اليمن

اليمن/ الاتصالات اعيان مدنية واستهداف العدوان المهزوم

78 2022-01-27

  هاشم علوي ||   منذبداية العدوان السعوصهيوامريكي على الشعب اليمني يمعن تحالف العدوان في محاولات عزل اليمن عن العالم وزيادة معاناة الشعب اليمني عبرالحصار الجوي والبحري والبري واحتجاز سفن المشتقات النفطية في محاولات بائسة لتعطيل الحياة. تحالف العدوان امعن ايضاً في استهداف الطرقات والجسور والناقلات والمركبات والمنافذالبرية. اليوم وفي تصرفات متخبطة يستمرتحالف العدوان الغاشم استهداف قطاع الاتصالات من خلال استهداف وتدمير مكتب الاتصالات والبوابة الالكترونية الدولية بالحديدة وارتكاب جريمة بحق المدنيين تحت مبررات واهية يسوقهاتحالف الحقارة يوهم العالم انه يستطيع ان يقنع العالم بمشروعية جرائمه. اليوم ايضاً يستمر هذا العدو الحاقد في استهداف ابراج الاتصالات لشركات الهاتف النقال في معظم المحافظات الجمهورية في امعان ايضاً بزيادة معاناة الشعب اليمني دون تحقيق انجاز عسكري او تغيير معادلات المعركة. تحالف العدوان السعوصهيوامريكي بإستهدافه لابراج الاتصالات وكأنه يقول للقوات المسلحة اليمنية ادخلوا معادلة البرج مقابل البرج ويتجاهلون ان برج دبي سيكون المقابل لابراج الاتصالات وهو البرج الذي سيعزل دويلة الامارات عن العالم ويعزل العالم عن ممارسته اعماله الاقتصادية بصورة آمنة. استهداف ابراج الاتصالات لن يغير المعركة ولن يضيف لتحالف الحقارة اي ميزة بالمعنى العسكري انما يضيف ويراكم كمية الاجرام والخزي والعار والهزيمة. قطاع الاتصالات بمختلف انواعه قطاع مدني خدمي فكلما ضربت دول العدوان في عمقها الحيوي العسكري والاقتصادي ارسلت غربانها لقصف وسائل الاتصال والطرقات والجسور والابراج حتى وصل بها الانحطاط الى قصف معدات واليات احدى شركات المقاولات الخاصة التي تصنع الاسفلت في محافظة الجوف بمزاعم انها قواعد اطلاق صواريخ اعصاراليمن التي دكت قاعدة الظفرة في ابوظبي. استهداف وتصعيد تحالف العدوان للاحياء السكنية والمنشآت المدنية لن يجلب الامن لدويلات البعران واستجداء المساعدات العسكرية الصهيونية لن يغيرمن المعادلة اليمنية المتمثلة بمواجهة التصعيد بالتصعيد وايصال دول تحالف العدوان الى النكال الذي يوصل الى هزيمة ساحقة ماحقة لتحالف الحقارة ولن تنقذه الاستعانة بالكيان الصهيوني بقدرماستوسع قاعدة الاستهداف لتطال مواقع اكثرحساسية وبضربات اكثروجعا ناهيك عن ان تطال عواصم ضمن تحالف العدوان السعوصهيوامريكي.  القوات المسلحةاليمنية قصفت تجمعا للمرتزقة في المنطقة العسكرية الثالثة بمارب بصاروخ بالستي اسقط العشرات من المرتزقة بين قتيل ومصاب واصاب هدفه بدقة عالية  واعلام العدوان بمافيه قناة الجزيرة يقول انه استهداف لحي سكني وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ايتها الحقيرة الاخوانية هاتوا برهانكم أنه حي سكني كماتزعمون ايها الكذابين المضللين المتصهينين اثبتوا اخباركم وادعاءاتكم بالصوت والصورة والاشلاء ودمارالحي السكني الذي تزعمون الا لعنة الله على الكاذبين، اما ابراج الاتصالات فترونها مواقع عسكرية حوثية، انه السقوط المهني والاخلاقي وتعفن الفكر الاخوانجي المسيطر على قناة الخنزيرة وطاقمها وادارتها والدويلة التي تبث منها الحقيرة. تحالف العدوان يتخبط عسكريا ودبلوماسيا واعلاميا ونفسيا الامريكي على الفرنسي على البريطاني على السعودي على الاماراتي وسيل التصريحات التي تعبر عن التيه والضياع فقدت بوصلة السلام التي وجهتها صنعاء نحو ايقاف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الاجنبية والتي لاطريق غيرها ولا امن لتحالف العدوان مالم ينعم اليمن بالامن والسلام. وعلى الباغي تدور الدوائر. اليمن ينتصر.... العدوان ينكسر
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