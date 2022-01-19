اليمن

اليمن.. هوالحل.


 

مازن البعيجي ||

 

هذه القوة العقائدية الصاعدة التي تنبثق من تلك الجبال الشمّ والصحارى الشاسعة، الرجال التي تحكي مدرسة اليماني وعِرقه الذي تنحدر منه اليوم كل تلك الأغصان الولائية وهي ترفع راية الحق المطلق والدفاع عن الدين الإسلامي بحلة النجيب والطاهر والنقي منذ ثمان سنوات ورؤوسهم من عز إلى شموخ يعلّمون العالم دروسًا من معاني الذود عن الله "سبحانه وتعالى" وعن دينه الحق،  ويوجهون صفعة بعد أخرى إلى كل عميل ارتبط بالكيان الصهيوني الغاصب مباشرة أو بواسطة! والى كل رافعي الشعارات زورا لحرب هذا الكيان وفي الخلوة هم يؤسسون التطبيع، هذه الجماجم التي لم تركع إلا لله "سبحانه وتعالى" هي مدرسة الفخر والإباء الحسيني الممهّدة حقا وصدقا، لا شعارا فارغا أجوفًا لا قيمة له ولا مقدار!

اليمن اليوم ،مرآة الولاء والتدين وهي من تملك الحل لتأديب دول الشر والخسة والباطل الذي جرّه علينا عملاء سَحَرتهم أموال بني سعود والإمارات عرّابة التطبيع والسمسرة السياسية، اليمن هي الحل حين تُمطر ابابيلها سماء وأرض العهر والسفاح والزنا أرض أشباه الرجال بوابل صواريخٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَٰئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ الغضب! عسى ولعل أن يفهم من صدّعوا رؤوسنا بالعروبة وحضنها العفن أولئك الذين..

(ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللهِ أُوْلَٰئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ الخَاسِرُونَ) المجادلة١٩

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخريف الاماراتي.
اعصار اليمن يقصف الإمارات
اليمن.. هوالحل.
غيبوبة العالم بعد عملية إعصار اليمن
الإعصارات الأولى  تهز عرش الإمارات ..
من حق اليمنيين أن يدافعوا عن أنفسهم
عملية الإعصار اليماني..تضرب دويلة العدو الإماراتي!!
اليمن تكشف النفاق البشري
الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية استهدافهم "العمق الإماراتي"
نحن كما تقولون وأكثر ..!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك