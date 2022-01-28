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اليمن

الأسود لا تجيب الكلاب فإن عوت ألقمنا الكلاب حجر

81 2022-01-28

 

رجاء اليمني ||

 

سمعت بالأمس كلام من فتاة الفجور تنبح أمام سيدها وتفتخر بأنها تريد إحراق اليمن وحيث و أنا استصغر قدرها واستعظم اجابتي لها ولكن جرت عليا الأيام أن أرد علي بعض السفهاء

فأقول

تعد السفاهة من الصفات المذمومة بين الناس، فهي نقيض الحلم، وتعني الجهل، والطيش وخفّة العقل، فالإنسان العاقل يتجنب مجالسة السفهاء

وقد يجرحك كلام أحد السفهاء، لكن تذكّر أنّ الصواعق لا تضرب إلا القمم.

وبذلك نعرف جيدا من نحن وكيف أمثالها تركع أمام القمم

 في حين أننا نجد أن

راحة الحكماء في وجود الحق، وراحة السفهاء في وجود الباطل.

لا يعجبنّ أحد رآني حافياً.. أبلت نعالي ألسن السفهاء.

فرغم مانعاني من الظلم  الذي أنزلته هذه الدوله بمساعده دول العهر والنفاق والعدوان وسرقه ثروات بلادي من قبل دويلة بعران الخليج إلا أن نعل أصغر مجاهد وامرأه يمنية حر تساوي الف وجه من وجوه بعران الخليج والف امرأه فاجره بالقول مثلك فمن انتي ياحريم السلطان حتي تحرقي اليمن واليمن لايقبل ترابه أن تدوسه جارية مثلك فنحن احرار وساده القوم كما أن الإعلام اليوم يكشف عن مستوي الانبطاح والإذلال والى أين وصلت رجوله رجال الخليج فقط أصبحوا والاموات بل إن الاموات أكثر حياه منهم ضربت عليها الاهانه حتي من نسائهم في حين أننا نساء اليمن بعد رجالنا فهم السند ونحن لهم المأوى والظهر  رجل واحد من أهل اليمن يساوي الف الف رجل من دويلة البرهان كما أننا نعلم بأن دويلتك هم صهاينه ولكن بلباس عربي في حين ان لنا تاريخ يشهد من هم أهل اليمن أهل حضاره واصل العرب بل واصل البشرية واصل العروبه وأهل الملوك والحضارات بذلك  نزلت ايتها الجاريه فينا آيات السماء بل وساده قومك يعلمون ذلك بان اليماني صبور وإن تحرك فهو كإعصار دمار كل شي أمامه فدولتكم ليس فيها سوي يوم في قواميس أهل اليمن فلا تصبي غضب اليمنين عليك وعلي مريم التي لازال حسابنا معها مفتوح

بل وأعلمي جيدا أن منزله الجواري لدينا لانقبله  فنحن نساء اليمن حكمنا العالم فلانقبل جواري غيرنا بل وذكرنا في كتاب الله لما لنا من جلال وهيبه ووقار بل ووصفنا بذلك نبي الأمه صلوات ربي عليه وعلى آله بأن أهل ايمان وحكمه ولايسعني إلا أن اصفك ببعض ماقاله الشعراء في السفهاء.

فسكوتي عن اللئيم جواب

ما أنا عادم الجواب ولكن

ما من الأسد أن تجيب الكلاب

إذا نطق السفيه فلا تجبه

فخير من إجابته السكوت

فإن كلمته فرجت عنه

وإن خليته كمدا يموت

سكت عن السفيه فظن أني

عييت عن الجواب وما عييت

ولكني اكتسيت بثوب حلم

وجنبت السفاهة ما حييت

أعرض عن الجاهل السفيه

 وبذلك اكتفي فقد أفهمت كلماتي من به صمم

 

*والعاقبة للمتقين*

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