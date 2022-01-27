اليمن

عدوان عالمي على اليمن


  حميد عبد القادر عنتر ||   الدول المشاركة بالعدوان على اليمن 17دولة عربية منبطحة و60دولة اوربية ومن خلفهم الشيطان الاكبر والكيان الصهيوني الذي يقودو الحرب العسكرية على اليمن  السلاح المستخدم  كل ما انتجت كبرى شركات السلاح في العالم تم تجريبة في اليمن فوق مدنيين الجيوش المشاركة.  بلاك وتر تنظيم القاعدة سودانيبن امريكين اسرائيلين وجميع من المنحطين من مختلف دول العالم استخدم في العدوان على اليمن اكثر ما استخدم في الحرب العالمية الاولى والثانية بالمقابل. استطاع الجيش واللجان الشعبية سحق قوات الغزو الدولي وتبخر السلاح الامريكي والفتاك والمحرم دوليا تحت اقدام المجاهدين وتم احراق الدبابة الامريكية بالولاعة الان اصبح الجيش واللجان الشعبية مصنع عسكريا ومطور،للمنظومة الصاروخية والطيران المسير ويمتلك مخزون استراتيجي من القوة الصاروخية قادر لمواجهة تحالف العدوان لاكثر من عشر سنوات وتستطيع الصواريخ البالستية ضرب اسرائيل وضرب كل عواصم دول العدوان وتحويلها الي ركام نصيحة للعدوان. ان يوقف عدوانه على اليمن قبل ان يتم هدم المعبد على الجميع وسقوط كل الانظمة  لكل. الدول المشاركة بالعدوان على اليمن اليمن سينتصر وينكسر العدوان لان ثورة اليمن امتداد لكربلاء المقدسة  انتهى
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