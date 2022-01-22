اليمن

السعودية تكذب لتتنصل من مجزرة قصف سجن صعدة

107 2022-01-22

 

عدنان علامه *||

 

أرفق لكم آخر إبداعات الكذب للمتحدث بإسم تحالف العدوان. فهو لا يزال متأثرًا بنظرية غوبلز في الكذب ناسيًا أن التقدم الهائل في وسائل الإعلام  والتواصل الإجتماعي جعل العالم قرية كونية.

فهذا الإدعاء لا يستحق الرد عليه  لإنه يعكس مدى الخسة والدناءة التي وصل إليها قادة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي. وبناءً عليه ارفق لكم وص الإدعاء كاملًا لتحكموا  عليه.

22/01/2022

التحالف الذي تقوده السعودية يرد على تقارير استهداف مركز احتجاز بصعدة

الشرق الأوسط

نشر السبت، 22 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن على ما تم تداوله من استهداف مركز احتجاز في صعدة مؤكدة عدم صحة ذلك.

 جاء ذلك في بيان للتحالف على لسان المتحدث باسمه، العميد الركن تركي المالكي، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "التحالف تابع ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022م) وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة".

وأضاف المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات".

وبيّن أن ما "سوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد ، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) , ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء

 

* / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

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