديا من حيث الرد والردع والتوازن الذي بلغ مدايات بعيدة واتخذ مسارات متعددة. سقطت اهداف عاصفة الحزم والخزي والعار والهزيمة وتلقت دول تحالف العدوان ضربات موجعة وتفكك تحالف عاصفة الحزم والخزي والعار والكثير من الدول التي باعت مواقفها بالمال المدنس للسعودية والامارات وارضاء للرغبات الامريكية والصهيونية تراجعت او نأت بنفسها من الاستمرار بالعدوان على الشعب اليمني وتركت السعودية والامارات تواجهان مصيرا مجهولا. ملف الامارات والسعودية امتلئ برسائل الادانات والشجب والتنديد لضرب القوات المسلحة اليمنية عمقهما ومواقعهما الاستراتيجية الحساسة فماذا استفادت دويلتي الامارات والسعودية من تلك الادانات بينما ملف الامارات والسعودية الاجرامي مليئ بالجرائم التي ارتكبهما النظامين المجرمين ومعهما امريكا واسرائيل وهذا الملف هو ماسيثقل كاهل تحالف العدوان الاجرامي الارهابي. اعصار اليمن تصدر المشهد العالمي وكسر عاصفة الحزم ومازال يهدد بسحق عظامها الهشة التي لاتقوى على تحمل الاعصار القادم من اليمن الذي لن يبفي ولن يذر مادام بول البعير مسيطر على عقليات حكام الخليج. اجتمع مجلس الامن وماذا فعل للامارات؟ اجتمعت جامعة الدول العبرية وادانت فماذا فعلت للامارات؟ واجتمعت الخماسية والرباعية فماذا حققت للامارات والسعودية؟ بل ماذا فعلت القوات الاجنبية التي تهرع الى الملاجئ الا تحتاح من يحميها؟ اسئلة كثيرة تحتاج لاجابات من قبل تحالف الاقزام وللاجابة عليها ننصحهم جميعا متابعة تصريحات وزير الدفاع للجمهورية اليمنية اللواء محمدالعاطفي لعلهم يعوا مافيها من رسائل تجيب على تلك الاسئلة وتنجيهم من اعصار اليمن القادم. القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة جزء من العدوان وله تبعات كارثية على الشعب اليمني لن يوفها سوى إعصار اليمن القادم فلن تقف القوات المسلحة اليمنية مكتوفة الايدي وهي ترى التصعيد بالحصار ومنع دخول المشتقات النفطية لليمن والقوة الصاروخية وسلاح الطيران المسير والقيادة الثورية تعيشان تحت ضغط شعبي مطالب بكسر الحصار بالاعصار والاجهاز على العاصفة الاعصار اليماني الذي لابد ان يكسر ويسحق عظام تحالف الشر. الشعب اليمني يطالب القوات المسلحة اليمنية بالمزيد من الضربات الموجعة بعمق تحالف العدوان. الشعب اليمني لايستجدي احد للوقوف الى جانبه بقدر ما يطلب العالم ان ينأى بنفسه من المشاركة بجرائم تحالف العدوان. تحية للمواقف المنصفة المعلنة تجاه الشعب اليمني وتحية للقوات المسلحة اليمنية المعول عليها كسر العدوان والحصار. الخزي والعار للمطبعين ومن والاهم ومن خلفهم. اليمن ينتصر ... العدوان يحتضر.... الحصار ينكسر، والاعصار يجرف الطغاة