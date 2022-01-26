جامعة الدول العربية، صمتت دهرًا ونطقت كفرًا

احترام المُشرّف ||

دعونا نقف قليلًا عند هذا الخبر المضحك المبكي الصادر عن جامعة الدول العربية الجامعة التى هي في حالة موت سرير منذ أمد طويل ،وهاهم بعران الخليج يمدوها بالأكسجين الإصطناعي والإنعاش القلبي لكي تخرج ببيان محتواه أن انصارالله منظمة إرهابية، تمخض الجبل فأولد فأر .

ويأتي قرار الجامعة تلبية لطلب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ال نهيان من نظيره الامريكي انتوني بلينكن، إعادة تصنيف أنصارالله في اليمن منظمة إرهابية، وهو القرار الذي كان سيدهم السابق دونالد ترامب قد اخذه قبل مغادرته البيت الاسود، وما الجامعة العربية إلا ساعي بريد يوصل ما أمر به ،وهذا ماجعل قرارها تحصيل حاصل .

بيان ليس بمستغرب من هذه الجامعة الكسيحة والتى ومنذ نشأتها في أربعينية القرن الماضي لم تضف للأمة العربية شيء يذكر، الجامعة التى يفترض بأنها من يهتم بالأمة العربية ويقوم على معالجة قضاياها وحل مشاكلها، وللأسف لم تكن هذه الجامعة إلا من يدين الضحية ويشرعن الوحشية ولا لوم عليها فهي لاتملك من أمرها شيء، الأمر يأتي من الأسياد في واشنطن وتل ابيب ليمر على الاذناب في الخليج الذين بدورهم يدعموا الأوامر المتلقاة من الأسياد بالأموال وما على الجامعة الأسيرة إلا إصدار البيان المطلوب .

وكان بيانهم هذه المرة من نصيب اليمن وحركة أنصارالله التي هي جيش اليمن ولجانه الشعبية والتي لم تعتدِ على أحد بل وقفت في وجه العدوان والإستكبار العالمي والإستحمار الخليجي .

لماذا أنصارالله لأن أنصارالله رفضوا الوصاية والإستكانة، لأن انصارالله ردوا على النار بالنار وواجهوا التصعيد بالتصعيد ومن اعتدى عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدي عليكم به السن بالسن والجروح قصاص

لماذا أنصارالله لأن ضربات أنصارالله التي وجهت للعدو كان لها بعدان ووقعان،الضربة كانت في الوكلاء والخوف والجزع كان في الأصلاء وبهذا انكشف القناع في العدوان وكان هذا البيان الذي لن يغير شيء ولن يقدم او يؤخر بالنسبة لليمن الذي اصبح يعرف أن الجميع مشترك بإراقة دمه .

عالم أهوج موازينه مقلوبة ولن يرحب بالقرار إلا جمع القطيع الذي تقوده أمريكا، أما الشرفاء والأحرار بحق فهم على علم ودراية بأن الإرهاب في شريعة العم سام هو الوقوف في وجهها، هل الارهاب أننا لانطيعهم فيما يأمرون ام الإرهاب أننا لانخون الله ورسوله والأمانة،إرهابيون لأننا ندافع عن أنفسنا إرهابيون لأننا نضرب منشآتهم ولانستهدف البشر وهم يقصفون المنازل والمدارس والمستشفيات والمدنيين إرهابيون لأننا نسقط طائراتهم التي يرسلونها لترش علينا الورود ،إرهابيون لأنهم ضربوا الحجر والبشر ودمروا البنية التحتية ويعيدون تدمير المدمر ومازلنا نقاوم ونرفض الإستسلام والخنوع أم أننا إرهابيون لأن موقفنا من الكيان الصهيوني واضح وصريح ومصرح به إرهابيون لأننا نرفض الوصاية والإنقياد للأجندة الأمريكية إرهابيون لأننا وقفنا ضد العدوان ولم نخضع او نستسلم .

على العموم لو رضيت عنا أمريكا لشككنا بإيماننا وأن تصنفنا أمريكا او جامعة الدول العربية المغلوبة على أمرها إرهابيين فهذا شرف لنا ولقائدنا العلم حفظه الله

وهاهو اليمن المحاصر من سنوات والذي تشن عليه حرب كونه يرهب الغول الامريكي وأذنابة في المنطقة، ليصنفونا ماشاؤوا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

*اتحاد كاتبات اليمن

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